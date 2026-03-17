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चीनी और नमक बच्चों के दिल पर कैसे डालती है असर? डॉक्टर से समझिए

Sugar and salt effects on Child : ज्यादा नमक और शुगर बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इससे उन्हें कई तरह की समस्याएं होने का खतरा रहता है। आइए जानते हैं इस बारे में-

चीनी और नमक बच्चों के दिल पर कैसे डालती है असर? डॉक्टर से समझिए
Salt and Sugar
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Priya Pradhan

Written by Kishori Mishra |Published : March 17, 2026 1:08 PM IST

Salt and sugar effects on children health : अक्सर माता-पिता की शिकायत रहती है कि उनका बच्चा खाना नहीं खाता है। कुछ पेरेट्स का कहना है कि बच्चों के खाने का जब होता है, तो वो ये कहकर खाने से मना कर देते हैं कि उन्हें भूख नहीं लगी है। तब माता-पिता सोच में पड़ जाते हैं कि “इसे भूख क्यों नहीं लग रही? इसने कुछ खाया भी नहीं!”

फिर याद आता है कि कुछ समय पहले बच्चे ने चिप्स या कुरकुरे का एक पैकेट खाया था। मुंबई स्थित Narayana Health SRCC Children’s Hospital की पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, सीनियर कंसल्टेंट डॉ. प्रिया प्रधान का कहना है कि यह छोटा सा स्नैक भले ही मामूली लगे, लेकिन यह बच्चे के पौष्टिक खाने की जगह ले लेता है। इसकी वजह से न्यूट्रिशनल डिस्प्लेसमेंट होत है। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं नमक और चीनी कैसे बच्चों के हार्ट को प्रभावित करता है?

न्यूट्रिशनल डिस्प्लेसमेंट क्या है?

बच्चों का पेट छोटा होता है और उनकी भूख भी सीमित होती है। जब यह भूख अल्ट्रा-प्रोसेस्ड स्नैक्स से भर जाती है, तो दाल, सब्जी, फल, अंडे या रोटी जैसे हेल्दी फूड्स के लिए जगह नहीं बचती। डॉक्टर इस स्थिति को न्यूट्रिशनल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं यानी कम पोषण वाले खाद्य पदार्थ, अच्छे और जरूरी पोषक तत्वों को रिप्लेस कर देते हैं।

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ज्यादा नमक कैसे पहुंचाता है नुकसान?

चिप्स और पैकेज्ड स्नैक्स में नमक यानि सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। काफी ज्यादा नमक खाने से बच्चे को ज्यादा प्यास लगती है और वह पानी पीकर पेट भर लेता है। ऐसे में उनका मुख्य आहार छूट जाता है या फिर भूख न लगने की वजह से वह छोड़ देता है। लंबे समय तक ज्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर यानि हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ता है। डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा सोडियम शरीर में पानी रोकता है, जिससे कुछ समस्याएं होने का खतरा रहता है, जैसे-

  • हाइपरटेंशन का खतरा
  • ब्लड वेसल्स पर दबाव बढ़ता है
  • आगे चलकर दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, इत्यादि।

शुगर भी है उतनी ही खतरनाक

मीठी चीजें जैसे- सॉफ्ट ड्रिंक्स, बिस्किट, केक और डेजर्ट, ये सब 'Empty calories' देते हैं यानी ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन पोषण नहीं। ऐसे में शुगर का सेवन करने से बच्चों का ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है। इसके साथ ही बच्चों में मोटापा बढ़ता है और मेटाबॉलिक समस्याओं (जैसे डायबिटीज का खतरा) का रिस्क भी बढ़ता है।

  • शुगर खाने से बच्चों को डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है।
  • इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है।
  • यह मोटापा बढ़ा सकता है।
  • कुछ मामलों में हार्ट डिजीज का भी रिस्क  बढ़ा सकता है।

बच्चों के दिल को कैसे रखें स्वस्थ?

  • जंक फूड और पैकेज्ड स्नैक्स को सीमित रखें
  • घर का बना पौष्टिक खाना दें
  • फल, सब्जियां और प्रोटीन (दाल, अंडा) शामिल करें
  • बच्चों की खाने की आदतों पर ध्यान दें

डॉक्टर का कहना है कि कभी-कभी ट्रीट देना ठीक है, लेकिन बच्चों की भूख को हेल्दी खाने के लिए बचाकर रखना ही उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ दिल का सबसे आसान तरीका है।

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Highlights

  • ज्यादा नमक और चीनी खाने से बच्चों में मोटापा बढ़ता है।
  • नमक खाने से ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है।
  • ज्यादा चीनी खाने से डायबिटीज की परेशानी हो सकती है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More