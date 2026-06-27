क्या लैपटॉप को गोद में रखकर यूज करने से फर्टिलिटी प्रभावित होती है?

अक्सर सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि हेल्थ इंफ्लुएंसर गोद में लैपटॉप रखकर काम करने से मना करते हैं, उनका कहना है कि इसका असर फर्टिलिटी पर पड़ता है। क्या वाकई लैपटॉप से फर्टिलिटी कमजोर हो सकती है?

Medically Verified By: Dr. Sutapa Sen

laptop and fertility

वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड बढ़ गया है, घर पर ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में बैठते हैं और गोद में लैपटॉप रखकर काम करना पसंद करते हैं। लोग घंटों लैपटॉप को सीधे गोद में रखकर काम करते हैं। लेकिन, एक रिसर्च में बताया गया है कि लंबे समय तक गोद में लैपटॉप रखकर यूज करने से सेहत को गंभीर नुकसान हो सकते हैं। इससे पीठ, गर्दन और कंधों में दर्द हो सकता है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लैपटॉप से निकलने वाली गर्मी फर्टिलिटी को भी प्रभावित कर सकती है।

लैपटॉप को गोद में रखकर काम करने से क्या होता है?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, लैपटॉप को गोद में रखकर यूज करने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है और कुछ मामलों में फर्टिलिटी भी कमजोर हो सकती है।

लैपटॉप से निकलने वाली गर्मी जांघों और शरीर के निचले हिस्से का तापमान बढ़ा सकती है। अगर लंबे समय तक गोद में रखकर लैपटॉप पर काम किया जाता है, तो इससे संपूर्ण सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।

लैपटॉप की गर्मी से अंडकोष का तापमान बढ़ सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लंबे समय तक इस तरह से लैपटॉप यूज करने से पुरुष प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है।

रिसर्च में यह भी बताया गया है कि जो लोग गोद में लैपटॉप रखकर काम करते हैं, वे अक्सर गर्दन झुकाकर और पीठ मोड़कर बैठते हैं। लंबे समय तक इस तरह बैठने से कंधों और पीठ पर दबाव पड़ सकता है।

रिसर्च क्या सलाह देती है?

आजकल कई लोग लैपटॉप को गोद में रखकर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में शोधकर्ताओं ने कुछ सुझाव दिए हैं-

लैपटॉप को सीधे गोद में रखने के बजाय टेबल पर रखें।

अगर गोद में इस्तेमाल करना है तो कुशन का इस्तेमाल करें।

घंटों तक एक ही स्थिति में काम करने से बचें और बीच-बीच में ब्रेक लें।

गोद में लंबे समय तक लैपटॉप को रखने से बचें।

क्या कहती हैं डॉक्टर?

She Delhi care you deserve की फाउंडर और गाइनोकॉलोजी डॉ. सुतापा सेन बताती हैं कि गोद में लैपटॉप रखकर काम करने से पुरुषों की प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। ऐसा करने से शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता में कमी आ सकती है।लंबे समय तक गोद में लैपटॉप रखने से अंडकोष का तापमान बढ़ता है और इसका शुक्राणुओं की गुणवत्ता पर असर पड़ने लगता है। हालांकि, सीधे तौर पर स्पर्म काउंट में कमी को लेकर पर्याप्त और निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।महिलाओं और पुरुषों, दोनों को ही गोद में लैपटॉप रखकर काम करने से बचना चाहिए।

Disclaimer: लैपटॉप को सीधे गोद पर रखकर काम करने से गर्मी बढ़ती है और इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है। लंबे समय तक लैपटॉप को गोद में रखने से स्पर्म काउंट में कमी आ सकती है। इसलिए आपको ऐसा करने से बचना चाहिए।