सुबह खाली पेट चाय पीने की आदत बन सकती है बवासीर की वजह! डॉक्टरों ने दी चेतावनी

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भारत में दिन की शुरुआत अक्सर सुबह की चाय से होती है। बहुत से लोगों के लिए चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि सुबह खाली पेट चाय पीने की आदत कई बीमारियों को न्योता दे सकती है। इन्हीं में से एक समस्या बवासीर (Piles) भी हो सकती है।
हमारे साथ खास बातचीत के दौरान यथार्थ हॉस्पिटल 110 यूनिट के सीनियर कंसल्टेंट - एडवांस्ड लैप्रोस्कोपी, GI और बैरिएट्रिक सर्जरी डॉ. प्रशांत शर्मा बतते हैं कि चाय पीना ही बवासीर का सीधा कारण नहीं है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से और खाली पेट अधिक मात्रा में पिया जाए तो यह पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे कब्ज और बाद में बवासीर की समस्या बढ़ने का खतरा हो सकता है।
डॉक्टर बताते हैं कि सुबह जो लोग आंख खुलते ही चाय पीते हैं, उनमें जो लोग चाय नहीं पीते हैं कि तुलना में ज्यादा बवासीर के मामले देखे जाते हैं। सुबह खाली पेट चाय पीने से कुछ लोगों में ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जो बवासीर की समस्या को बढ़ावा देती हैं।
अगर किसी व्यक्ति को बवासीर की समस्या हो रही है तो उसे नीचे बताए गए लक्षण नजर आ सकते हैं।
डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में यह समस्या 2 सप्ताह से ज्यादा समय तक बनी रहती है, तो उन्हें इस विषय पर डॉक्टर से बात करके इलाज करवाना चाहिए।
बवासीर और पेट से जुड़ी अन्य बीमारियों से बचाव करने के लिए आप अपनी सुबह की शुरुआत नीचे बताए गए ड्रिंक्स के साथ कर सकते हैं। ये ड्रिंक्स मल को मुलायम बनाकर बवासीर और पेट की बीमारियों को कम करते हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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