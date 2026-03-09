Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Jyada Khane Ke Baad Bhi Weight Kyu nhi Badh Rha Hai: आजकल कई लोग एक आम समस्या से परेशान दिखाई देते हैं। वे बताते हैं कि खाना भरपूर खाया जाता है, भूख भी अच्छी लगती है, फिर भी शरीर का वजन नहीं बढ़ता। अक्सर ऐसे लोग यह सोचते हैं कि शायद उनका शरीर ही कमजोर है या उनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है। लेकिन कई मामलों में वजह सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि कुछ रोजमर्रा की गलत आदतें भी होती हैं।
नारायणा हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अजय नायर का कहना है कि ‘एक सामान्य चिकित्सकीय नजरिए से देखा जाए तो पाया जाता है कि वजन न बढ़ने के पीछे कई छोटे कारण जुड़े रहते हैं। खानपान, जीवनशैली और शरीर की सेहत से जुड़ी कुछ गलतियां इस समस्या को और बढ़ा देती हैं।’ आइए डॉक्टर से विस्तार से जानते हैं कि अधिक मात्रा में खाने के बाद भी आपका वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है?
कई लोग यह मान लेते हैं कि ज्यादा खाना मतलब वजन बढ़ना तय है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात अक्सर नजरअंदाज की जाती है। सिर्फ ज्यादा खाना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह देखना जरूरी होता है कि खाने में पोषण कितना है।
कई बार लोग जंक फूड, चाय बिस्किट या हल्के स्नैक्स ज्यादा लेते हैं। इससे पेट तो भर जाता है, लेकिन शरीर को जरूरी प्रोटीन, अच्छे फैट और विटामिन नहीं मिलते। शरीर को मांसपेशियां बनाने और वजन बढ़ाने के लिए संतुलित पोषण की जरूरत पड़ती है। जब भोजन संतुलित नहीं होता, तब वजन बढ़ने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है।
दिनभर में दो ही बार भारी खाना खा लिया जाता है और फिर कई घंटों तक कुछ नहीं खाया जाता। यह आदत भी वजन बढ़ने में बाधाबनती है। शरीर को ऊर्जा की जरूरत लगातार रहती है।
यदि भोजन के बीच बहुत लंबा अंतराल रखा जाता है तो शरीर ऊर्जा बचाने के लिए मेटाबॉलिज्म को अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। ऐसे में शरीर मांसपेशियों का निर्माण करने के बजाय ऊर्जा को संभालने में लगा रहता है। इसलिए छोटे-छोटे अंतराल पर पौष्टिक भोजन लेना ज्यादा मददगार माना जाता है।
वजन बढ़ाने की बात आती है तो कई लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पर ध्यान देते हैं, जैसे चावल, रोटी या मिठाई। लेकिन शरीर की मांसपेशियां बनाने के लिए प्रोटीन सबसे जरूरी तत्वों में से एक माना जाता है।
यदि भोजन में दाल, पनीर, अंडे, दूध, दही या अन्य प्रोटीन स्रोत पर्याप्त मात्रा में शामिल नहीं किए जाते, तो शरीर मजबूत नहीं बन पाता। ऐसे में व्यक्ति खाना तो भरपूर खाता है, लेकिन शरीर में सही तरह से वजन नहीं बढ़ पाता।
मानसिक तनाव भी शरीर के वजन पर असर डालता है। जब तनाव ज्यादा रहता है तो शरीर में कई हार्मोनल बदलाव देखे जाते हैं। इससे भूख प्रभावित होती है और शरीर की ऊर्जा खर्च करने की प्रक्रिया भी बदल जाती है।
इसी तरह यदि नींद पूरी नहीं होती तो शरीर की रिकवरी सही ढंग से नहीं हो पाती। मांसपेशियों का विकास और शरीर का संतुलन काफी हद तक अच्छी नींद पर निर्भर रहता है। इसलिए रोजाना पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी माना जाता है।
कुछ मामलों में वजन न बढ़ने का कारण पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं। यदि भोजन ठीक से पचता नहीं है या शरीर पोषक तत्वों को सही तरह से अवशोषित नहीं कर पाता, तो वजन बढ़ने में दिक्कत आती है।
ऐसी स्थिति में गैस, पेट फूलना, बार बार दस्त या कमजोरी जैसी समस्याएं भी देखी जाती हैं। यदि लंबे समय तक ऐसा महसूस होता है, तो चिकित्सकीय जांच कराना जरूरी माना जाता है।
वजन बढ़ाने की कोशिश में कई लोग व्यायाम करना बंद कर देते हैं। यह भी एक आम गलती मानी जाती है। हल्की से मध्यम शारीरिक गतिविधि शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाए रखती है और भूख को भी बढ़ाती है। जब शरीर सक्रिय रहता है, तब मांसपेशियां विकसित होती हैं और स्वस्थ तरीके से वजन बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है।
यह समझना जरूरी माना जाता है कि वजन बढ़ाना सिर्फ ज्यादा खाने से नहीं होता। सही पोषण, पर्याप्त नींद, संतुलित जीवन शैली और स्वस्थ पाचन तंत्र सभी मिलकर शरीर को मजबूत बनाते हैं। अगर लंबे समय तक वजन बिल्कुल नहीं बढ़ता या अचानक तेजी से घटने लगता है, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य की जांच कराना बेहतर कदम माना जाता है।
सही जानकारी और संतुलित आदतों के साथ वजन को स्वस्थ तरीके से बढ़ाया जा सकता है। शरीर को जरूरत के अनुसार पोषण मिलने लगे तो धीरे धीरे बदलाव दिखाई देने लगता है और ऊर्जा भी पहले से बेहतर महसूस होती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें।
