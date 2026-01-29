हर बार अस्पताल की पर्ची खो जाती है? इस सरकारी ऐप में सुरक्षित रखें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जानें प्रोसेस

आप इस ऐप में अपने सारे हेल्थ रिपोर्ट्स और अन्य जरूरी पर्चियां, इसमें सेव रख सकते हैं। इसकी खास बात है कि आप इसमें अलग-अलग आईडी क्रिएट करके, सभी फैमिली मेंबर्स के हेल्थ रिकॉर्ड सेव रख सकते हैं।

आप भी हर बार डॉक्टर की पर्ची खो देते हैं? ब्लड टेस्ट, एमआरआई रिपोर्ट्स या हेल्थ कार्ड कहीं रखकर भूल जाते हैं? अगर हां, तो आप ऐसे अकेले व्यक्ति बिल्कुल नहीं है। आपकी तरह ही कई ऐसे लोग हैं, जो अपनी Prescription Slip, पंजीकरण पेपर और हेल्थ रिपोर्ट्स रखकर भूल जाते हैं। फिर जब जरूरत पड़ती है, तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ़ने में घंटों बर्बाद कर देते हैं। लेकिन, अब इसका समाधान आ गया है- DRiefcase App, जिसमें आप अपने सारे हेल्थ डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित तरीके से संभालकर रख सकते हैं।

DRiefcase भारत सरकार की एक डिजिटल डॉक्यूमेंट लॉकर ऐप है। इसमें आप अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स और दूसरे सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रख सकते हैं। यानी अगर आपके फोन में DRiefcase app है, तो अब आपको पर्ची या कोई ब्लड रिपोर्ट खोने का डर नहीं सताएगा। आप इस ऐप में अपने सारे हेल्थ रिपोर्ट्स और अन्य जरूरी पर्चियां सेव रख सकते हैं। अब पर्ची खोने और संभालने का झंझट खत्म हो गया है। आप इस ऐप को प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप की खासियत यह है कि आप इसमें अलग-अलग आईडी क्रिएट करके, अपने सभी फैमिली मेंबर्स के हेल्थ रिकॉर्ड सेव रख सकते हैं। यानी सबकी अलग-अलग प्रोफाइल बनाकर उसमें उनके हेल्थ डॉक्यूमेंट्स संभालकर रखा जा सकता है।

DRiefcase में कौन-से हेल्थ रिकोर्ड्स रख सकते हैं?

आप इस ऐप में अपने हेल्थ से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं और खोने का भी कोई डर नहीं रहता है।

OPD की पर्ची या डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन

लैब रिपोर्ट्स जैसे- (Blood test, X-Ray, MRI आदि)

डिस्चार्ज पेपर

वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट

इंश्योरेंस से जुड़े सारे पेपर

आयुष्मान भारत कार्ड

सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड्स

इनके अलावा भी अगर आपके पास हेल्थ से जुड़ी कोई रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट या फाइल है, तो इसे भी सेव करके रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसी ऐप से डॉक्टर को दिखा सकते हैं।

हेल्थ रिकोर्ड्स कैसे अपलोड करें?

इसके लिए आप सबसे पहले DRiefcase app डालनलोड करें। इस ऐप को ओपन करें और हेल्थ रिकोर्ड्स पर क्लिक करें। इसके बाद, अपलोड पर क्लिक करें। इसमें आपको फोटो, अपलोड और फाइल्ड से ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इसमें मोबाइल कैमरे से फोटो खींच कर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, आप इस ऐप में PDF फाइल या गैलेरी में रखे हुए किसी हेल्थ डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर सकते हैं। फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर दें। आपको अपना सारा रिकॉर्ड दिखने लगेगा। अब आपके सारे हेल्थ रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स हमेशा के लिए सेफ हैं।

क्या DRiefcase ऐप सुरक्षित है?

यह एक सरकारी ऐप है, इसलिए इसे पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है। इस ऐप्लिकेशन को ओपन करने से पहले OTP आता है, जिससे पता चलता है कि सिर्फ आप ही इस ऐप को ओपन कर सकते हैं। बिना आपकी परमिशन के कोई भी इस ऐप को एक्सेस नहीं कर सकता है। इसलिए इस ऐप में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सेव और सेफ रहते हैं।

DRiefcase App के फायदे क्या हैं?

इस ऐप से आप डॉक्टर को दिखाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं।

इसके अलावा, यह ऐप हेल्थ रिकॉर्ड्स सेव करने के लिए भी बेहतरीन है।

इस ऐप की मदद से पर्ची खोने का डर खत्म हो जाता है।

हेल्थ डॉक्यूमेंट्स हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं।

एमरजेंसी में कहीं भी तुरंत रिपोर्ट्स और पुराने रिकॉर्ड्स दिखा सकते हैं।

डॉक्टर बदलने पर पुराने इलाज की हिस्ट्री सेफ रहती है।

इंश्योरेंस क्लेम करना बेहद आसान होता है।

DRiefcase पर Account कैसे बनाएं?

इस ऐप पर अकाउंट क्रिएट करना काफी आसान है।

इसके लिए आप ऐपलिकेशन डाउनलोड करें।

फिर इसमें मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी से वैरिफाइ करें।

इसमें अपना नाम, date of birth और जेंडर डालकर प्रोफाइल बनाएं।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।