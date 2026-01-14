Don’t Miss Out on the Latest Updates.
What is the Right age of eggs freezing : आज के जमाने में महिलाएं करियर को तवज्जो देने के लिए प्रेग्नेंसी देरी से कंसीव कर रही हैं। फ्यूचर में प्रेग्नेंसी कंसीव करने में दिक्कत न हो इसके लिए एग फ्रीजिंग जैसे ऑप्शन अपना रही हैं। एग फ्रीजिंग के लिए सबसे सही उम्र 20 से 25 साल की है।
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. गीता जैन का कहना है कि 20 से 25 साल की उम्र के बीच महिलाओं के अंडों की गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है। इनमें जेनेटिक असामान्यताएं (Chromosomal abnormalities) होने की संभावना बहुत कम होती है। कोई महिला 20 की उम्र के बाद एग फ्रीजिंग करवाती हैं तो इससे भविष्य में स्वस्थ बच्चा होने की संभावना ज्यादा होती है।
स्त्री रोग विशेषज्ञ बताती हैं कि 20 की उम्र में महिलाओं के एग्स की क्वालिटी सबसे बेहतरीन होती है। ये समय एग फ्रीजिंग के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। 20 की उम्र में एग फ्रीज करवाने से क्रोमोसोमल एब्नार्मेलिटीज का खतरा कम होता है। इससे भविष्य में आईवीएफ का सक्सेस रेट भी बढ़ता है। लाइफस्टाइल, खानपान और खराब पानी पीने के कारण जब कम उम्र में महिलाओं को फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं तब उनके लिए 20 साल की उम्र एग फ्रीजिंग के लिए सही है।
अगर आपकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री रही है तो 20 साल की उम्र एग फ्रीजिंग के लिए सही है। इससे भविष्य में मां बनने का चांस ज्यादा रहता है।
मेडिकल साइंस के अनुसार 30 से 35 साल की उम्र एग फ्रीजिंग के लिए सबसे आदर्श उम्र है। इस उम्र में भी एग की क्वालिटी अच्छी रहती है। इस उम्र के बाद महिलाओं की फर्टिलिटी गिरना शुरू होती है। इसलिए 30 साल की उम्र में एग फ्रीजिंग करवाने से भविष्य में प्रेग्नेंसी कंसीव करने के चांस बढ़ जाते हैं।
डॉक्टर का कहना है कि 40 की उम्र वाली महिलाएं अक्सर ये सवाल पूछती हैं कि क्या उनके पास अभी भी एग फ्रीज करवाने का समय है? तो इस सवाल का सीधा सा जवाब है हां। 40 की उम्र में भी महिलाएं भविष्य में मां बनने के लिए अपने एग्स को फ्रीज करवा सकती हैं। पर ध्यान रहे कि 40 साल की उम्र में एग फ्रीजिंग करवाने से रिजल्ट सीमित ही रहते हैं। क्योंकि इस उम्र तक महिलाओं की एग क्वालिटी काफी गिर चुकी होती है। ऐसे में क्रोमोसोमल डिफेक्ट का खतरा होता है और भविष्य में सक्सेस रेट भी कम मिलता है।
कुछ मामलों में 40 की उम्र में महिलाओं के शरीर में पर्याप्त अंडे नहीं बन पाते हैं। दरअसल, 40 की उम्र के बाद ज्यादातर महिलाओं का मेनोपॉज शुरू हो चुका होता है। ऐसे में महिलाओं के शरीर में पर्याप्त मात्रा में अंडे नहीं बन पाते हैं। इस स्थिति में महिलाएं अगर एग फ्रीजिंग का ऑप्शन चुनती हैं तो प्रक्रिया को कई बार दोहराना पड़ता है। इससे मानसिक तनाव और खर्च दोनों ही बढ़ सकता है।
Egg Freezing, जिसे मेडिकल भाषा में Oocyte Cryopreservation कहा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिला के हेल्दी अंडों को निकालकर बहुत ही कम तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रक्रिया को अपनाने से महिलाएं भविष्य में बिना किसी परेशानी के गर्भधारण कर सकती हैं। एग फ्रीजिंग का विकल्प उन महिलाओं के लिए अच्छा होता है जो करियर में कुछ बड़ा करना चाहती हैं। एग फ्रीजिंग का विकल्प उन महिलाओं के लिए भी बेहतर साबित होता है जो शादी के तुरंत बाद प्रेग्नेंसी के लिए तैयार नहीं होती हैं।
आसान भाषा में कहें तो एग फ्रीजिंग महिलाओं को यह मौका देती है कि वे आज अपने स्वस्थ अंडाणु सुरक्षित रखें और जब चाहें तब मां बनें।
महिलाओं के अंडाणुओं को फ्रीज करने की एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं के अंडाणुओं (Eggs)को निकालकर उन्हें बहुत ठंडा (Freeze) करके भविष्य (Future) में यूज करने के लिए स्टोर किया जाता है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित होती है। इस प्रक्रिया के तहत स्टोर किए जाने वाले अंडों को भविष्य में गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है।
डॉ. गीता जैन का कहना है कि अगर कोई महिला फ्यूचर प्रेग्नेंसी को हेल्दी बनाने के लिए कम उम्र में एग फ्रीजिंग का विकल्प अपनाने के बारे में सोच रही हैं, तो उन्हें इस विषय पर डॉक्टर से जानकारी लेनी चाहिए। एग फ्रीजिंग के प्रोसेस के दौरान महिलाओं को पुरानी बीमारी, लाइफस्टाइल से जुड़ी जानकारी, कैंसर फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स में कोई बीमारी हो, उसकी जानकारी भी डॉक्टर को जरूर देनी चाहिए।
समय के साथ महिलाओं द्वारा तेजी से अपनाए जाने के कारण एग फ्रीजिंग का खर्च काफी कम होता जा रहा है। वर्तमान में महिलाओं को एक बार एग फ्रीज करवाने के लिए 70 से 80 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन 40 की उम्र में एग फ्रीजिंग करवाने के लिए आपको 1 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
