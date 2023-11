बैठे बैठे शरीर में आने लगें ये 5 बदलाव तो समझ लीजिए कभी भी आ सकता है हार्ट अटैक, इग्नोर करना होगा जानलेवा

Early change of heart attack: शरीर में होने वाले कुछ बदलावों को गलती से भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ बदलाव हार्ट अटैक जैसी जानलेवा स्थितियों का शुरुआती संकेत भी हो सकता है।

Change in the body before heart attack: हार्ट से जुड़े किसी भी लक्षण या संकेत को इग्नोर करना कई जानलेवा स्थिति पैदा कर सकता है। हार्ट अटैक का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसे कम करने के लिए सिर्फ डाइट व लाइफस्टाइल में सुधार करना ही काफी नहीं है बल्कि साथ ही साथ ही साथ हार्ट से जुड़े शुरुआती लक्षणों की पहचान करना भी जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हार्ट से जुड़े कई रोग जेनेटिक भी होते हैं, जिसका मतलब है ये बीमारियां उनको भी हो सकती हैं जो अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को हेल्दी बना कर रखते हैं। यही कारण है कि हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षणों की पहचान करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हार्ट अटैक से पहले होने वाले कुछ लक्षण शरीर में होने वाले कुछ बदलावों के रूप में होते हैं, जिन्हें इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। इस लेख में हम आपको शरीर में होने वाले कुछ बदलावों के बारे में बताने वाले हैं, जो हार्ट अटैक या हार्ट से जुड़ी किसी बीमारी से पहले का संकेत हो सकता है। चलिए जानते हैं इनके बारे में -

1. जल्दी थकान होना (Get tired easily)

थकान होना शरीर की एक नेचुरल प्रक्रिया है, जो शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है। लेकिन अगर आपको अचानक से ज्यादा पसीना लगा है, तो यह शरीर के अंदर मौजूद कई बीमारियों का संकेत हो सकता है। खासतौर पर जिन लोगों को पहले कम पसीना आता था और अचानक से अब ज्यादा पसीना आने लगा है, तो डॉक्टर से इस बारे में एक बार बात कर लेनी चाहिए।

2. पाचन धीमा हो जाना (Digestion slowing down)

बहुत ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि यदि आपका हार्ट ठीक से काम नहीं कर पा रहा है या फिर हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी विकसित हो रही है, तो कई बार पाचन क्रिया से जुड़े लक्षण भी होने लगते हैं। खासतौर पर अगर आप सही डाइट ले रहे हैं और आपका लाइफस्टाइल भी सही है, जिसके बावजूद भी आपको पाचन से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं, तो डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए।

3. सांस में बदलाव (Change in breathing)

हार्ट से जुड़ी बीमारियों में सांस से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। यही कारण है कि हार्ट अटैक आने से ठीक पहले सांस लेने में दिक्कत होना या फिर सांस फूलने से जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अचानक से सांस लेने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का बदलाव महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर से इस बारे में एक बार बात कर लेनी चाहिए।

4. बायां हिस्सा कमजोर (Weakening the left side of body)

जब हार्ट ठीक से काम करना बंद कर देता है, तो उनके शरीर के बाएं हिस्से जैसे कंधे, जबड़े या हाथ में दर्द होना आदि लक्षण पैदा होने लगते हैं। इसी प्रकार अगर हार्ट में किसी प्रकार की दिक्कत हुई है, तो कई दिन पहले भी शरीर के बाए हिस्से में कमजोरी महसूस होने लगती है। शरीर के बाएं हिस्से में दर्द, कमजोरी या कोई हिस्सा सुन्न होना आदि लक्षण को गलती से भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।

5. ज्यादा पसीना आने लगना (Increased sweating)

ज्यादा पसीना आना शरीर के अंदर कई बीमारियों का संकेत हो सकता है, जिसे गलती से भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हार्ट अटैक आने से ठीक पहले भी ज्यादा पसीना आने से जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अचानक से ज्यादा पसीना आने लगा है, खासतौर पर रात को सोते समय आपको ज्यादा पसीना आता है, तो डॉक्टर से इस बारे में एक बार बात जरूर कर लें।

