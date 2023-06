गर्मियों में बच्चों की तुलना वयस्क लोगों में ज्यादा होता है कान का इंफेक्शन, दिख सकते हैं कुछ बिलकुल अलग लक्षण

Ears are sensitive and essential parts of our body. If they are not taken care of, many problems can arise due to their delicate nature. Ear problems and diseases are primarily associated with winter, but nowadays, they can occur in any season. Moreover, many people suffer from ear disease due to infection, affecting their hearing power. It has also been observed that most children have ear pus, a severe ear disease that should be treated as fast as feasible. Symptoms of ear disease are earache for more than an hour, fluid secretion from the ear, fever with an earache, headache, ear pain, etc.

Ear infection in adults: गर्मियों में बच्चों की तुलना में बड़ों को ज्यादा कान का इंफेक्शन होता है। जिसकी वजह से कान दर्द के अलावा कई सारे लक्षण नजर आते हैं।

Ear Infection in Summer: गर्मियों में बच्चों की तुलना में बड़ों में कान में इंफेक्शन ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मियों में हम बाकी दिनों की तुलना ज्यादा नहाते हैं और शॉवर लेते हैं। इससे पानी या साबुन का झाग कान में रह जाता है और इससे कान का इंफेक्शन (ear infection in adults )होता है। इसके अलावा स्विमिंग करना और गर्मियों का धूप, धूल और मिट्टी ये सब भी कान में इंफेक्शन का कारण (ear infection causes in hindi) बनते हैं। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि वयस्कों में कान में इंफेक्शन होने पर कई ऐसे लक्षण नजर आते हैं जो कि कान से जुड़े हुए नहीं होते हैं। जी हां, हम बताते हैं क्या हैं वो लक्षण।

वयस्कों में कान के संक्रमण के लक्षण-Ear infection symptoms in adults

वयस्कों में भी कान में इंफेक्शन के लक्षण उनके अलग-अलग प्रकारों के अनुसार नजर आते हैं। जैसे कि

-वयस्कों में कान के संक्रमण

-भीतरी कान का संक्रमण

-मध्य कान का संक्रमण

-बाहरी कान का संक्रमण

इनमें से प्रत्येक के लक्षणों का अपना सेट है।

आंतरिक कान के संक्रमण होने पर

आंतरिक कान के संक्रमण होने पर आपको चक्कर आना, मतली, उल्टी, चक्कर या सुनने में मुश्किल का अनुभव हो सकता है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि बिलकुल अलग हो सकते हैं।

भीतरी कान में समस्या होने पर

भीतरी कान में समस्या कुछ अधिक गंभीर होने का संकेत भी हो सकती है, जैसे कि मेनिन्जाइटिस, इसलिए अगर आपके पास ऐसे लक्षण हैं तो जांच करवाएं।

कान के बीच में इंफेक्शन होने पर

बुखार या सुनने में परेशानी पर ध्यान दें। अगर संक्रमण कान की झिल्ली के फटने की ओर बढ़ता है, तो कान से तरल पदार्थ निकल सकता है, जिससे सुनने की क्षमता का अचानक नुकसान हो सकता है।यह अपने आप ठीक हो जाता है। ये सर्दी या सांस की समस्या के कारण हो सकते हैं।

बाहरी कान के संक्रमण का संकेत

आपके कान के बाहरी हिस्से पर एक खुजलीदार दाने से हो सकता है। आपका कान दर्दनाक, लाल या सूजा हुआ हो सकता है। ये स्विमिंग के कारण हो सकता है। दरअसल, तैरने या नहाने के बाद कान में पानी अगर चला जाए तो इसके बाद बैक्टीरिया कान में जमा होने लगते हैं। इससे कान में बैक्टीरियल और फंगस इंफेक्शन हो सकता है।

इन सबसे बचने या आपके सिर के अन्य भागों में संक्रमण फैलने से बचने के लिए इन लक्षणों पर ध्यान जरूरी है। शीघ्र उपचार आमतौर पर संक्रमण को जड़ से खत्म कर सकता है, इसलिए बहुत अधिक चिंता न करें और बस अपने डॉक्टर से मिलें।

