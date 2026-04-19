क्या आप भी सालों से खाली पेट वाले कैप्सूल खा रहे हैं? तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी जान लें

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Khali Pet Wala Capsule Roj Kha Sakte Hain: स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं क्यों हो रही हैं, इस बात से ज्यादा लोगों को उनके इलाज के बारे में जानने की होती है। जबकि अगर किसी भी समस्या के कारण का पता लगाकर सही समय पर सही देखभाल की जा सके तो हो सकता है शायद इलाज की जरूरत ही ना पड़े। आजकल खराब खानपान और लगातार बिगड़ती जीवनशैली का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर लगातार पड़ता जा रहा है, जिससे पाचन से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं। खाना खाने के बाद सीने में जलन होना और पेट फूलना जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। लेकिन लोगों को इसके कारण का पता लगाने से ज्यादा इसका इलाज जानने की होड़ ज्यादा है। यही कारण है कि आजकल ज्यादातर लोग इन समस्याओं के कारण खाली पेट वाले कैप्सूल्स लेने लगे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो लोग लंबे समय से खाली पेट के कैप्सूल ले रहे हैं, उससे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?
आपके परिवार या जान-पहचान में कोई न कोई व्यक्ति खाली पेट वाले कैप्सूल जरूर लेता होगा। लेकिन इनका नाम ही खाली पेट वाले कैप्सूल नहीं होता, बल्कि ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर (Proton Pump Inhibitors - PPIs) मेडिसिन होती हैं। इन दवाओं का इस्तेमाल गैस, सीने में जलन और एसिडिटी का इलाज करने के लिए किया जाता है और ये ज्यादातर दवाएं खाली पेट ही ली जाती हैं। यही कारण है कि लोग अक्सर आम बोलचाल की भाषा में इन्हें खाली पेट वाले कैप्सूल या खाली पेट वाली दवाएं बोलने लगे हैं। ये समस्याएं कई बार खराब पाचन के कारण लगातार रहने लगती हैं और इस कारण लोग रोज ये दवाएं लेने लगे हैं।
यह पूरी तरह से मरीज के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, कि मरीज को इन दवाओं की कितनी जरूरत है। हालांकि, लंबे समय तक किसी भी दवा को लेना अच्छा विकल्प नहीं माना जाता है। लेकिन कुछ मेडिकल रिसर्चों में यह पता चला है कि जो लोग लंबे समय से ये दवाएं ले रहे हैं, उनमें कई जरूरी विटामिन व मिनरल्स की कमी होने लग सकती है। पेट में छाले या इन्फेक्शन आदि होने का खतरा भी बढ़ सकता है।
इसलिए अगर किसी व्यक्ति को एसिडिटी की समस्या रहती है, तो उसके लिए डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपको कुछ लाइफस्टाइल और डाइट से जुड़ी सलाह देंगे, जिनका आपको खास ध्यान रखना चाहिए। साथ में ये दवाएं भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल और डाइट का सही से ध्यान रख पा रहे हैं, तो आपको ज्यादा समय तक इन कैप्सूल की जरूरत नहीं पड़ेगी।
(और पढ़ें - खाना खाने के बाद सीने में जलन क्यों होती है?)
अगर आपको भी एसिडिटी, गैस और हार्टबर्न के कारण रोज खाली पेट के कैप्सूल लेने पड़ रहे हैं, तो अपने खानपान और जीवनशैली में बदलाव करके आप ये कैप्सूल लेना बंद कर सकते हैं और आपको एसिडिटी की समस्या भी नहीं होगी -
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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