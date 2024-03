हार्ट ब्लॉकेज से बचना है तो आज से पीना शुरू करें ये जूस, 5 रूपए में मिलने वाली चीजों से हो जाता है तैयार

How to clean heart blockage: हार्ट हेल्थ में गिरावट और हार्ट से जुड़ी बीमारियों की तादाद बीते कुछ वर्षों में बहुत अधिक देखी जा रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार कुछ दशक पहले हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट में ब्लॉकेज जैसी समस्याएं जहां बड़े-बुजुर्गों की बीमारियां मानी जाती थीं वहीं, अब 40 साल से कम उम्र के लोगों में भी यह परेशानियां देखी जा रही हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लगातार बढ़ता तनाव और असंतुलित डाइट लेने की वजह से हार्ट से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। (causes of rising heart diseases in younger generations)

हार्ट ब्लॉकेज क्यों और कब होता है? (Causes of Heart blockage)

दिल ब्लॉक होना या हार्ट ब्लॉकेज की स्थिति में दिल ठीक तरीके से धड़क नहीं पाता। ऐसा तब होता है जब दिल से जुड़ी नसों में किसी तरह से ब्लॉकेज आ जाए। नसों की अंदरूनी परत पर कोलेस्ट्रॉल या चिपचिपा पदार्थ प्लाक जमा होने लगता है जिससे नसें संकरी होने लगती हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। इसी तरह खून गाढ़ा होने या रक्त के थक्के बनने पर भी रक्त का संचार ठीक तरीके से नहीं हो पाता। इससे खून को पम्प कर पाना हार्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति के कारण लोगों को कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं।

हार्ट ब्लॉकेज हो जाने पर इस तरह के लक्षण (symptoms of heart blockage) दिखायी दे सकते हैं-

सीने में दर्द (chest pain)

बार-बार सिरदर्द होना

चक्कर आने या बेहोश होने जैसी परेशानी

सांस लेने से जुड़ी समस्याएं

बहुत जल्दी थक जाना

जबड़े, पेट के ऊपरी हिस्से, गर्दन और पीठ में दर्द महसूस करना

हाथ-पैरों का सुन्न होना

हार्ट की ब्लॉकेज रोकने के लिए पीएं ये जूस (Heart blockage cleaning home remedies)

नींबू और अदरक का जूस (Ginger lemon juice for heart bloackage cleaning)

हार्ट से जुड़ी नसों में बैठी गंदगी और चिपचिपाहट को साफ करने के लिए नींबू कारगर माना जाता है। नींबू में पाए जाने वाले कुछ तत्व एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं और हार्ट हेल्थ बूस्ट करते हैं। हार्ट ब्लॉकेज की लक्षण दिखायी देने पर नींबू के रस में अदरक का जूस और लहसुन का जूस मिलाकर पी सकते हैं।

नींबू-अदरक-लहसुन का जूस पीने के फायदे