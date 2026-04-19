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क्या आप भी सालों से खाली पेट वाले कैप्सूल खा रहे हैं? तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी जान लें

Khali Pet Wala Capsule: कुछ लोग रोज सुबह उठते ही खाली पेट वाले कैप्सूल लेते हैं, जिन्हें कुछ लोग गैस वाले कैप्सूल भी बोलते हैं। लेकिन क्या ये कैप्सूल रोज लेना आपके लिए सेफ है? इस लेख में जानेगे सच।

क्या आप भी सालों से खाली पेट वाले कैप्सूल खा रहे हैं? तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी जान लें
women taking medicine with water

Written by Mukesh Sharma |Published : April 19, 2026 5:32 PM IST

Khali Pet Wala Capsule Roj Kha Sakte Hain: स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं क्यों हो रही हैं, इस बात से ज्यादा लोगों को उनके इलाज के बारे में जानने की होती है। जबकि अगर किसी भी समस्या के कारण का पता लगाकर सही समय पर सही देखभाल की जा सके तो हो सकता है शायद इलाज की जरूरत ही ना पड़े। आजकल खराब खानपान और लगातार बिगड़ती जीवनशैली का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर लगातार पड़ता जा रहा है, जिससे पाचन से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं। खाना खाने के बाद सीने में जलन होना और पेट फूलना जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। लेकिन लोगों को इसके कारण का पता लगाने से ज्यादा इसका इलाज जानने की होड़ ज्यादा है। यही कारण है कि आजकल ज्यादातर लोग इन समस्याओं के कारण खाली पेट वाले कैप्सूल्स लेने लगे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो लोग लंबे समय से खाली पेट के कैप्सूल ले रहे हैं, उससे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?

खाली पेट लेने वाले कैप्सूल के बारे में समझें

आपके परिवार या जान-पहचान में कोई न कोई व्यक्ति खाली पेट वाले कैप्सूल जरूर लेता होगा। लेकिन इनका नाम ही खाली पेट वाले कैप्सूल नहीं होता, बल्कि ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर (Proton Pump Inhibitors - PPIs) मेडिसिन होती हैं। इन दवाओं का इस्तेमाल गैस, सीने में जलन और एसिडिटी का इलाज करने के लिए किया जाता है और ये ज्यादातर दवाएं खाली पेट ही ली जाती हैं। यही कारण है कि लोग अक्सर आम बोलचाल की भाषा में इन्हें खाली पेट वाले कैप्सूल या खाली पेट वाली दवाएं बोलने लगे हैं। ये समस्याएं कई बार खराब पाचन के कारण लगातार रहने लगती हैं और इस कारण लोग रोज ये दवाएं लेने लगे हैं।

क्या रोज ले सकते हैं खाली पेट के कैप्सूल

यह पूरी तरह से मरीज के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, कि मरीज को इन दवाओं की कितनी जरूरत है। हालांकि, लंबे समय तक किसी भी दवा को लेना अच्छा विकल्प नहीं माना जाता है। लेकिन कुछ मेडिकल रिसर्चों में यह पता चला है कि जो लोग लंबे समय से ये दवाएं ले रहे हैं, उनमें कई जरूरी विटामिन व मिनरल्स की कमी होने लग सकती है। पेट में छाले या इन्फेक्शन आदि होने का खतरा भी बढ़ सकता है।

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इसलिए अगर किसी व्यक्ति को एसिडिटी की समस्या रहती है, तो उसके लिए डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपको कुछ लाइफस्टाइल और डाइट से जुड़ी सलाह देंगे, जिनका आपको खास ध्यान रखना चाहिए। साथ में ये दवाएं भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल और डाइट का सही से ध्यान रख पा रहे हैं, तो आपको ज्यादा समय तक इन कैप्सूल की जरूरत नहीं पड़ेगी।

(और पढ़ें - खाना खाने के बाद सीने में जलन क्यों होती है?)

कैसे बंद करें खाली पेट के कैप्सूल लेना

अगर आपको भी एसिडिटी, गैस और हार्टबर्न के कारण रोज खाली पेट के कैप्सूल लेने पड़ रहे हैं, तो अपने खानपान और जीवनशैली में बदलाव करके आप ये कैप्सूल लेना बंद कर सकते हैं और आपको एसिडिटी की समस्या भी नहीं होगी -

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  • शारीरिक गतिविधि जरूरी - गतिहीन जीवन यानी दिन का ज्यादातर समय लेटकर या बैठकर निकालना, एसिडिटी जैसी समस्याओं के सबसे बड़े कारणों में से एक है। इसलिए यह आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखें। नियमित रूप से थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें और सुबह या शाम वॉकिंग करें।
  • खानपान का खास ध्यान रखें - अपने खाने में जितना हो सके अच्छी और पौष्टिक चीजें ही रखें, जैसे सब्जियां, फल, साबुत अनाज और ड्राइ फ्रूट्स आदि। अगर आपको बाहर का खाना या फिर ज्यादा तला-भुना खाना पसंद है, तो यह आपकी पाचन क्रिया को प्रभावित करता है, जो आपकी एसिडिटी को और ज्यादा बढ़ाता है।
  • समय समय पर भोजन - अगर आप एसिडिटी, सीने में जलन और पेट फूलने जैसी समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो समय पर भोजन करना बेहद जरूरी है। गलत समय पर भोजन करने से अक्सर ये समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए शाम को 7 बजे से पहले खाना खा लें। सुबह और शाम को खाना खाने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट तक वॉकिंग करें।
  • खूब पानी पिएं - पाचन क्रिया के लिए भी पर्याप्त पानी पीना बेहद जरूरी है, ताकि शरीर के अंदर पानी की कमी न हो। अगर आप पर्याप्त पानी पीते हैं, तो इससे पाचन क्रिया और मेटाबॉलिज्म दोनों में सुधार होने लगेगा, जिससे एसिडिटी जैसी समस्याओं का खतरा भी कम हो जाएगा।
  • बुरी आदतें छोड़ें - इसके अलावा अगर आप धूम्रपान करते हैं या फिर शराब आदि का सेवन करते हैं, तो यह भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं और एसिडिटी जैसी समस्याएं बढ़ाती हैं। आपको इन चीजों का सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More