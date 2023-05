खाने-पीने की आदतों से तुरंत चल सकता है आपकी खराब मेंटल हेल्थ का पता, जानें इटिंग डिसॉर्डर्स से जुड़े ज़रूरी Facts

कुछ लोग जो बार-बार या जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं या बहुत अधिक मात्रा में खाना खाते हैं उन्हें इटिंग डिसॉर्डर की समस्या हो सकती है।

Eating Disorders And Mental Health: हेल्दी बॉडी और अच्छे मूड के लिए लोग स्वादिष्ट और पौष्टिक फूड्स खाना पसंद करते हैं। मौसमी सब्जियों और स्वादिष्ट फलों के साथ-साथ हेल्दी हर्ब्स, नट्स, सीडस्, भूने चने-मूंगफली से लेकर चिप्स, पकौड़ और कुकीज या शर्बत जैसी चीजों का सेवन भी लोग रोजमर्रा के भोजन में करते हैं। आमतौर पर लोगों को दिन में 3-4 बार खाना खाने और 2-3 बार चाय-कॉफी की जरूरत पड़ती है। लेकिन, कई बार जब इससे कम या अधिक बार खाना खाने लगें तो उनका वजन बढ़ने का डर बढ़ जाता है। वहीं, कुछ लोग जो बार-बार या जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं या बहुत अधिक मात्रा में खाना खाते हैं उन्हें इटिंग डिसॉर्डर की समस्या हो सकती है। किसी भी व्यक्ति के आसामान्य तरीके से खाने-पीने की आदत को इटिंग डिसॉर्डर कहा जाता है। इस लेख में पढ़ें इटिंग डिसॉर्डर के कारण क्या हैं और इटिंग डिसॉर्डर के प्रकार क्या हैं। (Causes and types of Eating disorder in Hindi)

क्या इटिंग डिसॉर्डर मेंटल डिजिज हैं ? (Are eating disorders related to mental health)

विभिन्न स्टडीज के अनुसार, इटिंग डिसॉर्डर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक गम्भीर बीमारी है और यह हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है। दुनियाभर में इटिंग डिसॉर्डर्स के बढ़ते मामलों ने डॉक्टरों और हेल्थ एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, कई प्रकार की साइकोलॉजिकल समस्याओं के कारण लोगों में खाने-पीने की अनहेल्दी आदतें बढ़ने लगती हैं। इन्हीं आदतों के कारण इटिंग डिसॉर्डर की समस्या बन सकती हैं। इस तरह की स्थिति में जो लक्षण दिखायी देते हैं उसमें लोगों की खाने-पीने से जुड़ा व्यवहार बहुत अधिक बदला हुआ सा दिखायी देता है, उसके बाद वजन बढ़ने, बेली फैट निकलने और शारीरिक बनावट में बदलाव दिखायी देने लगते हैं।

आंकड़ों के अनुसार दुनियाभर में करोड़ों लोग इटिंग डिसॉर्डर की समस्या से पीड़ित हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर इटिंग डिसॉर्डर का इलाज ना कराया जाए या इसकी तरफ ध्यान ना दिया जाए तो इससे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है।

कितने प्रकार के होते हैं इटिंग डिसॉर्डर ( Types of Eating Disorders)

इटिंग डिसॉर्डरसे परेशान लोगों में असामान्य इटिंग हैबिट्स के अलावा बहुत अधिक वेट लॉस या वेट गेन जैसी स्थितियां देखी जाती हैं। अलग-अलग प्रकार के इटिंग डिसॉर्डर में लक्षण भी अलग-अलग दिखाई देती हैं। इटिंग डिसॉर्डर के विभिन्न प्रकार (types of eating disorders in Hindi) ये हैं-

एनोरेक्सिया नर्वोसा ( Anorexia nervosa)

इस तरह की स्थिति में लोगों का वजन बहुत कम होता है लेकिन, इन लोगों को हमेशा लगता है कि उनका वजन बहुत ज्यादा है और इसी सनक में वे बार-बार अपनी डाइट में बदलाव करते हैं और खुद का वजन और घटाने के लिए कई बार खाना भी बंद कर देते हैं।

आमतौर पर यह टीनएज में शुरू होता है और पुरुषों की तुलना में यह महिलाओं में अधिक पाया जाता है।

बिंज इटिंग ( Binge Eating Disorder)

यह एक खतरनाक मेंटल कंडीशन है और इसमें लोगों के लिए उन्हें खाने से रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग बिना सोचे-समझे और बिना भूख के भी बहुत अधिक मात्रा में खाना खा लेते हैं।

बिंज इटिंग से पीड़ित लोगों को कई बार अन्य लोगों के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। क्योंकि, वे पार्टी या फंक्शन्स के दौरान खुद को बार-बार खाने से रोक नहीं पाते।

बुलिमिया नर्वोसा (Bulimia nervosa)

यह एक अजीबो-गरीब तरीके का इटिंग डिसॉर्डर है जिसमें लोग बहुत अधिक मात्रा में खाना खाने के बाद खुद ही उल्टी करने की कोशिश करते हैं ताकि वे खुज को मोटापे से बचा पाएं। ऐसे लोगों को हमेशा लगता है कि उन्होंने अधिक मात्रा में खाना खा लिया है।

इस तरह बार-बार उल्टी करनेसे डाइजेस्टिव सिस्टम (digestive system) और फूड पाइप (food pipe) डैमेज हो सकता है। जिसकी वजह से गम्भीर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।

