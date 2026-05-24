पीसीओएस के वे कौन से शुरुआती संकेत हैं, जिन्हें अक्सर महिलाएं इग्नोर कर देती हैं?

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Written By: Mukesh Sharma | Published : May 24, 2026 3:56 PM IST
Medically Verified By: Dr Meera V V Ragavan
महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी कई ऐसी बीमारियां हैं, जिन्हें आज के समय में भी इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है जितना लिया जाना चाहिए। पीसीओएस भी ऐसी ही एक समस्या है, जिसे आमतौर पर पीरियड्स से संबंधी गड़बड़ी समझ कर लंबे समय तक इग्नोर कर दिया जाता है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि पीसीओएस से सिर्फ पीरियड्स से जुड़ी कोई समस्या नहीं है बल्कि महिलाओं में होने वाली एक गंभीर बीमारी है। ऐसा नहीं है कि पीसीओएस के दौरान सिर्फ पीरियड्स से जुड़े ही लक्षण देखने को मिलते हैं, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़े कई ऐसे लक्षण हो देखे जा सकते हैं जो पीसीओएस का संकेत हो सकता है। लेकिन ज्यादातर महिलाओं को अभी तक भी इन लक्षणों की पहचान नहीं है और इस कारण से लंबे समय तक पीसीओएस रहने से स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याएं होने लगती हैं। डॉ. मीरा वी. वी. राघवन, कंसल्टेंट यूरो-गाइनेकोलॉजिस्ट एंड रोबोटिक, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई ने पीसीओएस से जुड़ी ऐसी ही कुछ समस्याओं के बारे में जानकारी दी है।
पीसीओएस जिसका पूरा नाम पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है जिसे आजकल ओवली मेटाबोलिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। पीसीओएसके शुरुआती लक्षण आमतौर पर अनियमित पीरियड्स से जुड़े होते हैं और इस कारण से लोग इस लक्षण से अंदरूी बीमारी का पता ही नहीं लगा पाते हैं। इसके साथ-साथ कम उम्र में ही लड़कियों में वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और 11-12 साल की उम्र में ही पीरियड्स आने शुरु हो जाते हैं।
डॉ. मीरा वी. वी राघवन ने बताया कि अगर पहले दो साल तक पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, तो यह नॉर्मल है। हालांकि, पहले दो साल तक पीरियड्स इरेगुलर होना नॉर्मल है पर उसके बाद उनके धीरे-धीरे पीरियड के बीच में समय है वो जो दो से महीने से ज्यादा होने को लगता है। अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाता है काफी देर के लिए ब्लीडिंग रहती है। इसके अलावा कुछ अन्य पीसीओएस लक्षण हो सकते हैं, जैसे -
अगर शुरुआत में इस तरह के लक्षण दिखने को मिलते हैं, तो ये सब पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का संकेत हो सकता है। इसलिए अगर उपरोक्त लक्षण दिख रहे हैं, तो हम यह संकेत है कि ये हार्मोन इंबैलेंस की समस्या हो सकती है।
अगर किसी महिला को लंबे समय से हार्मोन इंबैलेंस रहता है, तो सिर्फ पीसीओएस ही नहीं बल्कि कई अन्य समस्याएं होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस समस्या के कारण कम उम्र में डायबिटीज का खतरा काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए अगर किसी महिला को लंबे समय से अनियमित मासिक धर्म की समस्या हो ही है या फिर ऊपर बताए गए कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए।
पीसीओएस को जितने समय तक इग्नोर किया जाए स्थिति उतनी ही गंभीर होती रहती है और इसलिए जल्द से जल्द इसे मैनेज करना जरूरी होता है। डॉ. राघवन ने बताया कि सही समय पर और एक्सरसाइज करना, अपने रोजाना के कार्य करना, लाइफस्टाइल में अच्छे बदलाव करना और अगर वजन बढ़ा हुआ है तो उसे कम करना आदि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को रिवर्स करने में काफी मदद कर सकता है।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल पीसीओएस से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
नहीं, पीसीओएस में चेहरे के अलावा, पीठ, गर्दन, छाती पर भी दाने निकल सकते हैं।
पीसीओएस में हार्मोनल असंतुलन की वजह से त्वचा पर अधिक तेल बनने लगता है। इससे चेहरे पर दाने निकलने लगते हैं।
पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक तरह का हार्मोनल डिसऑर्डर है, जो प्रजनन की उम्र की महिलाओं में देखा जाता है।