स्टिग्मा कैंसर के नतीजों पर कैसे असर डालता है? डॉक्टर से समझिए कैसे करता है इलाज पर असर

कैंसर के बारे में बात करने से लोग अक्सर झिझक जाते हैं। क्योंकि यह बीमारी न सिर्फ एक इमोशनल बोझ बन जाता है, बल्कि सही देखभाल न मिलने पर काफी दिक्कतें आती हैं। इसलिए लोगों को कैंसर के बारे में खुलकर बात करने की जरूरत होती है।

Effects of cancer stigma : कैंसर के बारे में अक्सर धीमी आवाज़ में बात की जाती है। कई भारतीय घरों में इस शब्द से परहेज किया जाता है, इसकी जगह हल्के-फुल्के शब्दों या चुप्पी का इस्तेमाल किया जाता है। यह चुप्पी देखभाल की कमी से नहीं आती है। यह तकलीफ के डर, समाज के फैसले के डर, अनजान चीज के डर से आती है। फिर भी जब डर से बदनामी होती है, तो यह सिर्फ एक इमोशनल बोझ से कहीं ज्यादा हो जाता है। यह फैसलों को बदलने, देखभाल में देरी करने और चुपचाप नतीजों पर असर डालने लगता है।

डॉ. जितेंद्र कुमार पहलाजानी का कहना है कि पूरे भारत में, कैंसर से जुड़ी गलत सोच लोगों के लक्षणों को समझने, मेडिकल सलाह लेने और इलाज करवाने के तरीके पर असर डालती रहती है। मेडिकल साइंस ने लगातार तरक्की की है, लेकिन समाज का नजरिया हमेशा उसके साथ नहीं रहा है। यह समझना कि स्टिग्मा कैसे काम करता है और यह कैसे नुकसान पहुंचाता है, कैंसर के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए एक जरूरी कदम है। डॉ. जितेंद्र कुमार पहलाजानी , कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, HCG कैंसर हॉस्पिटल, जयपुर से जानते हैं इस विषय के बारे में-

कैंसर को लेकर है लोगों में गलतफहमी

कैंसर को लेकर जो गलतफहमी है, वह सांस्कृतिक मान्यताओं और गलत जानकारी में गहराई से जुड़ी हुई है। दशकों से कैंसर को जरूरी होने, दर्द और मौत से जोड़ा जाता रहा है। कुछ समुदायों में इसे अब भी सज़ा, छूत की बीमारी या परिवार के लिए शर्म की बात मानी जाती है।

डॉक्टर कहते हैं कि नेशनल हेल्थ एजेंसियों और इंडियन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन की स्टडीज से पता चला है कि बहुत से लोग बिना किसी वजह के वजन कम होना, लगातार दर्द या अजीब गांठ जैसे लक्षणों के बारे में खुलकर बात करने में झिझकते हैं। इन लक्षणों को अक्सर कुछ समय के लिए या “गंभीर रूप से बीमार” कहे जाने के डर से छिपाकर रख दिया जाता है। महिलाओं के लिए, यह चुप्पी और भी ज़्यादा हो सकती है, खासकर जब लक्षण रिप्रोडक्टिव या इंटिमेट हेल्थ से जुड़े हों।

यह कलंक हमेशा बाहरी नहीं होता। अक्सर, यह मन में बैठ जाता है। लोग खुद को यह यकीन दिला सकते हैं कि यह न जानना ही बेहतर है, या यह कि डायग्नोसिस से परिवार की स्थिरता, नौकरी या शादी की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी।

देरसेडायग्नोसिस: सबसेज़्यादादिखनेवालाअसर

स्टिग्मा का सबसे गंभीर नतीजा है डायग्नोसिस में देरी। जब लक्षणों को नज़रअंदाज किया जाता है या छिपाया जाता है, तो कैंसर का पता अक्सर ज़्यादा एडवांस स्टेज में चलता है। भारतीय कैंसर रजिस्ट्री और रिसर्च संस्थाओं ने बार-बार देखा है कि कई तरह के कैंसर में लेट-स्टेज प्रेजेंटेशन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

देरी आमतौर पर सिर्फ़ एक्सेस की कमी से नहीं होती। यह अक्सर घर पर ही शुरू होती है, इनकार करने, खुद से इलाज करने, या बिना वेरिफ़ाई की सलाह पर भरोसा करने से। पहले लक्षणों और पहले मेडिकल कंसल्टेशन के बीच का समय इलाज को और मुश्किल बना सकता है और ठीक होना और मुश्किल बना सकता है।

इसके उलट, जल्दी पता चलने से इलाज के ऑप्शन और ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर होती है। फिर भी, स्टिग्मा लोगों को उल्टी दिशा में धकेलता है, जिससे शुरुआती चेतावनी के संकेत अनकहे राज़ बन जाते हैं।

भावनात्मकअलगावऔर सही ट्रीटमेंट न होना

कैंसर से जुड़ा स्टिग्मा का असर डायग्नोसिस के बाद क्या होता है, इस पर भी पड़ता है। कई मरीज़ इमोशनली परेशान होते हैं, न सिर्फ़ बीमारी से बल्कि इस बात से भी कि दूसरे लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। कुछ लोग अपने डायग्नोसिस को अपने करीबी परिवार के लोगों से शेयर करने से बचते हैं। दूसरे लोग दया या भेदभाव के डर से समाज से दूर हो जाते हैं।

यह इमोशनल अकेलापन इलाज के पालन में रुकावट डाल सकता है। इंडियन साइको-ऑन्कोलॉजी स्टडीज़ से पता चला है कि इमोशनल परेशानी, एंग्जायटी और डिप्रेशन इस बात पर असर डाल सकते हैं कि मरीज़ इलाज के शेड्यूल को कितनी रेगुलरली फॉलो करते हैं या फॉलो-अप अपॉइंटमेंट में जाते हैं।

कैंसर की देखभाल सिर्फ़ शारीरिक नहीं होती। इसके लिए इमोशनल मज़बूती, सोशल सपोर्ट और इलाज के प्रोसेस में भरोसे की ज़रूरत होती है। स्टिग्मा इन तीनों को कमज़ोर कर देता है।

देखभालकरनेवालेचुप्पीमेंफंसे

स्टिग्मा का असर केयरगिवर्स पर भी पड़ता है। परिवार के सदस्य अक्सर इमोशनल बोझ चुपचाप उठाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि किससे बात करें या मदद कैसे मांगें। कई मामलों में, केयरगिवर्स मुश्किल मेडिकल और फाइनेंशियल फैसले लेते समय, मज़बूत दिखने के लिए अपना स्ट्रेस दबा लेते हैं।

जब परिवार अकेला महसूस करते हैं, तो बोझ और बढ़ जाता है। परिवारों और समुदायों के बीच खुली बातचीत से यह दबाव कम हो सकता है और मिलकर बेहतर फ़ैसले लेने में मदद मिल सकती है।

कहानीबदलना: डरसेसच्चाईकीओर

स्टिग्मा कम करने की शुरुआत डर पर आधारित कहानियों की जगह असलियत पर आधारित, हमदर्दी भरी बातचीत से होती है। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, और यह हमेशा जान लेने वाला डायग्नोसिस नहीं होता। स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक्स और इलाज में हुई तरक्की ने नतीजों में काफी बदलाव किया है, खासकर जब देखभाल जल्दी शुरू हो जाती है।

भारत में पब्लिक हेल्थ कैंपेन में जागरूकता, जल्दी स्क्रीनिंग और गलतफहमियों को दूर करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मेडिकल एसोसिएशन और सरकारी हेल्थ प्रोग्राम की एजुकेशनल कोशिशें इस बात पर ज़ोर देती हैं कि समय पर मेडिकल सलाह लेने से जान बचती है और इज़्ज़त बनी रहती है।

भाषा मायने रखती है। जब कैंसर पर एक मेडिकल कंडीशन के तौर पर बात की जाती है, न कि एक सोशल टैबू के तौर पर, तो इसे सुलझाना आसान हो जाता है।

व्यक्तिगतस्तरपरक्याकियाजासकताहै

छोटे-छोटे काम भी अच्छे बदलाव ला सकते हैं। लगातार दिखने वाले लक्षणों पर ध्यान देना, रेगुलर हेल्थ चेक-अप के लिए बढ़ावा देना और भरोसेमंद मेडिकल सलाह लेना ज़रूरी कदम हैं। जब कोई अपनी हेल्थ से जुड़ी परेशानियों के बारे में बात करे, तो बिना किसी जजमेंट के सुनना भी उतना ही ज़रूरी है।

परिवारों के लिए, एक सपोर्टिव माहौल बनाना जहां बीमारी पर खुलकर बात की जा सके, डर कम करता है। कम्युनिटी के लिए, कैंसर के बारे में बातचीत को नॉर्मल बनाना गलत जानकारी के चक्र को तोड़ने में मदद करता है।

एकअधिकआशावादीदृष्टिकोण

कैंसर के नतीजे सिर्फ़ बायोलॉजी से ही नहीं, बल्कि व्यवहार, विश्वास और समय से भी तय होते हैं। स्टिग्मा से एक्शन में देरी होती है। जागरूकता से यह तेज़ी से होता है।

डर से सच्चाई की ओर बढ़ने के लिए मेडिकल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए हमदर्दी, खुलापन और साइंस पर भरोसा चाहिए। जब स्टिग्मा खत्म होता है, तो लोग जल्दी मदद मांगते हैं, इलाज से जुड़े रहते हैं, और बीमारी का सामना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं।

