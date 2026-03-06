क्या एंटीबायोटिक दवाओं से आंत में संक्रमण हो सकता है? जानें कौन सी गलतियां करते हैं लोग

Antibiotics ke Side Effects: अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से ज्यादा फिर जरूरत से ज्यादा डोज में एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो उससे आंत में संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

Intestinal Infection Caused by Antibiotics: इंटरनेट ऐसी चीज है जिसपर लगभग सारी जानकारियां सेकेंड्स में मिल जाती हैं और कई बार लोग इसका इस्तेमाल करके खुद का नुकसान कर लेते हैं। आजकल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के बारे में लोग इंटरनेट पर सर्च कर लेते हैं और खुद मेडिकल स्टोर पर जाकर दवाएं ले आते हैं, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं जिनकी जानकारी होने के बावजूद भी उन्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। अब एंटीबायोटिक्स ही ले लीजिए, जो आजकल बहुत कॉमन दवा बनकर रह गई है। आजकल छोटी-मोटी बीमारी जैसे गले का संक्रमण, बुखार या सर्दी-जुकाम होने पर कई लोग तुरंत एंटीबायोटिक दवा लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि एंटीबायोटिक दवाएं हमेशा सुरक्षित नहीं होती, खासकर जब इन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के लिया जाए। एंटीबायोटिक का काम शरीर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करना होता है, लेकिन इसके साथ-साथ ये हमारी आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को भी प्रभावित कर सकती हैं। (Jyada Antibiotics Lene ke Nuksan)

अगर आप भी डॉक्टर से बिना पूछे एंटीबायोटिक्स लेने के नुकसान जानना चाहते हैं, तो बता दें कि हमारी आंतों में लाखों अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं जो पाचन को सही रखने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। जब एंटीबायोटिक इन अच्छे बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचा देती है, तो आंतों का संतुलन बिगड़ सकता है। इस स्थिति में कुछ हानिकारक बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं और आंतों में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

एंटीबायोटिक दवाओं के नुकसान

ज्यादातर लोग एंटीबायोटिक दवाओं को आम दवाएं समझने लग गए हैं, लेकिन ये कोई कॉमन मेडिसिन नहीं होती हैं। लंबे समय तक एंटीबायोटिक लेने के दुष्प्रभाव एक नहीं बल्कि कई हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मामलों में एंटीबायोटिक लेने के बाद लोगों को दस्त, पेट दर्द, गैस, उल्टी या पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसे आम भाषा में एंटीबायोटिक-एसोसिएटेड डायरिया कहा जाता है। गंभीर मामलों में एक खास तरह का बैक्टीरिया Clostridium difficile भी बढ़ सकता है, जो आंतों में सूजन और गंभीर संक्रमण पैदा कर सकता है। हालांकि, ऐसा हर व्यक्ति के साथ नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक या बार-बार एंटीबायोटिक लेने से इसका खतरा बढ़ सकता है।

देखा गया है कि कुछ लोग डॉक्टर की पुरानी पर्ची पर लिखी एंटीबायोटिक्स को बार-बार लेते रहते हैं, जिन्हें लेने से उनके स्वास्थ्य को फायदा भी मिलता है। लेकिन लंबे समय तक इनका सेवन करना आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा हो सकता है कि बार-बार एंटीबायोटिक लेने से शुरुआत में किसी तरह की कोई समस्या न दिखे लेकिन बाद में हेल्थ से जुड़ी समस्याएं दिखने लग सकती हैं। अगर आप या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, जो बार-बार एंटीबायोटिक दवाएं ले रहा है या फिर उसे एंटीबायोटिक दवाओं की खुराक कम ले रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी है।

सोच समझ कर लें मेडिसिन

इसलिए डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल सोच-समझकर और केवल डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाए। सही मात्रा और सही अवधि तक दवा लेने से दुष्प्रभाव का खतरा कम हो सकता है। साथ ही, दवा के दौरान पर्याप्त पानी पीना, हल्का और पौष्टिक भोजन करना और कुछ मामलों में प्रोबायोटिक लेना भी आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है। यहां तक कि सिर्फ एंटीबायोटिक्स ही नहीं बल्कि हर दवा को ही सोच-समझकर लेना चाहिए, ताकि जितना हो सके रिस्क को कम किया जा सके।

You may like to read

अगर कुछ समय पहले डॉक्टर ने आपको किसी इन्फेक्शन या बीमारी के चलते एंटीबायोटिक दवाएं लिखी थी और कुछ समय बाद आपको फिर से वही समस्या हो गई है या फिर कोई और इन्फेक्शन हो गया है तो भी आप वे दवाएं नहीं ले सकते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं को आमतौर पर इन्फेक्शन के प्रकार, गंभीरता और मरीज की हेल्थ कंडीशन के अनुसार दिया जाता है। अलग-अलग स्थितियों के लिए अलग-अलग दवाएं होती हैं।

लक्षणों को न करें अंदाज

कई बार एंटीबायोटिक दवाएं सूट नहीं करती हैं और इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना उन्हें नहीं लेना चाहिए। यहां तक कि अगर डॉक्टर की सलाह के बाद भी एंटीबायोटिक लेने पर लगातार दस्त, तेज पेट दर्द, बुखार या कमजोरी महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि यह आंत का संक्रमण हो सकता है और अगर समय पर इलाज किया जाए तो आंतों के संक्रमण को रोका जा सकता है। समय पर जांच और इलाज से आंतों के संक्रमण को गंभीर होने से रोका जा सकता है

अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक ले रहा है, तो उसे तुरंत उनका इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। एंटीबायोटिक दवाएं अगर गलत तरीके से ली जा रही हैं या फिर उनकी गलत डोज ली जा रही है, तो वे कई बार स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती हैं। साथ ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे उन एंटीबायोटिक का असर कम हो जाता है या फिर वे काम करना पूरी तरह से बंद कर देती हैं।

ध्यान रखने वाली मुख्य बातें

आजकल लोग इंटरनेट पर सर्च करके खुद ही एंटीबायोटिक दवाएं ले लेते हैं, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि वे ये दवाएं कोई आम दवाएं नहीं होती हैं। अगर आप या आपके परिवार में कोई ऐसा कर रहा है, तो आपको भी नीचे बताई गई इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए -

Add The HealthSite as a Preferred Source