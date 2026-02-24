ECG रिपोर्ट नॉर्मल, फिर भी है खतरा? हृदय रोग के छिपे हुए संकेत

कई बार ऐसा होता है कि लोगों में हृदय रोगों के संकेत नजर आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ईसीजी रिपोर्ट सामान्य आ जाती है। हृदय रोगों का पता लगाने के लिए पूरी तरह से सिर्फ ECG के भरोसे नहीं रहा जाता है।

Heart Disease ke Lakshan: अगर आपने ईसीजी करवाया और उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका हृदय पूरी तरह से स्वस्थ है और आपको कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों में हृदय रोगों के संकेत नजर आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ईसीजी रिपोर्ट सामान्य आ जाती है। हृदय रोगों का पता लगाने के लिए पूरी तरह से सिर्फ ECG के भरोसे नहीं रहा जाता है। दरअसल, ECG हृदय की केवल उस समय की विद्युत गतिविधि को दर्शाती है, जब परीक्षण किया जा रहा होता है। अगर उस दौरान कोई असामान्यता नहीं है, तो रिपोर्ट सामान्य आ सकती है। जबकि, हृदय की रक्त नलिकाओं में धीरे-धीरे रुकावट विकसित हो रही हो और आपको शुरुआती संकेत महसूस भी हो रहे हैं। इसलिए अगर आपको हृदय रोग से जुड़ा कोई भी असामान्य शुरुआती संकेत दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।

हृदय रोग के शुरुआती संकेत क्या होते हैं?

हृदय रोग एक प्रक्रिया है, जो वर्षों में विकसित होती है। इसके शुरुआती संकेत काफी हल्के होते हैं और लोग अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। आपको हृदय रोग के इन शुरुआती संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

इन लोगों में रहता है हृदय रोगों का ज्यादा जोखिम

हार्ट हेल्थ को हेल्दी कैसे बनाएं?

हार्ट हेल्थ में सुधार करने के लिए रोजाना 20 से 30 मिनट वॉक जरूर करें।

हार्ट हेल्थ को हेल्दी बनाए रखने के लिए बैलेंस डाइट लें। फाइबर ज्यादा लें और लो कैलोरी-फैट का सेवन करें।

हाई बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखें।

रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें और तनाव को कम करने की कोशिश करें।

धूम्रपान, तंबाकू और शराब के सेवन से परहेज करें।

Highlights: