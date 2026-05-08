ओवेरियन कैंसर पर बड़ी जीत: AI से जल्दी पहचान और नई दवा से बढ़ेगी जिंदगी, जानें रिसर्च के दावे

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Written By: Anju Rawat | Published : May 8, 2026 4:32 PM IST
ओवेरियन कैंसर एक गंभीर बीमारी है और दुनियाभर में इसके मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। यह कैंसर तब होता है, जब अंडाशया, फैलोपियन ट्यूब या पेरिटोनियम में असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं, जिससे ट्यूमर बन जाता है। ये कोशिकाएं आसपास के ऊतकों या अंगों में फैल सकती हैं और शरीर के अन्य हिस्सों में भी जा सकती हैं। यह बीमारी तब गंभीर बनती है, जब इसे शुरुआती स्टेज में नहीं पकड़ा जाता है। कई मामलों में ओवेरियन कैंसर का पता तब चलता है, जब कैंसर शरीर के कई हिस्सों में फैल चुका होता है। लेकिन, अब एक अच्छी खबर आई है कि AI और नई टार्गेटेड थेरेपी की मदद से इस बीमारी के निदान और इलाज को आसान बनाने में मदद मिल सकती है। आइए, विश्व ओवेरियन कैंसर दिवस (हर साल 8 मई को मनाया जाता है।) के मौके पर जानते हैं इसके बारे में-
एक नई रिसर्च के मुताबिक, AI अब ओवेरियन कैंसर की पहचान और इलाज को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। एआई बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल मेडिकल इमेज, ब्लड बायोमार्कर और मरीजों के डेटा को तेजी से एनालाइज करके कैंसर का खतरा पहचान सकते हैं। Ovarian Cancer Research Alliance (OCRA) की एक रिपोर्ट में बताया गया कि एआई हाई-ग्रेड सीरस ओवेरियन कैंसर पर फोकस करेगी, जिसे सबसे खतरनाक प्रकार माना जाता है। इतना ही नहीं, अब वैज्ञानिक AI की मदद से ऐसे biomarkers और patterns खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे मरीज की सर्वाइवल रेट को बेहतर बनाया जा सकता है।
कई रिसर्च में बताया गया है कि इस समय ओवेरियन कैंसर को लेकर शोधकर्ता टार्गेटेड थेरेपी और एंटी-कैंसर ड्रग्स पर काम कर रहे हैं। कुछ नई दवाएं chemotherapy resistance को कम करने और कैंसर सेल्स को खत्म करने में मददगार मानी जा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि AI की मदद से यह भी अनुमान लगाया जा सकेगा कि कौन-सी दवा किस मरीज पर ज्यादा असर करेगी।
ओवेरियन कैंसर की शुरुआत में पहचान करना बहुत जरूरी है। इसके शुरुआती लक्षणों में शामिल हैं-
ज्यादातर महिलाएं इन लक्षणों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। अगर शुरुआत में ही इस बीमारी के लक्षणों को पकड़ लिया जाए, तो इससे इलाज को आसान बनाया जा सकता है।
Disclaimer: विशेषज्ञों के अनुसार AI डॉक्टरों की जगह नहीं ले सकता है। लेकिन, यह निदान और इलाज की प्रक्रिया को थोड़ा आसान बना सकते हैं। अभी भी अगर आपको कोई लक्षण नजर आते हैं, तो आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करने की जरूरत है।
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