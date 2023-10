टॉयलेट में दिखने वाले ये 5 सिंपल लक्षण हो सकते हैं आंत के कैंसर का संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर

Early signs of intestine cancer: आंत का कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है, जिसके शुरुआती लक्षण कई बार इतने सिंपल होते हैं कि अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। चलिए जानते हैं आंत के कैंसर के कुछ लक्षण जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए।

How to know if you have intestinal cancer: आंत हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसका काम सिर्फ खाने के पचाना नहीं बल्कि। खाए गए खाने से पोषक तत्वों को अवशोषित करना, शरीर में पानी के सही संतुलन को बनाए रखना और यहां तक कि कई रोगाणुओं से लड़ने में भी शरीर की मदद करती है। इसलिए हेल्दी रहने के लिए आंत को हेल्दी रखना भी बहुत जरूरी है, लेकिन खराब डाइट और खराब जीवनशैली से जुड़ी कुछ आदतों हमारी आंतों को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन आंतों से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी बीमारियां ही नहीं बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है, जिसकी जल्द से जल्द पहचान करना जरूरी है। आंत के कैंसर से कई बार शुरुआत में बहुत ही साधारण से लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जिस कारण से कई बार ये लक्षण इग्नोर हो जाते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे ही हम आपको टॉयलेट में दिखने वाले कुछ ऐसे ही लक्षणों के बारे में बताने वाले हैं, जो आंत कैंसर का संकेत भी हो सकते हैं।

1. बार-बार कब्ज या दस्त (Frequent constipation and diarrhea)

आंत में कैंसर होने पर सबसे पहले मल त्याग करने की सामान्य प्रक्रिया ही प्रभावित होती है और इस कारण से कई बार कब्ज व दस्त जैसी समस्याएं होने लग सकती हैं। लेकिन कब्ज और दस्त आम समस्या भी हो सकती है। इसलिए यदि आपको लगातार कई दिन से दस्त या कब्ज हो रही है, जो बार-बार ठीक होकर फिर से विकसित हो जाती है, तो ऐसे में डॉक्टर से एक बार अच्छे से जांच करा लेनी चाहिए।

2. मल में खून आना (Blood in stool)

मल में खून दिखना या फिर मल का रंग गहरा ब्राउन हो जाना ऐसी स्थिति है, जिसे किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं किया जाना जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मल में खून आना शरीर के अंदर छिपी कई गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है और इनमें आंत का कैंसर भी शामिल है। ऐसे में इन लक्षणों को कभी भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए।

3. आंत खाली महसूस न होना (Feeling that bowels does not empty)

यदि आपको आंत से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, तो ऐसे में कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी आंत अच्छे से खाली नहीं हुई है। ऐसा आमतौर पर आंत में कैंसर के दौरान भी हो सकता है। यदि आपको भी मल त्यागने के बाद भी कई बार ऐसा लगता है कि आप का पेट ठीक से खाली नहीं हुआ है, तो लक्षण महसूस होने पर एक बार डॉक्टर से संपर्क जरूर करा लेना चाहिए।

4. मल त्याग के दौरान दर्द (Pain during bowel movements)

मल त्याग करने के दौरान दर्द होना भी आंत या गुदा से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है। यदि आपको मल त्याग के दौरान दर्द महसूस होता है, तो यह आंत का कैंसर या फिर बवासीर का संकेत हो सकता है। ऐसे में एक बार डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए और यदि यह आंत का कैंसर है, तो जल्द से जल्द उचित इलाज शुरू करवा लेना चाहिए।

5. पेट के किसी एक हिस्से में दर्द (Pain in the one part of stomach)

आंत के कैंसर की शुरुआत में लोगों को उस हिस्से में चुभन जैसा दर्द महसूस हो सकता है, जहां पर आंत में कैंसर शुरू हुआ है। यह दर्द आमतौर पर हर समय ही रहता है और बीच मे कभी-कभी तेज भी हो सकती है। यदि आपको भी कुछ ऐसे ही लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। हालांकि, जरूरी नहीं है कि यह आंत के कैंसर का ही लक्षण हो लेकिन एक बार इसकी पुष्टि होना जरूरी है।

