नाइट शिफ्ट में काम करना शुगर मरीजों के लिए है खतरनाक, इस तरह करें कंडीशन को मैनेज

उन लोगों में भी डायबिटीज की बीमारी अधिक देखी जाती है जो रात में देर तक काम करते हैं या जिन्हें नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है।

How to manage diabetes in night shifts: कुछ दशक पहले तक डायबिटीज या शुगर की बीमारी केवल बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था। वहीं, कुछ विशेष स्थितियों में या विशेष कारणों से ही मधुमेह की बीमारी कम उम्र के लोगों को होती थी। लेकिन, बीते कुछ वर्षों ना केवल दुनिया के अन्य हिस्सों बल्कि हमारे देश में भी डायबिटीज के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसकी वजह लोगों की अनहेल्दी लाइफस्टाइल और असमय खाने-पीने की आदतें हैं। खासकर, उन लोगों में भी डायबिटीज की बीमारी अधिक देखी जाती है जो रात में देर तक काम करते हैं या जिन्हें नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है। (How to manage diabetes in night shifts in Hindi)

क्यों बढ़ रही है यंगस्टर्स में शुगर की बीमारी? (Reasons diabetes is rising among youngsters)

एक नयी स्टडी में यह पाया गया कि आईटी जैसी फील्ड्स जिनमें नाइट शिफ्ट आम बात है वहां काम करने वाले यंग प्रोफेशनल्स में भी डायबिटीज का खतरा सबसे अधिक देखा जाता है। इसकी वजह देर तक एक ही जगह बैठकर काम करने की आदत हैं। ऐसे लोग एक्सरसाइज भी कम ही करते हैं और जिसके चलते मोटापा भी बढ़ रहा है। जिसकी वजह से प्रीडायबिटीज का खतरा और फिर आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क भी बहुत अधिक बढ़ जाता है।

रात में काम करने से हमारा बॉडी क्लॉक प्रभावित हो सकता है जिससे मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है और इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। बता दें कि, शरीर द्वारा इंसुलिन के सही तरीके से उपयोग न कर पाने के कारण डायबिटीज की समस्या हो सकती है।

नाइट शिफ्ट में डायबिटीज से बचने के लिए क्य करना चाहिए?

शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए लगातार एक जगह बैठने से बचें।

के लिए लगातार एक जगह बैठने से बचें। काम के बीच में थोड़ी-थोड़ी देर का ब्रेक लें और कुर्सी से उठकर थोड़ा टहल लें।

डेस्क पर बैठे-बैठे योग और स्ट्रेचिंग जैसी एक्सरसाइजेस करें।

ढेर सारा पानी पीएं। (Drink enough water)

अल्कोहल और चीनी वाले मीठे ड्रिंक्स का सेवन करने से बचें।

हरी सब्जियां, ताजे फल और स्प्राउट्स का सलाद खाएं।