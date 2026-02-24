ECG रिपोर्ट नॉर्मल, फिर भी है खतरा? हृदय रोग के छिपे हुए संकेत

Heart Disease ke Lakshan: अगर आपने ईसीजी करवाया और उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका हृदय पूरी तरह से स्वस्थ है और आपको कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों में हृदय रोगों के संकेत नजर आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ईसीजी रिपोर्ट सामान्य आ जाती है। हृदय रोगों का पता लगाने के लिए पूरी तरह से सिर्फ ECG के भरोसे नहीं रहा जाता है। दरअसल, ECG हृदय की केवल उस समय की विद्युत गतिविधि को दर्शाती है, जब परीक्षण किया जा रहा होता है। अगर उस दौरान कोई असामान्यता नहीं है, तो रिपोर्ट सामान्य आ सकती है। जबकि, हृदय की रक्त नलिकाओं में धीरे-धीरे रुकावट विकसित हो रही हो और आपको शुरुआती संकेत महसूस भी हो रहे हैं। इसलिए अगर आपको हृदय रोग से जुड़ा कोई भी असामान्य शुरुआती संकेत दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
हृदय रोग के शुरुआती संकेत क्या होते हैं?
हृदय रोग एक प्रक्रिया है, जो वर्षों में विकसित होती है। इसके शुरुआती संकेत काफी हल्के होते हैं और लोग अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। आपको हृदय रोग के इन शुरुआती संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
बार-बार सीने में दबाव: बार-बार सीने में दर्द या दबाव पड़ रहा है, तो इस संकेत की अनदेखी बिल्कुल न करें। यह हृदय रोगों का एक सबसे बड़ा संकेत हो सकता है। ऐसा हार्ट अटैक के कारण भी बन सकता है।
सीने में जकड़न: अगर आपको सीने में जकड़नहो रही है या आप सीने की जलन से परेशान हैं तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और ईसीजी के बाद भी चेकअप जरूर कराएं।
सांस फूलना: अगर सामान्य गतिविधि या थोड़ी-सी सीढ़ियां चढ़ने से ही आपकी सांस फूलने लगती है, तो यह भी हृदय रोगों का लक्षण हो सकता है। इसलिए अगर आपको बार-बार सांस फूलने की दिक्कत होती है तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें।
थकान महसूस होना: अगर थोड़ा-सा काम करने से ही आपको थका-थका महसूस होता है, तो यह भी हृदय रोगों का संकेत हो सकता है। लेकिन, थकावट हर बार हृदय रोगों की तरफ इशारा नहीं करता है।
बेचैनी महसूस होना: अगर आपको अचानक से पसीना आ जाता है या बेचैनी सी महसूस होती है, इस संकेत की अनदेखी भारी पड़ सकता है।