कई बार ऐसा होता है कि लोगों में हृदय रोगों के संकेत नजर आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ईसीजी रिपोर्ट सामान्य आ जाती है। हृदय रोगों का पता लगाने के लिए पूरी तरह से सिर्फ ECG के भरोसे नहीं रहा जाता है।

ECG रिपोर्ट नॉर्मल, फिर भी है खतरा? हृदय रोग के छिपे हुए संकेत

Written by Dr. Amit Bhushan Sharma |Published : February 24, 2026 5:44 PM IST

Heart Disease ke Lakshan: अगर आपने ईसीजी करवाया और उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका हृदय पूरी तरह से स्वस्थ है और आपको कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों में हृदय रोगों के संकेत नजर आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ईसीजी रिपोर्ट सामान्य आ जाती है। हृदय रोगों का पता लगाने के लिए पूरी तरह से सिर्फ ECG के भरोसे नहीं रहा जाता है। दरअसल, ECG हृदय की केवल उस समय की विद्युत गतिविधि को दर्शाती है, जब परीक्षण किया जा रहा होता है। अगर उस दौरान कोई असामान्यता नहीं है, तो रिपोर्ट सामान्य आ सकती है। जबकि, हृदय की रक्त नलिकाओं में धीरे-धीरे रुकावट विकसित हो रही हो और आपको शुरुआती संकेत महसूस भी हो रहे हैं। इसलिए अगर आपको हृदय रोग से जुड़ा कोई भी असामान्य शुरुआती संकेत दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।

हृदय रोग के शुरुआती संकेत क्या होते हैं?

हृदय रोग एक प्रक्रिया है, जो वर्षों में विकसित होती है। इसके शुरुआती संकेत काफी हल्के होते हैं और लोग अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। आपको हृदय रोग के इन शुरुआती संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

  1. बार-बार सीने में दबाव: बार-बार सीने में दर्द या दबाव पड़ रहा है, तो इस संकेत की अनदेखी बिल्कुल न करें। यह हृदय रोगों का एक सबसे बड़ा संकेत हो सकता है। ऐसा हार्ट अटैक के कारण भी बन सकता है।
  2. सीने में जकड़न: अगर आपको सीने में जकड़नहो रही है या आप सीने की जलन से परेशान हैं तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और ईसीजी के बाद भी चेकअप जरूर कराएं।
  3. सांस फूलना: अगर सामान्य गतिविधि या थोड़ी-सी सीढ़ियां चढ़ने से ही आपकी सांस फूलने लगती है, तो यह भी हृदय रोगों का लक्षण हो सकता है। इसलिए अगर आपको बार-बार सांस फूलने की दिक्कत होती है तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें।
  4. थकान महसूस होना: अगर थोड़ा-सा काम करने से ही आपको थका-थका महसूस होता है, तो यह भी हृदय रोगों का संकेत हो सकता है। लेकिन, थकावट हर बार हृदय रोगों की तरफ इशारा नहीं करता है।
  5. बेचैनी महसूस होना: अगर आपको अचानक से पसीना आ जाता है या बेचैनी सी महसूस होती है, इस संकेत की अनदेखी भारी पड़ सकता है।

    अगर आपका ईसीजी सामान्य है, लेकिन आपको ये संकेत दिख रहे हैं तो आगे की जांच जरूर करानी चाहिए। क्योंकि, कई मामलों में ईसीजी तो सामान्य निकल जाता है, लेकिन हृदय कई बीमारियों से जूझ रहा होता है।

इन लोगों में रहता है हृदय रोगों का ज्यादा जोखिम

  • हाई बीपी के रोगियों में हृदय रोगों का खतरा ज्यादा बना रहता है।
  • अगर आपको डायबिटीज है तो भी हृदय रोगों का खतरा ज्यादा रहता है।
  • जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, उनमें हृदय रोगों का जोखिम ज्यादा बना रहता है।
  • अगर आपके परिवार में हृदय रोगों का इतिहास रहा है तो आप में इसका खतरा ज्यादा हो सकता है।
  • धूम्रपान करने वाले लोगों में हृदय रोगों का खतरा ज्यादा होता है।
  • जो लोग तनाव में रहते हैं, उन्हें हृदय रोग ज्यादा परेशान कर सकते हैं।

हार्ट हेल्थ को हेल्दी कैसे बनाएं?

  • हार्ट हेल्थ में सुधार करने के लिए रोजाना 20 से 30 मिनट वॉक जरूर करें।
  • हार्ट हेल्थ को हेल्दी बनाए रखने के लिए बैलेंस डाइट लें। फाइबर ज्यादा लें और लो कैलोरी-फैट का सेवन करें।
  • हाई बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखें।
  • रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें और तनाव को कम करने की कोशिश करें।
  • धूम्रपान, तंबाकू और शराब के सेवन से परहेज करें।

Highlights:

  • अगर ईसीजी नॉर्मल है, तो यह बिल्कुल न समझें कि हार्ट हेल्थ बिल्कुल सही है।
  • थकावट, सांस फूलना और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
  • हार्ट हेल्थ में सुधार करने के लिए शारीरिक गतिविधि बहुत जरूरी है।

About the Author

डॉ. अमित भूषण शर्मा

डॉ. अमित भूषण शर्मा गुरुग्राम के सबसे प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट में से एक हैं। उन्हें टाइम्स मीडिया ... Read More