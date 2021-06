Chicken Allergy : चिकन का स्वाद नॉन-वेज खाने वालों को खूब पसंद आता है। लेकिन, कई लोगों को चिकन खाने से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स (Side Effects of Non-Veg Food) भी हो सकती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ फिल्म निर्माता और फिल्म सेंसर बोर्ड (Central Board of Film Certification) के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी के साथ। चिकन खाने के बाद दिखे गम्भीर साइड-इफेक्ट्स के चलते पहलाज निहलानी को तकरीबन एक महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। 2 दिन पहले ही उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल (Nanavati Hospital) से छुट्टी मिली, जहां उनका इलाज चल रहा था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद पहलाज निहलानी (Pahlaj Nihalani) की तरफ इस घटना के बारे में जानकारियां मीडिया के साथ शेयर की। Also Read - Side Effects of Chicken: इंफर्टिलिटी का कारण बन सकता है चिकन का अधिक सेवन, इन अंगों को भी पहुंचाता है नुकसान

मिली जानकारी के अनुसार, निहलानी परिवार पहलाज की इस स्थिति के बारे में किसी को कुछ बताना नहीं चाह रहे था। इसीलिए, इतने दिनों तक इस ख़बर को गुप्त रखा गया। हालांकि, दिग्गज़ फिल्म अभिनेता और बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने कुछ समय पहले पहलाज निहलानी तबीयत के संकेत दिए थे। (Pahlaj Nihalani Health Update) Also Read - अमेरिका में मॉडर्ना वैक्सीन लेने के बाद 1,200 से अधिक प्रतिकूल घटनाएं, 10 में एनाफिलेक्सिस की हुई पुष्टि, जानें क्या है एनाफिलेक्सिस?

चिकन खाने के बाद जब होने लगीं खून की उल्टियां..

पहलाज निहलानी ने एक बेकरी से चिकन ऑर्डर किया था। जिसे खाने के बाद उन्हें फूड पॉयजनिंग हो गयी। अब पहलाज निहलानी इस बेकरी के खिलाफ केस करने का फैसला कर चुके हैं। इसी बीच टाइम्स ग्रुप को दिए एक इंटरव्यू में निहलानी ने अपने साथ हुए इस डरावने अनुभव के बारे में बात की। उन्होंने कहा,’ मुझे रात में 3 बजे के आसपास बेचैनी-सी महसूस होने लगी, कुछ समय बाद मुझे खून की उल्टियां (Vomiting Blood) हुईं। जिसके बाद, मैं तुरंत हॉस्पिटल चला गया। वहां मुझे फूड पाइजनिंग (Food poisoning after eating chicken) होने की पुष्टि हुई और अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। पहले एक सप्ताह मैं आईसीयू में था”। पहलाज ने बताया कि आईसीयू (ICU) से निकलने के बाद उन्हें कई दिनों तक लगातार बुखार और पेट दर्द होता रहा। (Symptoms of food poisoning) Also Read - Bird Flu in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के 19 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, 'कड़कनाथ' मुर्गे पर भी बर्ड फ्लू का साया, प्रशासन ने अपनाएं ये सुरक्षा उपाय

क्या चिकन खाने से हो होती है एलर्जी?

जी हां, चिकन एलर्जी भी एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में लोगों को अक्सर सावधान किया जाता है। खासकर, मौसम बदलने पर नॉन-वेजिटेरियन्स को बैक्टेरिया और अन्य वजहों से चिकन का सेवन सावधानी से करने की सलाह दी जाती है। चिकन खाने से बच्चों में एलर्जी (Chicken Allergy in kids) की समस्या हो सकती है। वहीं, वयस्कों में भी चिकन एलर्जी (Chicken Allergy in Adults) काफी आम है। कुछ लोगों को बचपन में एलर्जी होती है लेकिन बड़े होने के बाद वह ठीक हो जाती है। वहीं कुछ लोगों को जीवनभर चिकन से एलर्जी (Chicken Allergy) बनी रहती है।

Shilpa Shetty Diet and Fitness Secrets: शिल्पा शेट्टी 7 बजे के बाद नहीं खातीं कुछ भी, अपनी फिटनेस के लिए इस 1 चीज़ को देती हैं क्रेडिट

चिकन एलर्जी के लक्षण क्या हैं? (Symptoms of Chicken Allergy)

चिकन एलर्जी वाले लोगों में कुछ एलर्जिक रिएक्शन तुरंत दिखायी दे सकते हैं। तो कुछ समस्याएं 3-4 घंटों पर उभर सकती हैं। अगर आपको कच्चे (Raw Chicken) या पकाए गए चिकन (Cooked Chicken) को छूने या खाने से किसी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन्स दिखायी दें तो अपने डॉक्टर से बात करें। चिकन एलर्जी में इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं-

आंखों में जलन, सूजन या पानी आना (Watery eyes)

नाक बहना, नाक में कुलबुलाहट या खुजली (Itchy nose)

बार-बार छींकना (sneezing)

सांस लेने में तकलीफ (Breathing problems)

गले में खिचखिच, गला ख़राब होना (Bad Throat)

खांसी (घुर्घुराहट भरी खांसी भी)

त्वचा पर जलन, एक्ज़िमां, रैशेज़ या त्वचा का रंग लाल पड़ना

हाइव्स (hives)

चक्कर आना (nausea)

उल्टी (vomiting)

पेट में मरोड़ें (stomach cramps)

डायरिया (diarrhea)

यह भी पढ़ें-

Milind Soman Diet: मिलिंद सोमन ने कहा आयुर्वेद के नियमों पर बेस्ड डायट ही है सही, फैंस को दी गर्मियों में फल खाने की टिप्स

End of Pandemic: वैक्सीन लगाने भर से नहीं खत्म होगी कोराना महामारी, नयी रिसर्च में कहा गया भविष्य में किन वजहों से बढ़ेगा संक्रमण

Milind Soman Workout: मिलिंद सोमन ने केवल 6 उंगलियों पर कुछ यूं की यह मुश्किल एक्सरसाइज, फैंस रह गए हैरान !

Yoga for Oxygen Level Increase: मंदिरा बेदी का नया वर्कआउट वीडियो मचा रहा है धूम, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए अभिनेत्री ने दीं ये टिप्स