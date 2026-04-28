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Uric Acid and Heart Link : क्या हार्ट की बीमारी का संकेत है बढ़ा यूरिक एसिड?

यूरिक एसिड का स्तर बढ़ना कई तरह की समस्याओं की ओर इशारा कर सकता है। कुछ स्थितियों में यह हार्ट से जुड़ी बीमारियों की ओर भी संकेत दे सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं इस बारे में-

Uric Acid and Heart Link : क्या हार्ट की बीमारी का संकेत है बढ़ा यूरिक एसिड?
Heart and uric Acid

Written by Kishori Mishra |Published : April 28, 2026 10:42 AM IST

Does high uric acid cause heart issues : यूरिक एसिड की परेशानी आज के समय में काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी है। अधिकतर लोग इसे सिर्फ जोड़ों के दर्द या गठिया से जोड़कर देखते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या हार्ट की बीमारी की ओर बढ़ता यूरिक एसिड इशारा करता है? क्या हाई यूरिक एसिड हार्ट की बीमारियों का संकेत है? अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल हैं, तो इसका जबाव हम आपको इस लेख के जरिए देंगे। आइए डॉक्टर से  समझते हैं कि हार्ट की बीमारियों और यूरिक एसिड के बीच क्या लिंक है?

क्या है यूरिक एसिड? - What is Uric Acid

रिसर्च के मुताबिक, यूरिक एसिड शरीर में बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो प्यूरीन नामक तत्व के टूटने से बनता है। यह किडनी के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन जब शरीर में इसकी मात्रा अधिक होने लगती है या फिर हमारा शरीर जब इसे बाहर नहीं निकाल पाता है, तो इसका स्तर बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने का मुख्य कारण रेड मीट, शराब का अधिक सेवन, सीफूड का सेवन या फिर प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन हो सकता है।

यूरिक एसिड का हार्ट की बीमारियों के बीच क्या है कनेक्शन?

कुछ रिसर्च में में पाया गया है कि जिन लोगों में यूरिक एसिड का स्तर काफी ज्यादा होत है, उनमें हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स में सूजन और हार्ट डिजीज का खतरा भी अधिक हो सकता है। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इंफ्लेमेशन को बढ़ा सकता है, जो दिल की धमनियों को नुकसान पहुंचा सकता है।

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हालांकि, आपको इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि हर व्यक्ति में बढ़ा यूरिक एसिड सीधे हार्ट डिजीज की ओर इशारा नहीं करता है। कई मामलों में यह सिर्फ एक मार्कर यानी संकेतक होता है, जो बताता है कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है।

किन लोगों को सतर्क रहने की है जरूरत?

जिन लोगों को पहले से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा या किडनी से जुड़ी समस्याएं हैं, उनका अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है, तो इस स्थिति में नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। यह उनके लिए दिल से जुड़ी बीमारियों के जोखिम को और बढ़ा सकता है।

यूरिक एसिड को कैसे करें कंट्रोल?

अगर आप अपने बढ़ते यूरिक एसिड को कंट्रोल करना चाहते है, तो कुछ बातों पर ध्यान रख सकते हैं, जिससे हार्ट हेल्थ को भी बेहतर किया ज सकता है। आइए जानते हैं-

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  • अपने आहार में नींबू, संतरा, आंवला जैसी चीजों को शामिल करें।
  • जंक फूड्स का कम से कम सेवन करें।
  • रेडमीड और सी-फूड्स का सेवन सीमित करें।
  • रोजाना एक्सरसाइज करें।
  • हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, फल इत्यादि का सेवन करें।

Disclaimer : बढ़ा हुआ यूरिक एसिड सिर्फ जोड़ों की समस्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हार्ट से जुड़ी समस्याओं की ओर भी इशारा कर सकता है। ऐसे में आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि, इसे लेकर घबराएं नहीं, यह सीधे तौर पर हर बार हार्ट डिजीज का कारण नहीं बनता, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। 

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More