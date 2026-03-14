Ectopic Kidney Cancer: मेदांता ने रोबोटिक सर्जरी से किया अत्यंत दुर्लभ किडनी के कैंसर का सफल इलाज

Robotic Surgery Cancer Treatment: एक्टोपिक किडनी अपने आप में एक जटिलता है और जब इसमें रिनल सेल कार्सीनोमा जैसा कैंसर हो जाता है, तो उस कंडीशन का इलाज एडवांस सर्जिकल प्रोसीजर की मदद से किया जा सकता है।

Renal Cell Carcinoma Treatment: एक्टोपिक किडनी एक जन्मजात स्थिति यानी बर्थ डिफेक्ट होता है, जिसमें किडनी अपनी सामान्य जगह पर न होकर पेल्विस यानी पेडू के हिस्से में होती है। दरअसल, ऐसा जन्म के दौरान होता है जब भ्रूण का विकसित होते समय किडनी ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाती है और नीचे ही विकसित हो जाती है। इस कंडीशन को एक्टोपिक किडनी कहा जाता है और यह काफी दुर्लभ है। इस स्थिति के कारण कुछ लोगों को किसी प्रकार के लक्षण नहीं देखे जा सकते हैं, जबकि कुछ लोगों में बार-बार किडनी स्टोन, पेशाब में रुकावट और यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। एक्टोपिक किडनी के मामलों में रिनल सेल कार्सीनोमा (Renal Cell Carcinoma - RCC) होना का खतरा भी बढ़ जाता है, जो किडनी में होने वाला एक प्रकार का दुर्लभ कैंस होता है।

एक्टोपिक किडनी कैंसर

एक्टोपिक किडनी की स्थिति में इस दुर्लभ कैंसर का डायग्रोस और ट्रीटमेंट करना बेहद जटिल है और सर्जरी करना भी बहुत जटिल काम होता है क्योंकि एक्टोपिक किडनी के अंदर और उसके आसपास की रक्तवाहिकाएं व अन्य संरचनाएं सामान्य नहीं होती हैं। एक्टोपिक किडनी कैंसर की सर्जरी करना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किडनी पेल्विक में होती है और वहां सर्जरी करने के लिए जगह बहुत कम होती है।

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रोबोटिक सर्जरी से किया सफल इलाज

मेदांता ने इस रेयर डिजीज का रोबोटिक सर्जरी प्रोसीजर से इलाज करके दिखाया, जिसमें ऐसे दुर्लभ और जटिल मामले के ट्रीटमेंट के लिए हाई-लेवल डायग्नोस्टिक और रोबोटिक सर्जिकल टूल्स का इस्तेमाल किया। इस केस को डॉ. पुनीत अहलूवालिया द्वारा हैंडल किया, जो गुरुग्राम में स्थित मेदांता हॉस्पिटल के यूरो-ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी के सीनियर डायरेक्टर एंड हेड हैं।

मरीज की स्थिति

यह मामला 60 साल के पेशेंट का है, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज मेलिटस के मरीज भी हैं। किसी अस्पताल में हाई ब्लड प्रेशर की जांच कराने के दौरान किडनी में किसी तरह की असामान्य स्थिति का पता चला जिसके बाद उन्हें ओपीडी भेजा गया। कंडीशन का पता लगाने के लिए पेट का अल्ट्रासाउंड किया गया, जिसमें पता चला कि मरीज की बाईं किडनी अपनी जगह पर न होकर पेट के निचले हिस्से में यानी पेल्विक में धी। यह एक्टोपिक किडनी का मामला था और इसी किडनी में एक गांठ भी पाई गई। इसके लिए हाई कॉन्ट्रास्ड सीटी स्कैन किया गया ताकि ट्यूमर को बेहतर तरीके से समझा जा सके और वहां सेट्यूमर की पुष्टि हुई। वहीं मरीज की दूसरी यानी दाईं किडनी अपनी जगह पर भी और सही आकार में पूरी तरह से स्वस्थ थी।

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जांच के नतीजे

कैंसर के फैलाव को जांचने के लिए एक विस्तृत मेटास्टेटिक इवेलुएशन किया गया, जिससे यह पक्का हो गया कि ट्यूमर एक ही जगह पर है और शरीर के बाकी हिस्सों में नहीं फैला है। डीटीपीए रिनल स्कैन के जरिए किडनी के काम करने की क्षमता जांची गई, जिसमें पता चला कि बायीं किडनी जो एक्टोपिक किडनी है, वह बहुत कम काम कर पा रही थी। टेस्ट से आए रिजल्ट के आधार पर मरीज के परिवार को बीमारी व उसके लिए तैयार किए गए ट्रीटमेंट प्लान के बारे में बताया। साथ ही सर्जरी से होने वाले नतीजों व रिस्क के बारे में भी जानकारी दी।

रोबोटिक सर्जरी से किया इलाज

पेशेंट की कंडीशन और केस कि जटिलता को देखते हुए इलाज करने के लिए रोबोट-एसिस्टेड रेडिकल नेफ्रेक्टॉमी (RARN) ऑप्शन चुना गया। सर्जिकल प्रोसीजर पूरी होने के बाद हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया गया, जिसके रिजल्ट में कैंसर कोशिकाएं नहीं मिली। जांच में पता चला ट्यूमर बढ़ा हुआ या फैला हुआ नहीं था, जिसकी मदद से सर्जिकल प्रोसीजर के परिणाम काफी अच्छे रहे।

ट्रीटमेंट प्रोसीजर

ट्यूमर निकालने के लिए दा-विन्सी एक्सआई की मदद से रोबोट-एसिस्टेड रेडिकल नेफ्रेक्टॉमी सर्जिकल प्रोसीजर की गई, जिसके लिए मरीज को सीधा लिटाया गया। सर्जिकल टीम ने पेल्विस की एनाटॉमी को सावधानी से फॉलो करते हुए, सिग्मोइड कॉलन को सावधानी से हटाते हुए एक्टोपिक किडनी तक पहुंचा गया। इसके बाद किडनी के आसपास की संरचनाओं से सावधानीपूर्वक अलग किया गया। हाइलर डिसेक्शन के दौरान रिनल आर्टरी तक पहुंचा गया। इन आर्टरी को बहुत ही ध्यान से अलग किया गया, क्लिप लगाया गया और फिर काटा गया। रीनल वेन को भी अलग करके काटा गया। इस पूरी प्रोसीजर को सटीक तरीके से किया गया और किडनी को अलग करके निकाल लिया गया। इस रोबोटिक सर्जरी में कुल 2 घंटे का कंसोल टाइम लगा और प्रोसीजर के दौरान ब्लीडिंग बहुत कम हुई, रोबोटिक सर्जरी की सटीकता और कंट्रोल को दर्शाता है।

सर्जरी के बाद की सावधानी

रोबोट एसिस्टेड सर्जरी की सटीकता और कुशल स्टाफ की मदद से सर्जरी बहुत अच्छे से हुए और उसका नतीजा मरीज की रिकवरी भी बहुत अच्छी और बिना किसी परेशानी के रही। सर्जरी के दूसरे दिन उन्हें अस्पताल से बेहतरीन रिकवरी के साथ छुट्टी दे दी गई। मरीज को दोबारा लगभग 2 महीने बाद फॉलोअप के लिए बुलाया गया, जिसमें मरीज बिल्कुल ठीक और स्वस्थ था। टेस्ट में पाया गया कि मरीज का पोस्ट-ऑपरेटिव सीरम क्रिएटिनिन लेवल स्थिर था, जो यह दर्शाता है कि शरीर बची हुई एक किडनी के साथ बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर रहा है।

रिनल सेल कार्सीनोमा के मरीज जिनकी किडनी ही निकाली गई हो, तो प्रोसीजर के बाद उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है। साथ ही मरीज को कुछ जरूरी सावधानी बरतने की सलाह भी दी जाती है -

नियमित रूप से जाच कराना ताकि यह पता लगाया जा सके कि बीमारी फिर से विकसित नहीं हुई है, इसलिए लगातार फॉलोअप अपाइंटमेंट्स लेते रहना। इसे सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर इमेजिंट टेस्ट किए जा सकते है।

शरीर में एक किडनी बची होती है, जिसपर पूरे शरीर के काम का लोड होता है और इसलिए नियमित रूप से किडनी की जांच कराते रहना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किडनी ठीक काम कर रही है।

प्रोसीजर के बाद मरीज के स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव लाना और हाई ब्लड प्रेशर व डायबिटीज जैसी बीमारियों को कंट्रोल में रखना।

यह केस इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे ऑन्कोलॉजी के इस मुश्किल मामले को मेदांता में सफलतापूर्वक मैनेज किया गया। यह साबित करता है कि ऐसी दुर्लभ बीमारियों वाले मरीजों के लिए एक मल्टी-डिसिप्लीनरी अप्रोच एडवांस डायग्नोस्टिक स्किल्स और रोबोटिक सर्जरी तकनीक की सटीकता का होना कितना महत्वपूर्ण है मरीज को बेहतरीन परिणाम मिल सकें।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।