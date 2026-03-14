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सुबह खाली पेट चाय पीने की आदत बन सकती है बवासीर की वजह! डॉक्टरों ने दी चेतावनी

सुबह जो लोग आंख खुलते ही चाय पीते हैं, उनमें जो लोग चाय नहीं पीते हैं कि तुलना में ज्यादा बवासीर के मामले देखे जाते हैं। आइए डॉक्टर से जानते हैं खाली पेट चाय पीने से बवासीर कैसे हो सकता है।

सुबह खाली पेट चाय पीने की आदत बन सकती है बवासीर की वजह! डॉक्टरों ने दी चेतावनी
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Prashant Sharma

Written by Ashu Kumar Das |Published : March 14, 2026 1:07 PM IST

भारत में दिन की शुरुआत अक्सर सुबह की चाय से होती है। बहुत से लोगों के लिए चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि सुबह खाली पेट चाय पीने की आदत कई बीमारियों को न्योता दे सकती है। इन्हीं में से एक समस्या बवासीर (Piles) भी हो सकती है।

हमारे साथ खास बातचीत के दौरान यथार्थ हॉस्पिटल 110 यूनिट के सीनियर कंसल्टेंट - एडवांस्ड लैप्रोस्कोपी, GI और बैरिएट्रिक सर्जरी डॉ. प्रशांत शर्मा बतते हैं कि चाय पीना ही बवासीर का सीधा कारण नहीं है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से और खाली पेट अधिक मात्रा में पिया जाए तो यह पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे कब्ज और बाद में बवासीर की समस्या बढ़ने का खतरा हो सकता है।

क्या सुबह की चाय बवासीर की वजह बन सकती है?

डॉक्टर बताते हैं कि सुबह जो लोग आंख खुलते ही चाय पीते हैं, उनमें जो लोग चाय नहीं पीते हैं कि तुलना में ज्यादा बवासीर के मामले देखे जाते हैं। सुबह खाली पेट चाय पीने से कुछ लोगों में ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जो बवासीर की समस्या को बढ़ावा देती हैं।

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  1. चाय पीने से कब्ज- हार्वर्ड हेल्थ की बेवसाइट पर छपी जानकारी के अनुसार, चाय में मौजूद कैफीन (Caffeine) शरीर को डिहाइड्रेट कर सकता है।सुबह खाली पेट चाय पी जाए तो इससे कब्ज की समस्या ज्यादा होती है। लंबे समय तक कब्ज की परेशानी बवासीर का मुख्य कारण होती है।
  2. पाचन तंत्र पर असर- सुबह खाली पेट चाय पीने से पेट की आंतरिक परत पर असर पड़ सकता है, जिससे डाइजेशन धीमा हो सकता है और कब्ज की समस्या बढ़ सकती है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कब्ज की परेशानी 2 सप्ताह से ज्यादा समय तक बनी रहती है तो यह बवासीर बन सकती है।
  3. पेट में एसिडिटी बढ़ सकती है- खाली पेट चाय पीने से पेट में एसिडिटी और गैस बनने की समस्या बढ़ सकती है। इससे पाचन तंत्र प्रभावित होता है और मल त्याग में परेशानी हो सकती है। मल त्याग की परेशानी ज्यादा समय तक बनी रहे तो इससे बवासीर होने की संभावना रहती है।
  4. डिहाइड्रेशन- ऐसा देखा जाता है कि जो लोग सुबह खाली पेट चाय पीते हैं, वो पूरा दिन कम मात्रा में पानी पीते हैं। इससे डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। जिससे बवासीर की परेशानी होती है। इसके साथ ही चाय हल्का डाययूरेटिक (Diuretic) प्रभाव डालती है, जिससे शरीर से पानी जल्दी निकल सकता है। जो कब्ज के साथ-साथ बवासीर का कारण भी बनता है।

बवासीर के सामान्य लक्षण

अगर किसी व्यक्ति को बवासीर की समस्या हो रही है तो उसे नीचे बताए गए लक्षण नजर आ सकते हैं।

  1. मल त्याग के समय दर्द
  2. गुदा के आसपास सूजन
  3. मल त्याग के दौरान खून आना
  4. खुजली या जलन
  5. बैठने में असहजता

डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में यह समस्या 2 सप्ताह से ज्यादा समय तक बनी रहती है, तो उन्हें इस विषय पर डॉक्टर से बात करके इलाज करवाना चाहिए।

सुबह की चाय के बजाय क्या पी सकते हैं?

बवासीर और पेट से जुड़ी अन्य बीमारियों से बचाव करने के लिए आप अपनी सुबह की शुरुआत नीचे बताए गए ड्रिंक्स के साथ कर सकते हैं। ये ड्रिंक्स मल को मुलायम बनाकर बवासीर और पेट की बीमारियों को कम करते हैं।

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  1. गुनगुना पानी
  2. नींबू पानी
  3. जीरा पानी
  4. सौंफ का पानी
  5. हर्बल चाय

Disclaimer: प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More