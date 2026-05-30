क्या वृद्धावस्था में अकेले रहना गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ाता है? किन बातों का ध्यान रखना जरूरी?

उम्र के साथ-साथ स्वास्थ्य समस्याएं होने का खतरा भी बढ़ने लगता है और यही कारण है कि बड़े शहरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों में मेडिकल इमरजेंसी का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

Written By: Mukesh Sharma | Published : May 30, 2026 6:32 PM IST

Elderly health care tips (Image credit: chatgpt)

शहरों में लोगों के पास पैसे की कमी हो न हो लेकिन टाइम की कमी हर किसी के पास है, यही कारण है कि दिल्ली जैसे शहर बाहर से जितने आकर्षक दिखते हैं भीतर से उनमें उतनी ही बड़ी एक चिंता छिपी हुई है, जिनमें से एक समय की कमी भी है। बड़े शहरों में घरों में बुजुर्ग अकेले रहते हैं, क्योंकि लोग या तो लंबी शिफ्ट में काम करते हैं या फिर जॉब के काम से उन्हें कई-कई दिनों तक दूसरे राज्यों या फिर देश से बाहर कई-कई दिन तक रहना पड़ता है। यही कारण है कि बुजुर्गों के अकेले रहने के कारण उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं होने के खतरा बढ़ जाता जाता है, जिसमें कई बार तो मेडिकल इमरजेंसी स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं।

बुजुर्गों में मेडिकल इमरजेंसी का खतरा

उम्र बढ़ने के साथ-साथ शरीर कमजोर पड़ जाता है, जिससे कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही उम्र के साथ-साथ बुजुर्गों को शरीर का बैलेंस बनाए रखने में भी दिक्कत होने लगती है, जिससे मेडिकल इमरजेंसी होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। उम्र के साथ-साथ बुजुर्गों में होने वाली मेडिकल इमरजेंसी इस प्रकार हो सकती हैं -

बाथरूम में गिर जाना

रात को अचानक से सीने में दर्द

सांस लेने में दिक्कत या सांस फूलना

बार-बार चक्कर आना

अचानक से पैनिक अटैक (तेज घबराहट होना)

बुजुर्गों में उम्र के साथ-साथ इस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में बुजुर्ग व्यक्ति को जल्द से जल्द मदद की जरूरत होती है। लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में बदलती पारिवारिक व्यवस्था और नौकरी आदि के कारण घर से दूर रहना पड़ता है और बुजुर्गों को कई बार घर पर अकेले रहना पड़ता है जिसके कारण कई बार स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है।

क्या है विकल्प

हम ये नहीं कह रहे कि अपना काम छोड़कर घर पर बैठ जाना चाहिए, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि घर के बुजुर्गों की देखभाल काम से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए सलाह दी जाती है कि अगर आप घर से दूर कहीं नौकरी या अपना काम कर रहे हैं, तो अपने घर के बुजुर्गों को अपने साथ ही शिफ्ट करें। हालांकि, कई बार यह संभव नहीं हो पाता है और ऐसी स्थिति में घर पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं, समय-समय पर फोन करें और वीकेंड पर घर पर आकर उनसे मिलते रहें।

ये तरीके इतने प्रभावी तो नहीं हो पाएंगे लेकिन कई बार इमरजेंसी कंडीशन के दौरान इनसे मदद मिल सकती है और यहां तक कि कुछ मेडिकल इमरजेंसी को पहले ही टाला जा सकता है क्योंकि जब आप घर पर आते हैं तो अपने घर के बुजुर्गों का चेकअप करा सकते हैं।

बुजुर्गों के लिए स्पेशल मेडिकल इमरजेंसी डिवाइस

हालांकि, समय के साथ-साथ मेडिकल साइंस ने भी काफी तरक्की की है और ऐसे में घर पर अकेले रहने वाले बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखा गया है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ISIC मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल ने DrRing के साथ मिलकर एक नया इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस सिस्टम शुरू किया है। इस पहल के तहत एक वियरेबल SOS डिवाइस उपलब्ध कराया गया है, जो सीधे अस्पताल के इमरजेंसी विभाग से जुड़ा हुआ है। यह भारत में अपनी तरह की पहली पहल है।

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कैसे काम करते हैं ये स्मार्ट वियरेबल डिवाइस

मार्केट में मिल जाने वाले ये खास तरह के स्मार्ट वियरेबल डिवाइस एक SOS Alert की तरह काम करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को निम्न समस्याएं होती हैं तो ये डिवाइस काफी मदद कर सकते हैं

सीने में दर्द

सांस लेने में परेशानी

अचानक घबराहट होना

चक्कर आना

गिर जाना

ऐसी किसी कंडीशन के दौरान ये खास स्मार्ट डिवाइस आजकल बुजुर्गों के काफी काम आ सकते हैं, क्योंकि वे एक बटन दबाकर मदद को बुला सकते हैं। DrRing के साथ मिलकर ISIC अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टरों और इमरजेंसी टीम से तुरंत संपर्क हो जाता है। जरूरत पड़ने पर परिवार के सदस्यों को सूचना भेजी जाती है, एंबुलेंस की व्यवस्था की जाती है और मरीज की स्थिति के अनुसार आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। ISIC मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीओओ डॉ. आशीष चंद्र के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य अस्पताल की सेवाओं को घर तक पहुंचाना और ऐसा कनेक्टेड सिस्टम तैार करना है जो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की रोकथाम और समय पर चिकित्सा सहायता को प्राथमिकता दे।

बुजुर्गों का ध्यान रखेंगे अब ये स्मार्ट डिवाइस

ये स्मार्ट डिवाइस खास इसलिए भी हैं, क्योंकि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होने पर ये हॉस्पिटल को अलर्ट कर देते हैं और साथ ही मरीज की बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दे देते हैं ताकि हॉस्पिटल में समय बर्बाद न करते हुए जल्द से जल्द डॉक्टर जरूरी ट्रीटमेंट शुरु कर सकें। यह एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ी बस एक तकनीक नहीं है, बल्कि लोगों की मानसिक सुरक्षा और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने वाली एक खास तकनीक भी है।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य सिर्फ बुजुर्गों को होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं और उनके इलाज जुड़ी जानकारियां देना है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, सेवा या उत्पाद के उपयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।