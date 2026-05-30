क्या स्मोकिंग करने से रूमेटाइड अर्थराइटिस की समस्या होती है? डॉक्टर से जानें

क्या आपको भी जॉइंट पेन की समस्या बनी रहती है? अगर हां तो क्या आप या आपके आस-पास कोई स्मोक करता है? आप सोच रहे होंगे कि स्मोक और पेन का क्या लेना देना! आइए डॉक्टर से जानते हैं ये दोनों कैसे जुड़े हैं।

Written By: Vidya Sharma | Published : May 30, 2026 11:52 AM IST

Medically Verified By: Dr. Amit Grover

स्मोकिंग से होने वाले नुकसान

Kya Smoking Se Arthritis Hota Hai: इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज स्मोकिंग सिर्फ फेफड़ों या दिल की बीमारी तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह कई गंभीर बीमारियों की वजह बन रही है। इन्हीं में से एक है रूमेटाइड अर्थराइटिस। हम में से बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं है कि स्मोक करने से जोड़ों में सूजन और दर्द की समस्या बढ़ सकती है और आगे चलकर यह ऑटोइम्यून बीमारी का रूप ले सकती है। जी हां, और यह हम नहीं बल्कि अपोलो स्पेक्ट्रा रुग्णालय मुंबई के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अमित ग्रोवर कह रहे हैं।

डॉक्टर का कहना है कि “रूमेटाइड अर्थराइटिस कोई छोटी बीमारी नहीं है, बल्कि इसमें शरीर की इम्यूनिटी गलती से जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे हाथ, कलाई, घुटनों और पैरों जैसे शरीर के अंगों के जॉइंट्स में दर्द, सूजन और अकड़न शुरू होने लगती है। ऐसे में सुबह उठते ही जोड़ों में जकड़न महसूस होना इसका एक नॉर्मल सा लक्षण माना जा सकता है।”

धुम्रपान जॉइंट्स को कैसे प्रभावित करता है?

डॉक्टरों के अनुसार स्मोकिंग इस अर्थराइटिस होने के सबसे बड़े जोखिम कारकों में से एक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिगरेट में जहरीले केमिकल्स होते हैं जो शरीर में सूजन बढ़ाने का काम करते हैं। लगातार स्मोक करने से इम्यून सिस्टम कमजोर और असंतुलित हो जाता है, जिससे शरीर में ऑटोइम्यून रिएक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि लंबे समय तक स्मोकिंग करने वाले लोगों में रूमेटाइड अर्थराइटिस होने की संभावना अधिक देखी जाती है।

स्मोर करने से शरीर पर क्या असर पड़ता है?

डॉक्टर आगे बताते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो लोग पहले से रूमेटाइड अर्थराइटिस से पीड़ित हैं, उनमें स्मोकिंग करना इस बीमारी को और गंभीर बना सकता है। ऐसे मरीजों में दवाइयों का असर कम हो सकता है और जोड़ों की सूजन तेजी से बढ़ सकती है। इसके अलावा कई बार मरीजों को चलने-फिरने में परेशानी, कमजोरी और रोजमर्रा के काम करने में परेशानी होने लगती है।

क्या पैसिव स्मोकिंग भी खतरनाक है?

एक्सपर्ट बताते हैं कि पैसिव स्मोकिंग यानी दूसरों द्वारा किए जा रहे धुएं के संपर्क में रहना भी शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कई बार हम घर या ऑफिस में लगातार सिगरेट के धुएं के संपर्क में रहते हैं, जो स्वेलिंग से जुड़ी डिजीज का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए खुद भी स्मोकिंग छोड़ें और धुएं से भी दूरी बनाकर रखें।

रूमेटाइड अर्थराइटिस के शुरुआती क्या हैं?

डॉक्टर जानकारी देते हुए कहते हैं कि रूमेटाइड अर्थराइटिस के शुरुआती लक्षणों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर आपको लंबे समय से जोड़ों में दर्द, सूजन, थकान या अकड़न हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं। समय पर इलाज, सही खानपान, रेगुलर एक्सरसाइज और स्मोकिंग छोड़ने से बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।

You may like to read

डिस्क्लेमर: स्मोकिंग छोड़ना सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। खासकर युवाओं को यह समझने की जरूरत है कि सिगरेट का असर धीरे-धीरे शरीर के हर हिस्से पर पड़ता है। इसलिए हेल्दी लाइफ के लिए आज ही धूम्रपान छोड़ने का फैसला लेना बेहद जरूरी है।