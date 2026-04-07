क्या टीबी महिलाओं की फर्टिलिटी पर बुरा असर डालता हैं?

TB Or Fertility Ka Relation: क्या आप जानते हैं कि टीबी महिलाओं की फर्टिलिटी को भी प्रभावित करता है? आइए डॉक्टर से जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है।

fertility and TB

टीबी एक फैलने वाली बीमारी है जो आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन यह शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे दिमाग, आंत, हड्डियों और प्रजनन अंगों को भी प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा विशेषज्ञ डॉक्टरों के अनुसार, जननांग टीबी खासकर महिलाओं में बांझपन का एक आम कारण बन सकता है। भारत में क्षयरोग के मामले बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मुंबई के वाशी स्थित नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी के फर्टिलिटी विशेषज्ञ डॉ. अवंतिका वजे सभी को समय पर जांच और इलाज की जरूरत पर जोर दे रही हैं, ताकि आगे चलकर गंभीर समस्याओं से बचा जा सके।

कई लोगों को यह पता नहीं होता कि टीबी के कीटाणु खून के जरिए फेफड़ों से शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं। जब यह प्रजनन अंगों को प्रभावित करता है, तो इसे जननांग टीबी कहा जाता है। कई बार इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए प्रजनन संबंधी समस्याओं के लिए फर्टिलिटी विशेषज्ञ से जांच करना काफी जरूरी हैं।

कैसे होता है टीबी?

टीबी मायकोबॅक्टिरिया ट्युबरक्यूलॉसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है, जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से हवा के जरिए फैलता है। लंग्स टीबी फेफड़ों को प्रभावित करती है, जबकि एक्स्ट्रापल्मोनरी टीबी शरीर के दूसरे अंगों जैसे लिम्फ नोड्स, हड्डियां, दिमाग, आंत और प्रजनन अंगों को प्रभावित कर सकती है। आइए मुंबई के वाशी स्थित नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी के फर्टिलिटी विशेषज्ञ डॉ. अवंतिका वजे से इस विषय पर थोड़ा विस्तार से जानते हैं।

टीबी के आम लक्षण कौन से हैं?

टीबी के आम लक्षणों में लंबे समय तक खांसी रहना, बुखार, रात में पसीना आना, थकान और बिना कारण वजन कम होनाशामिल है। लेकिन जेनिटल टीबी में लक्षण बहुत हल्के होते हैं या कभी-कभी बिल्कुल नहीं होते, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी की फर्टिलिटी विशेषज्ञ डॉ. अवंतिका वजे का कहना है कि ‘अगर समय पर पता न चले तो जननांग टीबी प्रजनन क्षमता पर गंभीर असर डाल सकती है। महिलाओं में यह फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय और अंदर की परत को नुकसान पहुंचाती है, जिससे ट्यूब ब्लॉक हो सकती हैं, पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं, ब्लीडिंग कम हो सकती है और गर्भ ठहरने में दिक्कत हो सकती है।’

पुरुषों को भी करना पड़ता है समस्या का सामना

डॉक्टर आगे बताती हैं कि ‘पुरुषों में यह टेस्टिस, एपिडिडिमिस या प्रोस्टेट को प्रभावित कर सकती है, जिससे स्पर्म काउंट कम हो सकता है, स्पर्म के रास्ते में रुकावट आ सकती है या स्पर्म की गुणवत्ता खराब हो सकती है। क्योंकि इसके लक्षण साफ नहीं होते, इसलिए कई मरीजों को इसका पता तब चलता है जब वे बांझपन के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं।’

क्या टीबी का इलाज संभव है?

डॉ. अवंतिका वजे ने आगे कहा, ‘टीबी का समय पर पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है। एंटी-टीबी दवाओं से संक्रमण को खत्म किया जा सकता है और प्रजनन अंगों को होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। जिन मामलों में प्रजनन क्षमता प्रभावित हो जाती है, वहां आईवीएफ या आईसीएसआई जैसी तकनीकों की मदद से गर्भधारण संभव हो सकता है। जागरूकता, समय पर जांच और सही इलाज बहुत जरूरी है।’

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किन महिलाओं की इनफर्टिलिटी को अधिक प्रभावित करता है टीबी?

अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. केकिन गाला ने कहा की, क्षयरोग (टीबी) केवल फेफड़ों का रोग नहीं है। यदि इस बीमारी का समय पर पता न चले और इलाज न किया जाए, तो यह महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। जननांगों का टीबी अक्सर जल्दी पहचान में नहीं आता, लेकिन यह इनफर्टिलिटी का एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है, खासकर उन महिलाओं में जिनकी माहवारी अनियमित होती है, जिन्हें निचले पेट में लगातार दर्द रहता है या गर्भधारण में दिक्कत होती है।

टीबी से शरीर के किन अंगों को नुकसान होता है?

यह संक्रमण फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय और आसपास के अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करना मुश्किल हो जाता है। कई महिलाएं शुरुआती लक्षण जैसे अनियमित माहवारी, निचले पेट में दर्द, कमजोरी या अचानक वजन कम होना नजरअंदाज कर देती हैं। ये लक्षण सामान्य लग सकते हैं, लेकिन समय पर इलाज न होने पर गंभीर हो सकते हैं।

टीबी का समय पर इलाज होना क्यों जरूरी है?

अच्छी बात यह है कि यदि टीबी का समय पर निदान और सही इलाज हो जाए, तो आगे होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। इसके लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना और समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। महिलाओं को यदि बांझपन की समस्या या कोई असामान्य लक्षण दिखाई दें, तो डॉक्टर के पास जाने में देरी नहीं करनी चाहिए। समय पर जांच, सही इलाज और नियमित फॉलो-अप से गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है और स्वस्थ गर्भधारण की संभावना बढ़ाई जा सकती है।’

विशेषज्ञों का कहना है कि ‘जिन लोगों को पहले टीबी हो चुकी है, लगातार पेल्विक दर्द रहता है, बिना कारण बांझपन की समस्या है या प्रजनन से जुड़ी कोई भी परेशानी है, उन्हें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। समय पर जांच और इलाज से गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है और गर्भधारण की संभावना बढ़ाई जा सकती है।’

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Highlights

जननांग टीबी खासकर महिलाओं में बांझपन का एक आम कारण बन सकता है।

टीबी के आम लक्षणों में लंबे समय तक खांसी रहना, बुखार, रात में पसीना आना, थकान और बिना कारण वजन कम होना शामिल है।

टीबी का समय पर निदान और सही इलाज हो जाए, तो आगे होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।