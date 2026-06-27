क्या लैपटॉप को गोद में रखकर यूज करने से फर्टिलिटी प्रभावित होती है?

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Written By: Anju Rawat | Published : June 27, 2026 10:52 AM IST
Medically Verified By: Dr. Sutapa Sen
वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड बढ़ गया है, घर पर ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में बैठते हैं और गोद में लैपटॉप रखकर काम करना पसंद करते हैं। लोग घंटों लैपटॉप को सीधे गोद में रखकर काम करते हैं। लेकिन, एक रिसर्च में बताया गया है कि लंबे समय तक गोद में लैपटॉप रखकर यूज करने से सेहत को गंभीर नुकसान हो सकते हैं। इससे पीठ, गर्दन और कंधों में दर्द हो सकता है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लैपटॉप से निकलने वाली गर्मी फर्टिलिटी को भी प्रभावित कर सकती है।
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, लैपटॉप को गोद में रखकर यूज करने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है और कुछ मामलों में फर्टिलिटी भी कमजोर हो सकती है।
आजकल कई लोग लैपटॉप को गोद में रखकर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में शोधकर्ताओं ने कुछ सुझाव दिए हैं-
She Delhi care you deserve की फाउंडर और गाइनोकॉलोजी डॉ. सुतापा सेन बताती हैं कि गोद में लैपटॉप रखकर काम करने से पुरुषों की प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। ऐसा करने से शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता में कमी आ सकती है।लंबे समय तक गोद में लैपटॉप रखने से अंडकोष का तापमान बढ़ता है और इसका शुक्राणुओं की गुणवत्ता पर असर पड़ने लगता है। हालांकि, सीधे तौर पर स्पर्म काउंट में कमी को लेकर पर्याप्त और निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।महिलाओं और पुरुषों, दोनों को ही गोद में लैपटॉप रखकर काम करने से बचना चाहिए।
Disclaimer: लैपटॉप को सीधे गोद पर रखकर काम करने से गर्मी बढ़ती है और इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है। लंबे समय तक लैपटॉप को गोद में रखने से स्पर्म काउंट में कमी आ सकती है। इसलिए आपको ऐसा करने से बचना चाहिए।