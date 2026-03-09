किडनी डैमेज होने पर दिखते हैं ये 7 शुरुआती लक्षण, लोग अक्सर कर देते हैं नजरअंदाज

Kidney kharab hone par kaun se lakshan nazar aate hain: किडनी खराब होने से पहले शरीर कुछ शुरुआती लक्षण दिखाता है। आइए डॉक्टर से जानते हैं इसके बारे में

Kidney Failure Symptoms : किडनी हमारे शरीर के खून को साफ करने, शरीर से गंदगी को बाहर निकालने और शरीर में तरल पदार्थों को संतुलित करने में मदद करती है। दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित यथार्थ हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के हेड डॉ. संजय गुप्ता बताते हैं कि जब किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है, न सिर्फ बीमारियों का खतरा बढ़ता है, बल्कि कई अंग भी धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं। कई बार किडनी खराब होने के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं, इसीलिए लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।

डॉ. संजय गुप्ता कहते हैं कि अगर किडनी खराब होने के शुरुआती संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो गंभीर समस्या से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं कि किडनी खराब होने पर कौन- कौन से लक्षण नजर आते हैं, जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए।

किडनी खराब होने के शुरुआती लक्षण

शारीरिक थकान- डॉक्टर के अनुसार, बिना किसी ज्यादा मेहनत किए ही थकान और कमजोरी महसूस होती है, तो यह किडनी से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर में गंदगी जमा होने लगती है। इससे आपको हमेशा ही थकान और सुस्ती महसूस होती है। पैरों और चेहरे पर सूजन- किडनी शरीर के गंदा तरल पदार्थ निकालती है। जब किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है, तो शरीर में पानी जमा होने लगता है। इसके कारण पैरों, टखनों और चेहरे में सूजन दिखाई दे सकती है। सांस लेने में परेशानी- किडनी खराब होने पर शरीर में गंदगी जमा होने लगती है। इसका असर फेफड़ों पर भी नजर आने लगता है। किडनी खराब होने के शुरुआती संकेतों में तेज सांस लेने में परेशानी जैसी समस्या भी है। पेशाब का बदलना- किडनी की समस्या होने पर पेशाब से जुड़े कई बदलाव दिखाई दे सकते हैं। इससे आपको बार-बार पेशाब आना, पेशाब का रंग बदलना, पेशाब में झाग बनना और पेशाब करते समय जलन महसूस होती है। डॉक्टर बताते हैं कि पेशाब में होने वाला बदलाव अगर 2 सप्ताह से ज्यादा समय तक नजर आता है, तो यह किडनी खराबी का संकेत होता है। भूख कम लगना -किडनी की समस्या होने पर शरीर में टॉक्सिन बढ़ जाते हैं, जिससे भूख कम लगने की समस्या देखी जाती है। इसके अलावा किडनी खराब होने पर मतली और उल्टी की बीमारी भी बार-बार देखी जाती है। स्किन में खुजली- जब शरीर में गंदगी जमा होने लगती है, तो इससे त्वचा पर ड्राईनेस देखी जाती है। ड्राईनेस ज्यादा होने से त्वचा पर खुजली और जलन होती है। फोकस करने में परेशानी- किडनी की समस्या होने पर खून में ऑक्सीजन की मात्रा प्रभावित हो सकती है। इससे किसी एक चीज पर फोकस करने में दिक्कत आती है। डॉक्टर बताते हैं कि जब आपको चीजों को याद रखने में परेशानी, पढ़ाई करने के दौरान याद न रहने की समस्या हो, तो यह किडनी में खराबी का संकेत है।

डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए?

अगर आपको किडनी की खराबी होने के शुरुआती लक्षण खुद में नजर आती हैं, तो इस विषय पर तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कुछ परिस्थितियों में डॉक्टर को दिखाना जरूरी है।

पेशाब में खून आना लगातार शरीर और चेहरे की सूजन ज्यादा शारीरिक थकान महसूस होना सांस लेने में परेशानी

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।