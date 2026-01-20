Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Does Low Uric Acid Affect Brain in Hindi: यूरिक एसिड एक आम समस्या है, जो आजकल लोगों में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ज्यादातर लोगों में हाई यूरिक एसिड की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन, आपको बता दें कि कुछ लोगों में कम यूरिक एसिड की समस्या भी देखने को मिलती है। शरीर में यूरिक एसिड का बहुत कम हो जाना भी एक सामान्य स्थिति नहीं मानी जाती है। यह कई स्वास्थ्य समस्याओं को न्यौता दे सकता है। इसलिए अगर आपका यूरिक एसिक कम है तो इस स्थिति को बिल्कुल नजरअंदाज न करें।
आपको बता दें कि यूरिक एसिड शरीर में प्यूरीन नामक रसायन के टूटने से बनता है। जब यह शरीर से जरूरत से ज्यादा गिर जाता है तो शरीर का सुरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है। कम यूरिक एसिड की स्थिति को मेडिकल भाषा में हाइोयूरिसीमिया का जाता है। इस स्थिति के कोई लक्षण स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन, आपको कमजोरी, चक्कर आना, थकान और ध्यान लगाने में दिक्कत जैसी संकेत महसूस हो सकते हैं। कम यूरिक एसिड का दिमाग पर भी असर पड़ता है। आइए, नारायणा हॉस्पिटल, अहमदाबाद के कंसल्टेंट-इंटरनल मेडिसिन डॉ. मनीष माहेश्वरी से जानते हैं इसके बारे में विस्तार से-
जी हां, जब यूरिक एसिड बहुत कम हो जाता है तो यह दिमाग पर बुरा असर डालता है। कई स्टडी में भी सामने आया है कि यूरिक एसिड कम होने से दिमाग पर असर पड़ता है। दरअसल, जब लंबे समय तक यूरिक एसिड का स्तर कम बना रहता है, तो इस स्थिति में न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। इस स्थिति में आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है और मानसिक थकान बनी रहती है। कम यूरिक एसिड मूड को भी प्रभावित कर सकता है।
कम यूरिक एसिड दिमाग को प्रभावित करता है, इसके अलावा यह शरीर के कई अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचाता है। बहुत कम यूरिक एसिड लिवर की गड़बड़ी का कारण बन सकता है। यह आनुवांशिक रोग और हार्मोन असंतुलन का कारण भी बन सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
