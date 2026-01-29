हर बार अस्पताल की पर्ची खो जाती है? इस सरकारी ऐप में सुरक्षित रखें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जानें प्रोसेस

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
आप भी हर बार डॉक्टर की पर्ची खो देते हैं? ब्लड टेस्ट, एमआरआई रिपोर्ट्स या हेल्थ कार्ड कहीं रखकर भूल जाते हैं? अगर हां, तो आप ऐसे अकेले व्यक्ति बिल्कुल नहीं है। आपकी तरह ही कई ऐसे लोग हैं, जो अपनी Prescription Slip, पंजीकरण पेपर और हेल्थ रिपोर्ट्स रखकर भूल जाते हैं। फिर जब जरूरत पड़ती है, तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ़ने में घंटों बर्बाद कर देते हैं। लेकिन, अब इसका समाधान आ गया है- DRiefcase App, जिसमें आप अपने सारे हेल्थ डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित तरीके से संभालकर रख सकते हैं।
DRiefcase भारत सरकार की एक डिजिटल डॉक्यूमेंट लॉकर ऐप है। इसमें आप अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स और दूसरे सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रख सकते हैं। यानी अगर आपके फोन में DRiefcase app है, तो अब आपको पर्ची या कोई ब्लड रिपोर्ट खोने का डर नहीं सताएगा। आप इस ऐप में अपने सारे हेल्थ रिपोर्ट्स और अन्य जरूरी पर्चियां सेव रख सकते हैं। अब पर्ची खोने और संभालने का झंझट खत्म हो गया है। आप इस ऐप को प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप की खासियत यह है कि आप इसमें अलग-अलग आईडी क्रिएट करके, अपने सभी फैमिली मेंबर्स के हेल्थ रिकॉर्ड सेव रख सकते हैं। यानी सबकी अलग-अलग प्रोफाइल बनाकर उसमें उनके हेल्थ डॉक्यूमेंट्स संभालकर रखा जा सकता है।
आप इस ऐप में अपने हेल्थ से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं और खोने का भी कोई डर नहीं रहता है।
इनके अलावा भी अगर आपके पास हेल्थ से जुड़ी कोई रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट या फाइल है, तो इसे भी सेव करके रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसी ऐप से डॉक्टर को दिखा सकते हैं।
यह एक सरकारी ऐप है, इसलिए इसे पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है। इस ऐप्लिकेशन को ओपन करने से पहले OTP आता है, जिससे पता चलता है कि सिर्फ आप ही इस ऐप को ओपन कर सकते हैं। बिना आपकी परमिशन के कोई भी इस ऐप को एक्सेस नहीं कर सकता है। इसलिए इस ऐप में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सेव और सेफ रहते हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information