ग्रामीण महिलाओं व लड़कियों को अब हाईजीन से सौदा नहीं करना पड़ेगा, तैयार हो रहे इको-फ्रेंडली सैनिटरी पैड

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Written By: Mukesh Sharma | Published : May 28, 2026 7:53 PM IST
भारत में जहां आज भी मासिक धर्म पर बंद दरवाजों के पीछे धीमी आवाज में बात की जाती है, अनुप्रिया नायक ने नवाचार के जरिए अपनी बात कहने का रास्ता चुना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पली-बढ़ी अनुप्रिया ने वह सच्चाई करीब से देखी, जिसका सामना आज भी ग्रामीण भारत की लाखों लड़कियां करती हैं, पीरियड्स के दौरान स्कूल छूट जाना, महंगे सेनेटरी पैड्स के कारण असुरक्षित विकल्पों का इस्तेमाल करना और एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया को लेकर शर्म का बोझ उठाना। लेकिन अनुप्रिया के लिए यह समस्या केवल स्वच्छता तक सीमित नहीं थी, यह गरिमा, पहुंच और स्थिरता से जुड़ा सवाल था। आज वही अनुभव एक ऐसे नवाचार में बदल चुका है, जिसमें जमीनी स्तर पर सार्थक बदलाव लाने की क्षमता है।
सैमसंग ‘सॉल्व फॉर टुमॉरो’ राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता के तहत, अनुप्रिया और उनकी टीम ‘उड़ान’ ने गन्ने के बगास (खोई) से एक पर्यावरण-अनुकूल सेनेटरी पैड विकसित किया। गन्ने से चीनी निकलने के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को गन्ने की बगास या बैगास कहा जाता है। विचार सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली था: क्या कृषि अपशिष्ट भारत की सबसे बड़ी मासिक धर्म स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक का समाधान बन सकता है? आमतौर पर मिलने वाले सेनेटरी पैड्स में प्लास्टिक की मात्रा अधिक होने के कारण उन्हें विघटित होने में लगभग 500-800 साल लगते हैं, जिससे लैंडफिल कचरे में भारी वृद्धि होती है।
भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर सेनेटरी पैड्स को अफोर्ड करना इतना आसान नहीं है और इस कारण से कम उम्र में ही लड़कियों को हाईजीन से जुड़ी दिक्कत होने लगती हैं और कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं कई लड़कियां जागरूकता और संसाधनों की कमी के कारण कपड़ा, राख या भूसी का इस्तेमाल करती हैं। अनुप्रिया के लिए स्थिरता और सुलभता साथ-साथ चलना जरूरी था। उनका नवाचार सर्कुलर इकॉनमी के दृष्टिकोण से मासिक धर्म स्वच्छता को नए रूप में प्रस्तुत करता है गन्ने के अपशिष्ट को जैव-अवक्रमणीय और किफायती सेनेटरी उत्पादों में बदलकर, जिन्हें भविष्य में बड़े पैमाने पर वंचित समुदायों तक पहुंचाया जा सकता है।
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अनुप्रिया उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो केवल व्यवसाय बनाने के लिए नहीं, बल्कि गहराई से मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए तकनीक का उपयोग कर रही है। उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण समुदायों की लड़कियों को शिक्षा, मासिक धर्म स्वास्थ्य और हाईजीन के बीच पिसना न पड़े। इस सोच को दिशा और गति मिली सैमसंग ‘सॉल्व फॉर टुमॉरो’ के माध्यम से, यह कंपनी की एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य तकनीक की मदद से वास्तविक समस्याओं का समाधान करने वाले युवा नवाचारकर्ताओं को प्रोत्साहित करना है।
अनुप्रिया के नेतृत्व वाली टीम उड़ान को 2022 संस्करण में 18,000 से अधिक प्रविष्टियों में से चुना गया। इस चयन ने उन्हें केवल पहचान ही नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण अवसर दिए आईआईटी दिल्ली में डिजाइन थिंकिंग बूटकैंप, उद्योग और तकनीकी विशेषज्ञों से मार्गदर्शन, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से छह महीने का इन्क्यूबेशन समर्थन और स्केलेबल समाधान विकसित करने वाली टीमों के बीच वितरित 1 करोड़ रुपये के अनुदान में हिस्सा।
अनुप्रिया जैसे इन्नोवेशन्स इन तीनों के संगम पर खड़े हैं महिला स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्थिरता और जमीनी स्तर का नवाचार। कई मायनों में अनुप्रिया की कहानी केवल एक सेनेटरी पैड बनाने की नहीं है, बल्कि उन चर्चाओं को सामने लाने की है, जिन्हें लंबे समय से अनदेखा किया गया है। शायद असली बदलाव यहीं से शुरू होता है, जब एक युवा लड़की अपने आसपास की समस्या को देखकर उसे सामान्य मानने की बजाय एक ऐसा समाधान तैयार करने का फैसला करती है, जो उसके अपने समुदाय से कहीं आगे जाकर कई जिंदगियां बदल सकता है।
डिसक्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या या उत्पाद के उपयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।