चाय पीने से हो सकता है कैंसर, स्टडी का दावा, जानें कितनी गर्म चाय पीने से बढ़ता है कैंसर का रिस्क

एक नयी स्टडी में कहा गया है कि जो लोग बहुत गर्म चाय दिन में कई बार पीते हैं उन्हें, कैंसर होने का खतरा बहुत अधिक होता है। (Side effects of Drinking Hot Tea)

Drinking Hot Tea Can Cause Cancer: चाय की महक भारतीयों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और ज्यादातर लोगों को जब तक सुबह एक-दो कप गर्मागर्म चाय पीने को ना मिले तब तक उनका मूड रिफ्रेश नहीं होता। भारत में लोग दिनभर में कई कप चाय पी जाते हैं और सबके चाय पीने के अपने-अपने तरीके और समय होते हैं। सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का चाय की चुस्की लेकर अपना खराब मूड, सिर दर्द और आलस भगाने का तरीका चाय के शौकिनों को खूब भाता है। लेकिन, चाय के अधिक सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में भी अक्सर चर्चा होती रहती है। वहीं, सेहत पर चाय के सेवन के बुरे प्रभावों से जुड़े कुछ हैरान करने वाले खुलासे एक नयी स्टडी में भी किए गए हैं। इस नयी स्टडी में कहा गया है कि जो लोग बहुत गर्म चाय दिन में कई बार पीते हैं उन्हें, कैंसर होने का खतरा बहुत अधिक होता है। (Side effects of Drinking Hot Tea)

गर्म चाय पीने से बढ़ता है कैंसर का खतरा

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर (International Journal Of Cancer) में छपी इस स्टडी में कहा गया कि जो लोग बहुत अधिक गर्म चाय पीते हैं उनमें ग्रासनली या इसोफेगस का कैंसर (risk of esophageal cancer) होने का रिस्क 200 प्रतिशत अधिक होता है। इसी तरह 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली और 700 मिली से अधिक चाय पीने वालों में कैंसर का खतरा अधिक देखा गया। इसके साथ ही इस स्टडी में यह भी बताया गया कि अधिक गर्म चाय पीने से लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य कौन-सी समस्याएं हो सकती हैं।

इस विषय पर टिप्पणी करते हुए अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के लीड ऑथर-फरहद इस्लामी ने कहा कि, अधिकतर लोगों को अपनी कॉफी (Coffee), चाय और अन्य ड्रिंक्स का सेवन गर्मागर्म रहते ही पीना पसंद आता है। पर, इन ड्रिंक्स का अधिक तापमान ग्रासनली को नुकसान पहुंचा सकता है और कैंसर का रिस्क भी बढ़ा देता है। इसीलिए बहुत गर्म चाय या कॉफी पीने से बचना चाहिए।

कब और कैसे करना चाहिए चाय का सेवन

इस स्टडी के अंत में एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया है कि स्वास्थ्य को गम्भीर समस्याओं से बचाने के लिए चाय का सेवन किस तरह करना चाहिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार, आंच से उतारने के बाद चाय को कप में पलटें और उसके बाद कम से कम 5 मिनट इंतजार करें। जब चाय थोड़ी ठंडी होने लगे तो उसका सेवन शुरू करें। इस तरह गर्म चाय का स्वाद भी इसे पीने वाले व्यक्ति को मिल सकेगा और कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे को भी कम किया जा सकेगा। (Drinking Hot Tea can increase the risk of cancer)

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गई बीमारी से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी बीमारी की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया अपने चिकित्सक का परामर्श लें।)

