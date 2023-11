किडनी डैमेज होने पर स्किन में सबसे पहले दिखने लगते हैं ये 5 लक्षण, इग्नोर किया तो पड़ सकते हैं लेने के देने

Early sign of kidney damage:किडनी डैमेज होने से बचाने के लिए उसके शुरुआती लक्षणों का खास ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो किडनी को डैमेज होने से बचाने के बहुत जरूरी हो सकते हैं। जानें किन लक्षणों को नहीं करना चाहिए इग्नोर।

Kidney related symptoms you should not ignore: किडनी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जिसके हर मौसम में देखभाल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। शरीर से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करके उन्हें पेशाब के माध्यम से शरीर के बाहर निकालना किडनी के सबसे मुख्य कार्यों में से एक है। यदि किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो यह काम भी ठीक से नहीं हो पाता है और शरीर के अंदर मौजूद विषाक्त पदार्थ स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं पैदा कर देते हैं। वैसे तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, सही डाइट और समय-समय पर किडनी की जांच आपकी किडनी को हेल्दी रखने में मदद कर सकती है। लेकिन कुछ कई बार कुछ जेनेटिक समस्याएं व रोग किडनी को नुकसान पहुंचा सकता हैं और इनकी रोकथाम करना भी आसान नहीं है। हालांकि, शुरुआती लक्षणों की पहचान करके किडनी क्षतिग्रस्त होने पहले ही बचाव किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ लक्षणों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें गलती से भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।

1. स्किन में बहुत ज्यादा रूखापन

अगर आपकी स्किन में ज्यादा रूखापन हो रहा है, तो इसे सर्दियों की समस्या समझ कर इग्नोर न करें। ऐसा इसिलए क्योंकि जब किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती हैं, तो कई बार इसका असर स्किन पर भी दिखने लगता है और ड्रायनेस जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इसलिए जिन लोगों को

2. त्वचा के रंग में बदलाव

किडनी से जुड़ी समस्याओं के कारण स्किन में ग्रे और हल्के पीले रंग के धब्बे देखने को मिल सकते हैं। यदि आपकी स्किन में कोई और बदलाव देखने को मिल रहा है, तो स्किन से जुड़ी समस्या देखने को मिल सकती हैं। खासतौर पर जिन लोगों को पहले स्किन से जुड़ी कोई समस्या हो चुकी हैं, उन्हें स्किन में हो रहे बदलावों का ध्यान रखना चाहिए।

3. स्किन में सूजन आना

त्वचा के किसी भी हिस्से में सूजन आना किडनी से जुड़ी किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। सिर्फ टखने या पैरों की सूजन ही नहीं बल्कि शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन आना किडनी का संकेत हो सकता है। यदि आपके शरीर किसी भी हिस्से में अचानक से सूजन आ गई है और सूजन वाले हिस्से को दबाने से उंगलियों के निशान पड़ रहे हैं, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए।

4. स्किन में खुजली बढ़ जाना

बहुत ही कम लोग जानते हैं कि स्किन में खुजली होना वास्तव में किडनी से जुड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। खासतौर पर जिन लोगों को पहले से ही किडनी से जुड़ी समस्याएं उन्हें खुजली जैसे लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी किडनी प्रभावित होने का यह सबसे पहला लक्षण हो सकता है।

5. त्वचा में चकत्ते व छाले बनना

कई बार त्वचा में छाले पड़ना भी किडनी से जुड़ी बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकता है और इसलिए इन समस्याओं को इग्नोर करना काफी पेरशानी खड़ी कर सकता है। यदि आपको पहले से ही किडनी से जुड़ी समस्या है, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए।

