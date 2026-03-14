क्या रोज 30 मिनट वॉक करने से किडनी रोगों का खतरा कम होता है? जानें Walk से किडनी की सेहत में कैसे होता है सुधार

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30 minute walk benefits for kidney health: हेल्थ एक्सपर्ट रोजाना वॉक करने की सलाह देते हैं। वॉक करने से सेहत को कई लाभ मिलते हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है और शरीर के अंगों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। किडनी हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो रक्त को फिल्टर करता है और अपशिष्ट पदार्थों को पेशाब के जरिए बाहर निकाल देती है। जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है, तो किडनी को अपना काम करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और किडनी पर दबाव कम हो जाता है। इससे किडनी की कार्यक्षमता में सुधार होता है। अगर रोजाना 30 मिनट की वॉक की जाए तो इससे मेटाबॉलिज्म में भी सुधार होता है। इससे लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी काफी कम हो जाता है। किडनी हेल्थ में सुधार करने के लिए आपको रोजाना 30 मिनट वॉक जरूर करनी चाहिए। आइए, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के कंसल्टेंट-नेफ्रोलॉजी डॉ. रवि कुमार से जानते हैं वॉक करना किडनी की सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है?
डॉ. विनीत मल्होत्रा बताते हैं, " डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, किडनी रोगों के सबसे बड़े जोखिम कारक हैं। यानी डायबिटीज और हाई बीपी के रोगियों में किडनी रोग विकसित होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। अगर इन दोनों बीमारियों को कंट्रोल में रखा जाए, तो किडनी हेल्थ में सुधार हो सकता है। रोजाना 30 मिनट की वॉक करने से ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर कंट्रोलमें रहता है। इससे किडनी पर दबाव कम पड़ता है और किडनी की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।"
अधिक वजन, मोटापा और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर किडनी की बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। शरीर में अतिरिक्त फैट जमा होने से मेटाबॉलिक सिस्टम प्रभावित हो जाता है। इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ब्लड प्रेशर और सूजन जैसी समस्याएं विकसित हो सकती हैं। ऐसे में रोजाना वॉक करने से कैलोरी बर्न में मदद मिल सकती है। इससे शरीर का वजन कंट्रोल में रहता है और मेटाबॉलिज्म भी सही तरीके से काम करता है। इससे किडनी की सेहत को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है।
शरीर की सूजन, किडनी की कोशिकाओं को क्षति पहुंचा सकती है। ऐसे में रेगुलर वॉक करने से लाभ मिल सकता है। रोजाना वॉक करने से शरीर की सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलती है। इससे किडनी की सेहत में सुधार हो सकता है।
खराब मानसिक स्वास्थ्य भी शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक तनाव में रहता है, तो इससे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हार्मोनल असंतुलन भी हो सकता है। ऐसे में अगर आप रोजाना 30 मिनट की वॉक करेंगे, तो इससे तनाव को कम करने में मदद मिलती है और किडनी की सेहत में सुधार होता है। जब व्यक्ति तनावमुक्त रहता है, तो इसका उसके संपूर्ण स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसका सकारात्मक प्रभाव किडनी की सेहत पर भी देखने को मिलता है।
किडनी रोग धीरे-धीरे विकसित होते हैं। इसलिए किडनी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए स्वस्थ जीवनशैली को अपनाना बहुत जरूरी है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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