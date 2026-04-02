ईयरबड्स और वायर लीड या हेडफोन, क्या इनके इस्तेमाल से कान ज्यादा खराब होते हैं?

Kya Earbuds Kya Kaan Damage Hote Hain: आजकल राह चलते आपको बच्चों से लेकर वयस्कों तक, बहुत लोग मिल जाएंगे जो कान में इयरबड्स या अन्य इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते दिख जाएंगे। आइए डॉक्टर से जाने हैं यह कान को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं।

सुनने में समस्या

Disadvantages Of Using EarBuds: आज के डिजिटल दौर में ईयरबड्स, वायर लीड वाले ईयरफोन और हेडफोन लगभग हर व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। म्यूजिक सुनना हो, ऑनलाइन मीटिंग करना हो, फिल्में देखनी हों या गेम खेलना- इन सभी गतिविधियों में इन डिवाइसों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। हालांकि, कई लोग यह सवाल पूछते हैं कि क्या इनका ज्यादा उपयोग कानों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, मुंबई के ENT कंसल्टेंट डॉक्टर राहुल मोदी के अनुसार ‘ईयरबड्स, वायर लीड ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल अपने आप में हानिकारक नहीं है, लेकिन इन्हें लंबे समय तक और तेज आवाज में इस्तेमाल करना कानों के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। सबसे बड़ा खतरा तेज आवाज के लगातार संपर्क से होने वाली नॉइज-इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस यानी शोर से होने वाली सुनने की क्षमता में कमी है।’ आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि यह कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं।

हियरिंग डिवाइस की आवाज दिमाग तक नहीं जाती आवाज

डॉक्टर बताते हैं कि कान के अंदर बहुत छोटे और संवेदनशील हेयर सेल्स होते हैं, जो ध्वनि को पहचान कर दिमाग तक पहुंचाने में मदद करते हैं। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक तेज आवाज में संगीत सुनता है, तो ये हेयर सेल्स धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। दुर्भाग्य से, एक बार इन कोशिकाओं को नुकसान हो जाने पर वे दोबारा ठीक नहीं होतीं, जिससे सुनने की क्षमता स्थायी रूप से कम हो सकती है।

डॉक्टर ने ईयरबड्स को बताया ज्यादा खतरनाक

ईयरबड्स का प्रभाव अक्सर ज्यादा माना जाता है क्योंकि ये सीधे कान के अंदर फिट होते हैं और आवाज को बहुत नजदीक से पहुंचाते हैं। अगर इनका उपयोग तेज वॉल्यूम पर किया जाए, तो कान के पर्दे और अंदरूनी संरचना पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरी ओर, हेडफोन कान के ऊपर रहते हैं, इसलिए आवाज थोड़ी दूरी से आती है, लेकिन अगर इन्हें भी तेज आवाज और लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो नुकसान का खतरा बना रहता है।

इयरबड्स और ईयरफोन के ज्यादा इस्तेमाल से क्या होता है?

इसके अलावा, ईयरबड्स और ईयरफोन के अत्यधिक इस्तेमाल से कुछ अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, लंबे समय तक इन्हें कान में लगाने से कान के अंदर नमी और गर्माहट बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया या फंगल संक्रमण का खतराबढ़ सकता है। कई बार लोग ईयरबड्स को साफ नहीं करते या दूसरों के साथ साझा करते हैं, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है।

कई उपयोगकर्ताओं को लंबे समय तक ईयरफोन या हेडफोन लगाने से कान में दर्द, दबाव या घंटी बजने जैसी आवाज (टिनिटस) का अनुभव भी हो सकता है। ये संकेत हो सकते हैं कि कानों पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है और उपयोग की आदतों में बदलाव की जरूरत है।

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कैसे रखें अपने कानों का ख्याल

कान की सेहत बनाए रखने के लिए कुछ सरल सावधानियां अपनाई जा सकती हैं। विशेषज्ञ आमतौर पर 60-60 नियम का पालन करने की सलाह देते हैं, यानी वॉल्यूम को अधिकतम क्षमता के 60 प्रतिशत से ज्यादा न रखें और लगातार 60 मिनट से ज्यादा उपयोग न करें। इसके बाद कुछ समय के लिए कानों को आराम देना जरूरी है।

इसके साथ ही, ईयरबड्स और हेडफोन को नियमित रूप से साफ रखना चाहिए और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने से बचना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सुनने में कमी, कान में दर्द, या लगातार आवाज सुनाई देने जैसी समस्या महसूस हो, तो तुरंत ईएनटी विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए।

ईयरबड्स, वायर लीड और हेडफोन का उपयोग पूरी तरह से बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्हें जिम्मेदारी से और सीमित समय तक इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। सही वॉल्यूम, नियमित ब्रेक और साफ-सफाई की आदतें अपनाकर लोग अपनी सुनने की क्षमता को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।

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Highlights

सही वॉल्यूम, नियमित ब्रेक और साफ-सफाई की आदतें कान को सुरक्षित रख सकती हैं।

ईयरबड्स और हेडफोन को नियमित रूप से साफ रखना चाहिए।

सुनने में कमी, कान में दर्द, या लगातार आवाज सुनाई देने जैसी समस्या महसूस हो, तो तुरंत एक्सपर्ट से परामर्श लें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।