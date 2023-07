बारिश में भीगने के बाद आंख में खुजली होने लगे तो सावधान, आंख में संक्रमण के इन 5 लक्षणों को न करें इग्नोर

Eye infection symptoms: आंख में संक्रमण गंभीर समस्या पैदा कर सकता है और ज्यादातर मानसून के दौरान ही आंख में संक्रमण होने लगता है। इस मौसम में आई इन्फेक्शन से जुड़े इन 5 लक्षणों को बूलकर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।

Symptoms that indicate eye infection in hindi: गर्मियों के बाद मानसून का मौसम ठंड लेकर आता है और लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत दिलाता है। आजकल का मौसम कुछ ऐसा है कि बारिश किस समय आ जाए पता नहीं चलता और कई बार बाहर काम से गए लोग बारिश में भीग जाते हैं और इस कारण से सेहत से जुड़ी कई बीमारियां होने लगती हैं। बारिश के दिनों में अलग-अलग प्रकार के संक्रमण होने का खतरा रहता है और इनमें आंख में संक्रमण जैसे कुछ गंभीर प्रकार के लक्षण भी शामिल है। आंख में होने वाला संक्रमण आमतौर पर गंभीर इसलिए होता है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षणों को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। अगर शुरुआत में आंख के कुछ लक्षणों की पहचान की जाए, तो स्थिति को गंभीर होने से रोका जा सकता है। इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ लक्षणों के बारे में बताने वाले हैं, जो आंख में संक्रमण का संकेत देते हैं।ॉ

1. आंख में खुजली

आई इन्फेक्शन का सबसे पहला लक्षण आमतौर पर आंख में खुजली होता है। अगर किसी व्यक्ति को बारिश के बाद आंख में खुजली महसूस हो रही है। कुछ लोगों को खुजली से पहले आमतौर पर आंख में कुछ अटकने जैसा महसूस होता है और धीरे-धीरे खुजली बढ़ जाती है, जो काफी परेशान करती है।

2. आंख से पानी टपकना

बारिश में भीगने के बाद कई बार आंख में संक्रमण हो जाता है और इसके शुरुआती लक्षणों में आमतौर पर बार-बार आंख से पानी आना भी हो सकता है। खासतौर पर आंख से पानी उन लोगों ही आता है, जिनकी आंख लाल हो जाती है या फिर आंख में तेज खुजली हो रही होती है। आंख से पानी आने के दौरान ऐसा महसूस होता है, जैसा कि आपका आंख में कुछ फंसा हुआ है।

3. आंख लाल होना

जब आंख में संक्रमण बढ़ जाता है तो धीरे-धीरे आंख में लालिमा होने लगती है। यदि बारिश में भीगने के एक या दो दिन बाद आपकी आंख में लालिमा बनती जा रही है, तो जल्द से जल्द इसका इलाज कर लेना चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि आंख में लालिमा होना गंभीर संक्रमण का संकेत हो सकता है।

4. धुंधला दिखना

आंख में संक्रमण बढ़ने के कारण बार-बार आंख में पानी व कीचड़ आने लगता है और इस कारण से कई बार धुंधला भी दिखने लगता है। अगर आपकी किसी एक आंख में बारिश के बाद धुंधला दिखने लगा है, तो आपको जल्द से जल्द किसी आंखों के अच्छे डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए।

5. रोशनी से संवेदनशीलता

बारिश के बाद जब आंख में संक्रमण शुरू हो जाता है, तो एक या उससे ज्यादा दिन आंख में संक्रमण के लक्षण जैसे खुजली व लालिमा के कारण आंख प्रभावित हो जाती है और इस कारण से आंख रोशनी के प्रति संवेदनशील हो जाती है। ऐसे में कई बार रोशनी की तरफ देख न पाना और देखने पर आंख में तेज दर्द होना व पानी आना जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं।

