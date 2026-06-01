क्या गलत टाइम पर बाल धोने से भी Hairfall होता है? तो सही समय क्या है?

बालों की हेल्थ को बनाए रखने के लिए उन्हें सही समय पर धोना भी बहुत जरूरी है और यह भी देखा गया है कि अगर आप बालों को गलत समय पर धोते हैं तो इसके कारण हेयरफॉल का खतरा बढ़ जाता है। इस लेख में जानेंगे बाल धोने का सही समय क्या होना चाहिए।

Written By: Mukesh Sharma | Published : June 1, 2026 12:02 PM IST

hair wash tips (Image Credit: chatgpt)

बाल हमारी पर्सनालिटी का सबसे अहम हिस्सा हैं। हम इनकी साफ-सफाई से लेकर केयर करने तक हर काम बेहद सावधानी से करते हैं। लेकिन बाल हैं कि फिर भी रुखे, बेजान और परेशानियों से घिरे रहते हैं। असल में अक्सर ही हम में से अधिकतकर लोग उन्हें सही तरीके से और सही समय पर धोने पर ध्यान नहीं देते। कई तरह के अध्ययन बताते हैं कि गलत समय पर बाल धोना या बार-बार गलत आदतों के साथ हेयर वॉश करना स्कैल्प की प्राकृतिक नमी को नुकसान पहुंचाता है, जिससे बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। आगे चलकर धीरे-धीरे यही समस्या हेयर थिनिंग और हेयर फॉल तक बढ़ जाती है। जिससे गंजापन समेत कई तरह के परेशानियां आपको घेर सकती हैं। तो आइए जानते हैं- बाल धोने की सही टाइमिंग और उससे जुड़ी जरूरी बातों के बारे में।

कब सही और कब गलत बाल धोना

ऑफिस, कॉलेज और स्कूल जाने के कारण अक्सर ही हम सुबह बाल धोते हैं, लेकिन यह हमेशा सही नहीं माना जाता। अगर आप सुबह जल्दी और ठंडे मौसम में बाल धोते हैं, तो स्कैल्प में अतिरिक्त ठंडक पहुंच जाती हैं, जिससे जड़ें कमजोर होने लगती हैं। इसके विपरित गर्मियों में सुबह बाल धोना सही हो सकता है, क्योंकि रात भर का पसीना और धूल साफ हो जाती है। इसके साथ ही सबसे जरूरी है कि बाल पूरी तरह सूखे हो और आप तभी बाहर निकलें, वरना बाल जल्दी टूट सकते हैं और फ्रिजी हो सकते हैं।

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रात में बाल धोना: फायदे और नुकसान?

रात में बाल धोना सुविधाजनक है, खासकर लड़कियों के लिए, लेकिन इसे पूरी तरह सूखाए बिना सोना नुकसानदायक हो सकता है। गीले बालों में सोने से स्कैल्प में फंगल इंफेक्शन और डैंड्रफ की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। हालांकि अगर आप रात में बाल धोते हैं, तो उन्हें अच्छी तरह सुखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना और सोने से कम से कम 1-2 घंटे पहले बाल धोना सबसे बेहतर माना जाता है।

दोपहर में बाल धोना: सबसे सही टाइम?

सुबह, शाम या रात के मुकाबले दोपहर का समय बाल धोने के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय बाल जल्दी सूख जाते हैं। सबसे जरूरी स्कैल्प में ठंड या नमी रुकने का खतरा सबसे कम होता है। खासकर सर्दियों में दोपहर के समय बाल धोना सुरक्षित विकल्प है, सुबह या शाम के मुकाबले। असल में इस समय शरीर भी एक्टिव रहता है, जिससे बालों की सफाई बेहतर तरीके से होती है। हालांकि जैसा ही आप जानते भी होंगे कि बहुत गर्म पानी का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह बालों की नेचुरल ऑयल लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे बाल गिरने की समस्या बढ़ जाती है।

बाल धोने की सही फ्रीक्वेंसी और देखभाल

एक और जरूरी बात यह कि बाल धोने का सही टाइम ही नहीं, बल्कि सही फ्रीक्वेंसी भी बेहद जरूरी है। रोज-रोज शैम्पू करने से बालों के नेचुरल ऑयल खत्म होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे बाल रूखे और कमजोर हो जाते हैं। इसलिए सप्ताह में 2–3 बार बाल धोना सबसे बेहतर है। साथ ही हल्का शैम्पू और कंडीशनर का उपयोग करें, ताकि बालों को कोई अतिरिक्त नुकसान न हो। बाल धोने के बाद हल्के हाथों से सुखाएं और ज्यादा रगड़ने से बचें। सही देखभाल से बाल मजबूत, घने और हेल्दी बने रहते हैं।

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डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य बाल झड़ने की समस्या से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां देना है और इस कहानी को सहमति के साथ शेयर किया गया है। इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs बाल क्यों झड़ते हैं? बाल झड़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्रदूषण, गलत खानपान, खराब जीवनशैली, तनाव और गलत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। इसके अलावा, प्रेग्नेंसी या कुछ बीमारियों के कारण भी बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। रोजाना बालों में नारियल का तेल लगाने से क्या होता है? रोजाना बालों में नारियल का तेल लगाने से आपके बालों की ग्रोथ बेहतर हो सकती है। साथ ही, बालों की ड्राईनेस को कम करता है और बालों को मुलायम-चमकदार बनाता है। क्या नारियल तेल से बाल काले हो सकते हैं? हां, नारियल का तेल बालों को काला करने में मददगार साबित हो सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फैटी एसिड मौजूद होते हैं, जो बालों को स्वस्थ, काला, और चमकदार बनाने में मदद करते हैं।