ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit) को दुनिया का सबसे ताकतवर फल माना जाता है। इस फल की बनावट बहुत अलग होती है। इस फल का साइंटिफिक नाम हिलोकेरेस अंडटस (Hylocereus Undatus) है और ये कैक्टस फेमिली से संबंधित गुलाबी रंग का एक रसीला फल है। इसमें मौजूद तमाम एंटीऑक्‍सीडेंट और अन्‍य पोषक तत्‍व हमें कई बीमारियों से बचाते हैं। बुधवार को गुजरात के मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्‍य में ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit) का नाम बदलकर कमलम रख दिया है। ऐसे में अब वहां की जनता ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit) को कमलम नाम से जानेगी।

अगर ड्रैगन फ्रूट के फायदों (Benefits Of Dragon Fruit) की बात करें तो वो कई हैं, लेकिन इस फल को आयरन की कमी (Iron Deficiency) दूर करने के लिए जाना जाता है। आज के समय में केवल बड़े बुजुर्ग ही नहीं बल्कि बच्‍चे भी एनीमिया (Anemia in Children) का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में इस फल के सेवन से खून की कमी को दूर कर हीमोग्‍लोबिन के स्‍तर को बढ़ाया जा सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं बच्‍चों में आयरन की कमी के लक्षण (Iron Deficiency Symptoms In Children) और फिर जानेंगे कि ड्रैगन फ्रूट कैसे आयरन की कमी को दूर करता है।

Also Read - गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी दर्शाते हैं ये 4 संकेत, जानें कोरोना काल में आयरन की कमी मां और बच्चे के लिए कितनी खतरनाक

बच्‍चों में आयरन की कमी के लक्षण (Iron Deficiency Symptoms In Children)

शरीर में एनर्जी की कमी और थकान

लगातार हीमोग्‍लोबिन लेवल का गिरना

नाखूनों का कमजोर होना

भूख की कमी

जल्‍दी संक्रमण की चपेट में आना

पेंट, मिट्टी, बर्फ और चॉक आदि खाने का मन करना

हाथ-पैरों और आंखों में पीलापन आना, आदि।

ड्रैगन फ्रूट की न्‍यूट्रीशन वेल्‍यू (Dragon Fruit Nutrition Value)

कैलोरी : 102

फैट : 0 grams

प्रोटीन : 2 grams

कार्बोहाइड्रेट : 22 grams

फाइबर : 5 grams

शुगर : 13 grams

खून की कमी को दूर करता है ड्रैगन फ्रूट

ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit) के सेवन से आयरन लेवल बूस्‍ट होता है जिससे शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है। आयरन आपके शरीर के माध्यम से ऑक्सीजन ले जाने और आपको ऊर्जा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit) में पहले से ही आयरन होता है, ऐसे में जब आप इसका सेवन करते हैं तो यह सीधा आपके शरीर में जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी भी होता है जो आपके शरीर को आयरन लेने में मदद करता है। विटामिन सी बच्‍चों की इम्‍युनिटी पावर को भी बढ़ाता है। अगर बच्‍चे इसे रोज खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप उन्‍हें एक दिन छोड़कर दे सकते हैं।

रिएक्‍शन भी कर सकता है ड्रैगन फ्रूट

वैसे तो ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit) को खाना पूरी तरह से सुरक्षित है लेकिन कई स्‍टडीज बताती हैं कि इसके सेवन से एलर्जी रिएक्‍शन जैसे कि जीभ में सूजन, उल्‍टी होना और शरीर मे लाल चकत्‍ते पड़ने जैसे साइड इफेक्‍ट्स दिख सकते हैं। हालांकि इस तरह के रिएक्‍शन दिखना बहुत असाधारण है। लेकिन अगर आप एक दिन में अधिक मात्रा में ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit) का सेवन करते हैं तो आपका पेशाब गुलाबी या लाल रंग का हो सकता है।