क्या मेनोपॉज में बढ़ जाती है बवासीर की दिक्कत, ये कारण हैं जिम्मेदार

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महिलाओं को अपने जीवन में कई तरह के चरणों से गुजरना पड़ता है। इसमें मेनोपॉज भी एक है, यह आमतौर पर 45 से 50 वर्ष की उम्र के बीच होता है। इस दौरान शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिनका असर सिर्फ मासिक धर्म पर ही नहीं, पाचन तंत्र और मेटाबॉलिज्म समेत संपूर्ण सेहत पर पड़ता है। इन्हीं कारणों की वजह से ज्यादातर महिलाएं मेनोपॉज के दौरान बवासीर की समस्या का सामना करती हैं। ज्यादातर महिलाएं इसे उम्र या सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन आगे चलकर यह बेहद दर्दनाक और गंभीर बन सकता है।
मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होने लगता है। यह हार्मोन शरीर के कई कार्यों को संतुलित रखने में मदद करता है। इसमें पाचन-तंत्र की सुचारु गति भी शामिल है। जब एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, तो आंतों की गति यानी गट मोटिलिटी (gut motility) धीमी पड़ने लगती है। इसकी वजह से कब्ज की समस्या बनने लगती है और कब्ज ही आगे चलकर बवासीर की समस्या का कारण बनता है।
कब्ज के कारण मल त्याग के समय अधिक जोर लगाना पड़ता है। इससे गुदा के आसपास की नसों पर दबाव बढ़ता है। समय के साथ ये नसें सूज जाती हैं और बवासीर का रूप ले लेती हैं। कई बार महिलाओं को मल त्याग के दौरान दर्द, जलन या खून आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन वे इसे बढ़ती उम्र का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देती हैं।
बवासीर की समस्या आम है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। अगर समय रहते इस पर ध्यान दिया जाए, तो इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और सर्जरी से बचा जा सकता है।
अगर मेनोपॉज के दौरान मल में बार-बार खून आना, तेज दर्द या सूजन जैसे लक्षण महसूस हो तो इन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से मिलें। कई महिलाएं बवासीर के लक्षणों को नजरअंदाज कर देती हैं और फिर बवासीर गंभीर रूप ले लेता है। कुछ मामलों में तो बवासीर को सर्जरी की मदद से ही ठीक किया जाता है।
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