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क्या मेनोपॉज में बढ़ जाती है बवासीर की दिक्कत, ये कारण हैं जिम्मेदार

Piles in Menopause: बवासीर एक आम समस्या है, जो लंबे समय तक कब्ज बने रहने की वजह से हो सकती है। मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में बवासीर के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं।

क्या मेनोपॉज में बढ़ जाती है बवासीर की दिक्कत, ये कारण हैं जिम्मेदार

Written by Dr. Pankaj Sharma |Published : March 19, 2026 1:15 PM IST

महिलाओं को अपने जीवन में कई तरह के चरणों से गुजरना पड़ता है। इसमें मेनोपॉज भी एक है, यह आमतौर पर 45 से 50 वर्ष की उम्र के बीच होता है। इस दौरान शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिनका असर सिर्फ मासिक धर्म पर ही नहीं, पाचन तंत्र और मेटाबॉलिज्म समेत संपूर्ण सेहत पर पड़ता है। इन्हीं कारणों की वजह से ज्यादातर महिलाएं मेनोपॉज के दौरान बवासीर की समस्या का सामना करती हैं। ज्यादातर महिलाएं इसे उम्र या सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन आगे चलकर यह बेहद दर्दनाक और गंभीर बन सकता है।

मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होने लगता है। यह हार्मोन शरीर के कई कार्यों को संतुलित रखने में मदद करता है। इसमें पाचन-तंत्र की सुचारु गति भी शामिल है। जब एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, तो आंतों की गति यानी गट मोटिलिटी (gut motility) धीमी पड़ने लगती है। इसकी वजह से कब्ज की समस्या बनने लगती है और कब्ज ही आगे चलकर बवासीर की समस्या का कारण बनता है।

मेनोपॉज में क्यों होती है बवासीर की समस्या?

  • मेनोपॉज़ के दौरान शारीरिक गतिविधि में कमी, वजन बढ़ना, पानी कम पीना और फाइबर युक्त आहार की कमी आदि की वजह से बवासीर की समस्या हो जाती है।
  • इस उम्र में मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। इससे पाचन प्रक्रिया पर असर पड़ता है और कब्ज की समस्या होने लगती है। जब लंबे समय तक कब्ज की दिक्कत रहती है, तो यह बवासीर का रूप ले लेता है।
  • कुछ महिलाओं को इस दौरान मानसिक तनाव, नींद की कमी और मूड स्विंग्स भी होते हैं। इसकी वजह से पाचन और मल त्याग की प्रक्रिया प्रभावित होती है।
  • मेनोपॉज के बाद शरीर की मांसपेशियों की ताकत धीरे-धीरे कम होने लगती है। इसमें पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां भी शामिल हैं। इससे मल त्याग की प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा कठिन हो सकती है और बार-बार जोर लगाने से बवासीर की समस्या गंभीर हो सकती है।

कब्ज कैसे बनता है बवासीर का कारण?

कब्ज के कारण मल त्याग के समय अधिक जोर लगाना पड़ता है। इससे गुदा के आसपास की नसों पर दबाव बढ़ता है। समय के साथ ये नसें सूज जाती हैं और बवासीर का रूप ले लेती हैं। कई बार महिलाओं को मल त्याग के दौरान दर्द, जलन या खून आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन वे इसे बढ़ती उम्र का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देती हैं।

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बवासीर से बचाव कैसे करें?

बवासीर की समस्या आम है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। अगर समय रहते इस पर ध्यान दिया जाए, तो इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और सर्जरी से बचा जा सकता है।

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  • इसके लिए अपनी डाइट में फाइबर से भरपूर फूड्स शामिल करें।
  • बवासीर से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीना चाहिए।
  • रेगुलर एक्सरसाइज और योगाभ्यास करने से भी बवासीर की समस्या से बचा जा सकता है।

अगर मेनोपॉज के दौरान मल में बार-बार खून आना, तेज दर्द या सूजन जैसे लक्षण महसूस हो तो इन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से मिलें। कई महिलाएं बवासीर के लक्षणों को नजरअंदाज कर देती हैं और फिर बवासीर गंभीर रूप ले लेता है। कुछ मामलों में तो बवासीर को सर्जरी की मदद से ही ठीक किया जाता है।

About the Author

डॉ. पंकज शर्मा

डॉ. पंकज शर्मा दिल्ली एक प्रसिद्ध जनरल, लैप्रोस्कोपिक और बैरिएट्रिक सर्जन हैं। इस समय वह फोर्टिस ... Read More