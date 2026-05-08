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ओवेरियन कैंसर पर बड़ी जीत: AI से जल्दी पहचान और नई दवा से बढ़ेगी जिंदगी, जानें रिसर्च के दावे

अगर ओवेरियन कैंसर की जल्दी पहचान हो जाए, तो मरीज को कई तरह की जटिलताओं से बचाया जा सकता है। समय पर पहचान से इस कैंसर का इलाज भी संभव हो सकता है।

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Written By: Anju Rawat | Published : May 8, 2026 4:32 PM IST

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ovarian cancer

ओवेरियन कैंसर एक गंभीर बीमारी है और दुनियाभर में इसके मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। यह कैंसर तब होता है, जब अंडाशया, फैलोपियन ट्यूब या पेरिटोनियम में असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं, जिससे ट्यूमर बन जाता है। ये कोशिकाएं आसपास के ऊतकों या अंगों में फैल सकती हैं और शरीर के अन्य हिस्सों में भी जा सकती हैं। यह बीमारी तब गंभीर बनती है, जब इसे शुरुआती स्टेज में नहीं पकड़ा जाता है। कई मामलों में ओवेरियन कैंसर का पता तब चलता है, जब कैंसर शरीर के कई हिस्सों में फैल चुका होता है। लेकिन, अब एक अच्छी खबर आई है कि AI और नई टार्गेटेड थेरेपी की मदद से इस बीमारी के निदान और इलाज को आसान बनाने में मदद मिल सकती है। आइए, विश्व ओवेरियन कैंसर दिवस (हर साल 8 मई को मनाया जाता है।) के मौके पर जानते हैं इसके बारे में-

AI से जल्दी पहचान में मिलेगी मदद

एक नई रिसर्च के मुताबिक, AI अब ओवेरियन कैंसर की पहचान और इलाज को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। एआई बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल मेडिकल इमेज, ब्लड बायोमार्कर और मरीजों के डेटा को तेजी से एनालाइज करके कैंसर का खतरा पहचान सकते हैं। Ovarian Cancer Research Alliance (OCRA) की एक रिपोर्ट में बताया गया कि एआई हाई-ग्रेड सीरस ओवेरियन कैंसर पर फोकस करेगी, जिसे सबसे खतरनाक प्रकार माना जाता है। इतना ही नहीं, अब वैज्ञानिक AI की मदद से ऐसे biomarkers और patterns खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे मरीज की सर्वाइवल रेट को बेहतर बनाया जा सकता है।

नई दवाओं से भी बढ़ी उम्मीद

कई रिसर्च में बताया गया है कि इस समय ओवेरियन कैंसर को लेकर शोधकर्ता टार्गेटेड थेरेपी और एंटी-कैंसर ड्रग्स पर काम कर रहे हैं। कुछ नई दवाएं chemotherapy resistance को कम करने और कैंसर सेल्स को खत्म करने में मददगार मानी जा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि AI की मदद से यह भी अनुमान लगाया जा सकेगा कि कौन-सी दवा किस मरीज पर ज्यादा असर करेगी।

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शुरुआती पहचान क्यों जरूरी है?

ओवेरियन कैंसर की शुरुआत में पहचान करना बहुत जरूरी है। इसके शुरुआती लक्षणों में शामिल हैं-

ज्यादातर महिलाएं इन लक्षणों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। अगर शुरुआत में ही इस बीमारी के लक्षणों को पकड़ लिया जाए, तो इससे इलाज को आसान बनाया जा सकता है।

ओवेरियन कैंसर के जोखिम कारक क्या हैं?

  • 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में ओवेरियन कैंसर का खतरा ज्यादा रहता है।
  • अगर परिवार में मां या बहन को ओवेरियन या ब्रेस्ट कैंसर रहा हो, तो जोखिम बढ़ सकता है।
  • जिन महिलाओं ने कभी कंसीव नहीं किया है, उनमें इसका खतरा ज्यादा देखने को मिल सकता है।
  • लंबे समय तक एस्ट्रोजन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने से भी इस कैंसर का जोखिम बढ़ता है।
  • अधिक वजन या मोटापा ओवेरियन कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है।
  • जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस है, उनमें इस कैंसर का खतरा ज्यादा हो सकता है।

Disclaimer: विशेषज्ञों के अनुसार AI डॉक्टरों की जगह नहीं ले सकता है। लेकिन, यह निदान और इलाज की प्रक्रिया को थोड़ा आसान बना सकते हैं। अभी भी अगर आपको कोई लक्षण नजर आते हैं, तो आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करने की जरूरत है।

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Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.

अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More