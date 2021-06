Drinking Cold Water and Covid Infection: कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर खत्म होने को है और तीसरी लहर आने की आशंका के बीच इससे बचने के उपायों पर भी चर्चा हो रही है। इस बीच कोरोना संक्रमण से जुड़ी एक बात पर हर तरफ चर्चा होने लगी है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि फ्रिज से निकालकर ठंडा पानी पीने से कोरोना वायरस फैल सकता है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले वैज्ञानिक यह दावा कर चुके हैं कि फ्रीज़र जैसी ठंडी जगहों पर भी कोरोना वायरस बहुत देर तक ज़िंदा रह सकता है। वहीं, अब गर्मियों का मौसम है तो लोग गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। ऐसे में इस प्रकार के दावों से लोगों में डर का माहौल है। (Drinking Cold Water and Covid Infection in Hindi) Also Read - Coronavirus Live Updates: 'वैक्सीनेशन में लापरवाही करने वालों की खैर नहीं', उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का बयान

क्या फ्रिज़ का पानी पीने से हो सकता है कोविड?

एक्सपर्ट्स का तर्क है कि ठंडा पानी कोविड-19 संक्रमण के प्रसार (Covid-19 transmission) की वजह नहीं बन सकता। क्योंकि, ऐसा केवल तभी संभव है जब कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आता है। रही बात ठंडा पानी पीने के बाद संक्रमण होने की तो इसकी वजह पानी पीने वाले व्यक्ति की कमज़ोर इम्यूनिटी (Weak Immunity) हो सकती है। (Covid Infection Cuses)