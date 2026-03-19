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Kya Phone Use Karne Se Cancer Hota Hai: यह वह दौर चल रहा है जहां कोई भी काम बिना टेक्नोलॉजी के पूरा हो ही नहीं सकता है। खासकर फोन, जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, हर किसी के हाथ में आपको दिख जाएगा। हर किसी का अपना अधिकतर समय फोन के साथ बिताना कितना खतरनाक हो सकता है, यह जानने के लिए हमने एसएसओ कैंसर हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित चक्रवर्ती से पूछा कि क्या मोबाइल का इस्तेमाल करते समय जो रेडिएशन आती है, वह कैंसर का कारण बन सकती है?
इसपर डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि ‘आज के समय में मोबाइल फोन हर जगह हैं, और यही वजह है कि बहुत से लोग मुझसे यह सवाल पूछते हैं कि क्या मोबाइल फोन के रेडिएशन का कैंसर से कोई संबंध है। सभी उम्र के लोगों में मोबाइल इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इसलिए जरूरी है कि हम उन तथ्यों को समझें जो वैज्ञानिक रूप से सही हैं, न कि उन बातों को जो सिर्फ ‘सच’ के नाम पर फैलती हैं।’ इसलिए आइए इस विषय पर विस्तार से जानते हैं।
सामान्य जानकारी के तौर पर बता दें कि मोबाइल फोन रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) रेडिएशन छोड़ते हैं और यह रेडिएशन नॉन-आयोनाइजिंग कैटेगरी में आता है। जबकि आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि एक्स-रे और CT स्कैन में इतनी ताकत होती है कि वह DNA को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन RF रेडिएशन की एनर्जी उससे काफी कम होती है।
डॉक्टर बताते हैं कि RF रेडिएशन का मुख्य काम कॉल, मैसेज और इंटरनेट सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है। अगर इसकी एनर्जी कम हो तो यह शरीर के टिश्यू पर वैसे असर नहीं डालता जैसा आयोनाइजिंग रेडिएशन डालते हैं, जो मेडिकल इमेजिंग या कुछ इलाज में इस्तेमाल होता है।
डॉक्टर कहते हैं कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल और कैंसर का खतरा, इस विषय पर कई बड़े अध्ययन किए गए हैं, खासकर ब्रेन ट्यूमर को लेकर।
INTERPHONE स्टडी, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोऑर्डिनेट किया, अब तक की सबसे बड़ी स्टडी में से एक है। इसमें पाया गया कि नियमित मोबाइल इस्तेमाल करने वालों में ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ने का कोई क्लियर सबूत नहीं मिला है। हालांकि, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वालों में थोड़ा सा जोखिम बढ़ने के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन वह भी साफ तौर पर साबित नहीं हो पाए।
इसके अलावा, जिन देशों में लंबे समय से मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा है, वहां भी ब्रेन कैंसर के मामलों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई।
इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) ने RF रेडिएशन को “possibly carcinogenic” (ग्रुप 2B) में रखा है। इसका मतलब है कि इसके कैंसर से जुड़े होने के सीमित सबूत हैं या कोई ठोस संबंध साबित नहीं हुआ है।
‘एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में, मुझे ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं दिखता कि मोबाइल रेडिएशन कैंसर का कारण बनता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि RF रेडिएशन DNA को किस तरह प्रभावित कर सकता है। मेरे अनुभव में, मैं मरीजों को यही बताता हूं कि मौजूदा रिसर्च काफी हद तक आश्वस्त करने वाली है। अगर कोई जोखिम है भी, तो वह बहुत ही कम होगा और इसके लिए लंबे समय तक बहुत ज्यादा एक्सपोजर जरूरी होगा।’
सच- ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। कई स्टडी में बहुत कम या कोई संबंध नहीं पाया गया है।
सच- अलग-अलग रेडिएशन का असर अलग होता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन (जैसे एक्स-रे) DNA को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि मोबाइल का रेडिएशन ऐसा नहीं करता।
सच- सामान्य उपयोग से कोई नुकसान साबित नहीं हुआ है।
सच- बच्चों का एक्सपोजर समय ज्यादा हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कि इससे कैंसर का खतराबढ़ता है। फिर भी, सीमित उपयोग करना समझदारी है।
हालांकि कोई बड़ा खतरा साबित नहीं हुआ है, फिर भी कुछ आसान सावधानियां अपनाई जा सकती हैं-
मौजूदा रिसर्च और मेडिकल जानकारी के अनुसार, मोबाइल फोन का रेडिएशन कैंसर का कारण नहीं माना जाता। जोखिम अगर है भी, तो बहुत ही मामूली है और इसके लिए लंबे समय तक ज्यादा एक्सपोजर जरूरी होगा। एक डॉक्टर के तौर पर मेरी सलाह है कि नई रिसर्च से अपडेट रहें, बेवजह डर न रखें और मोबाइल का संतुलित उपयोग करें। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हमारी जिंदगी को आसान बनाना चाहिए, न कि हमें तनाव देना चाहिए।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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