20, 30 या 40 किस उम्र में करवानी चाहिए एग फ्रीजिंग? गायनोकॉलोजिस्ट बता रही हैं एग फ्रीज करने की सही उम्र

स्त्री रोग विशेषज्ञ बताती हैं कि 20 की उम्र में महिलाओं के एग्स की क्वालिटी सबसे बेहतरीन होती है। ये समय एग फ्रीजिंग के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है।

VerifiedVERIFIED By: Dr.Geeta Jain

Written by Ashu Kumar Das |Published : January 14, 2026 8:49 AM IST

What is the Right age of eggs freezing : आज के जमाने में महिलाएं करियर को तवज्जो देने के लिए प्रेग्नेंसी देरी से कंसीव कर रही हैं। फ्यूचर में प्रेग्नेंसी कंसीव करने में दिक्कत न हो इसके लिए एग फ्रीजिंग जैसे ऑप्शन अपना रही हैं। एग फ्रीजिंग के लिए सबसे सही उम्र 20 से 25 साल की है।

स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. गीता जैन का कहना है कि 20 से 25 साल की उम्र के बीच महिलाओं के अंडों की गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है। इनमें जेनेटिक असामान्यताएं (Chromosomal abnormalities) होने की संभावना बहुत कम होती है। कोई महिला 20 की उम्र के बाद एग फ्रीजिंग करवाती हैं तो इससे भविष्य में स्वस्थ बच्चा होने की संभावना ज्यादा होती है।

20 साल की उम्र में एग फ्रीजिंग करवाने के फायदे- Benefits of egg freezing at the age of 20

स्त्री रोग विशेषज्ञ बताती हैं कि 20 की उम्र में महिलाओं के एग्स की क्वालिटी सबसे बेहतरीन होती है। ये समय एग फ्रीजिंग के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। 20 की उम्र में एग फ्रीज करवाने से क्रोमोसोमल एब्नार्मेलिटीज का खतरा कम होता है। इससे भविष्य में आईवीएफ का सक्सेस रेट भी बढ़ता है। लाइफस्टाइल, खानपान और खराब पानी पीने के कारण जब कम उम्र में महिलाओं को फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं तब उनके लिए 20 साल की उम्र एग फ्रीजिंग के लिए सही है।

किन महिलाओं के लिए 20s में एग फ्रीजिंग सही है?-

  • जिन महिलाओं को PCOS, एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्याएं हैं उनके लिए 20 की उम्र में एग फ्रीज करवाना सबसे सही होता है।

    अगर आपकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री रही है तो 20 साल की उम्र एग फ्रीजिंग के लिए सही है। इससे भविष्य में मां बनने का चांस ज्यादा रहता है।

  • जेनेटिक डिसऑर्डर का रिस्क से जूझने वाली महिलाओं के लिए भी ये उम्र एग फ्रीजिंग की मानी जाती है।
  • जिनकी फैमिली में जल्दी मेनोपॉज का हिस्ट्री रही हो, उन्हें भी कम उम्र में एग फ्रीजिंग जैसे विकल्पों के बारे में सोचना चाहिए।

30 साल की उम्र में एग फ्रीजिंग करवाने के फायदे- Benefits of egg freezing at the age of 30

मेडिकल साइंस के अनुसार 30 से 35 साल की उम्र एग फ्रीजिंग के लिए सबसे आदर्श उम्र है। इस उम्र में भी एग की क्वालिटी अच्छी रहती है। इस उम्र के बाद महिलाओं की फर्टिलिटी गिरना शुरू होती है। इसलिए 30 साल की उम्र में एग फ्रीजिंग करवाने से भविष्य में प्रेग्नेंसी कंसीव करने के चांस बढ़ जाते हैं।

किन महिलाओं के लिए 30s में एग फ्रीजिंग सही है?

  • जिन महिलाओं को फाइनेंशियल और करियर में आगे बढ़ना हो और अभी मां बनना है या नहीं इस बात को लेकर कंफ्यूजन हो तो 30 की उम्र एग फ्रीजिंग के लिए सही है।
  • 30 साल की उम्र होने के बावजूद जो महिलाएं अब तक शादी का फैसला न ले पाई हो या शादी में अभी 2 से 3 साल की देरी हो, तो आपको एग फ्रीजिंग के बारे में सोचना चाहिए।
  • PCOS, PCOD जैसी समस्याओं में भी 30 साल की उम्र में एग फ्रीजिंग की प्रक्रिया को अपनाना सही होता है।

40 की उम्र में एग फ्रीजिंग: क्या अब भी फायदा है?- Egg freezing at age 40

डॉक्टर का कहना है कि 40 की उम्र वाली महिलाएं अक्सर ये सवाल पूछती हैं कि क्या उनके पास अभी भी एग फ्रीज करवाने का समय है? तो इस सवाल का सीधा सा जवाब है हां। 40 की उम्र में भी महिलाएं भविष्य में मां बनने के लिए अपने एग्स को फ्रीज करवा सकती हैं। पर ध्यान रहे कि 40 साल की उम्र में एग फ्रीजिंग करवाने से रिजल्ट सीमित ही रहते हैं। क्योंकि इस उम्र तक महिलाओं की एग क्वालिटी काफी गिर चुकी होती है। ऐसे में क्रोमोसोमल डिफेक्ट का खतरा होता है और भविष्य में सक्सेस रेट भी कम मिलता है।

कुछ मामलों में 40 की उम्र में महिलाओं के शरीर में पर्याप्त अंडे नहीं बन पाते हैं। दरअसल, 40 की उम्र के बाद ज्यादातर महिलाओं का मेनोपॉज शुरू हो चुका होता है। ऐसे में महिलाओं के शरीर में पर्याप्त मात्रा में अंडे नहीं बन पाते हैं। इस स्थिति में महिलाएं अगर एग फ्रीजिंग का ऑप्शन चुनती हैं तो प्रक्रिया को कई बार दोहराना पड़ता है। इससे मानसिक तनाव और खर्च दोनों ही बढ़ सकता है।

एग फ्रीजिंग क्या है?- What is Egg Freezing

Egg Freezing, जिसे मेडिकल भाषा में Oocyte Cryopreservation कहा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिला के हेल्दी अंडों को निकालकर बहुत ही कम तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रक्रिया को अपनाने से महिलाएं भविष्य में बिना किसी परेशानी के गर्भधारण कर सकती हैं। एग फ्रीजिंग का विकल्प उन महिलाओं के लिए अच्छा होता है जो करियर में कुछ बड़ा करना चाहती हैं। एग फ्रीजिंग का विकल्प उन महिलाओं के लिए भी बेहतर साबित होता है जो शादी के तुरंत बाद प्रेग्नेंसी के लिए तैयार नहीं होती हैं।

आसान भाषा में कहें तो एग फ्रीजिंग महिलाओं को यह मौका देती है कि वे आज अपने स्वस्थ अंडाणु सुरक्षित रखें और जब चाहें तब मां बनें।

अंडे को फ्रीज करने की प्रक्रिया क्या है?- What is the process of freezing eggs

महिलाओं के अंडाणुओं को फ्रीज करने की एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं के अंडाणुओं (Eggs)को निकालकर उन्हें बहुत ठंडा (Freeze) करके भविष्य (Future) में यूज करने के लिए स्टोर किया जाता है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित होती है। इस प्रक्रिया के तहत स्टोर किए जाने वाले अंडों को भविष्य में गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है।

डॉ. गीता जैन का कहना है कि अगर कोई महिला फ्यूचर प्रेग्नेंसी को हेल्दी बनाने के लिए कम उम्र में एग फ्रीजिंग का विकल्प अपनाने के बारे में सोच रही हैं, तो उन्हें इस विषय पर डॉक्टर से जानकारी लेनी चाहिए। एग फ्रीजिंग के प्रोसेस के दौरान महिलाओं को पुरानी बीमारी, लाइफस्टाइल से जुड़ी जानकारी, कैंसर फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स में कोई बीमारी हो, उसकी जानकारी भी डॉक्टर को जरूर देनी चाहिए।

एग फ्रीजिंग में कितना खर्च आता है?

समय के साथ महिलाओं द्वारा तेजी से अपनाए जाने के कारण एग फ्रीजिंग का खर्च काफी कम होता जा रहा है। वर्तमान में महिलाओं को एक बार एग फ्रीज करवाने के लिए 70 से 80 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन 40 की उम्र में एग फ्रीजिंग करवाने के लिए आपको 1 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

