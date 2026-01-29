हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकता है बढ़ता ब्लड शुगर! जानें, कैसे करें कंट्रोल

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Diabetes heart disease : शुगर की समस्या पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे तो इसे आमतौर पर वज़न कंट्रोल या डायबिटीज की समस्याओं से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दिल के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकती है। दरअसल, मीठा खाने की आदत से आपको दिक्कत हो सकती है। इसकी वजह से आप दिल पर पड़ने वाले स्ट्रेस को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर्स की मानें, तो शुगर दिल की सेहत को बहुत प्रभावित करती है। इस आर्टिकल में हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं।
डॉक्टर्स की मानें, तो ग्लूकोज का लेवल बैलेंस में रहना चाहिए। हालांकि, खाना खाने के बाद ब्लड शुगर का बढ़ना एक नॉर्मल शारीरिक प्रतिक्रिया है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है, जब रेगुलरली बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर का सेवन किया जाता है। इससे शरीर का सिस्टम ज़्यादा काम करने लगता है। दऱअसल, जब आप कुछ भी खाते हैं, तो ब्लड शुगर स्वाभाविक रूप से बढ़ता है और इंसुलिन अपना काम करता है, ग्लूकोज को मांसपेशियों और लिवर की कोशिकाओं में भेजता है। ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके या स्टोर किया जा सके।
अगर समय के साथ-साथ शुगर बढ़ता जाता है, तो इंसुलिन का लेवल और ऊपर जाता है। और बाद में सेल्स इस पर रिएक्ट करना बंद कर देती है। यही इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। होता यह है कि ज़्यादा शुगर ब्लडस्ट्रीम में ज़रूरत से ज़्यादा समय तक रहती है, जो नुकसानदायक होता है। क्योंकि लगातार ज़्यादा शुगर का लेवल ब्लड वेसल्स की अंदरूनी परत जिसे एंडोथेलियम कहते हैं, उसे नुकसान पहुंचाता है। इससे सूजन होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम होता है और धमनियां सख्त व कम लचीली हो जाती हैं। समय के साथ, जब यह समस्या बढ़ती जाती है, तो यह हाई ब्लड प्रेशर, एथेरोस्क्लेरोसिस और दिल की बीमारी का कारण बनती हैं।
अगर आप ज्यादा शुगर की समस्या मसे बचना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि जिन चीजों में ज्यादा शुगर होती है, उन्हें खाने से बचें। जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, उन चीजों को भी इग्नोर करें। वहीं, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड में एक्स्ट्रा शुगर होती है, जो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। ऐसे में लेबल चेक करके ही चीजें खरीदें। इसके अलावा, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, जिनमें शुगर होती है वे सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं।
अगर आप किसी भी फॉर्म में शुगर लेते हैं, तो उसे बर्न करना जरूरी होता है, ताकि आपको खाई हुई शुगर से दिक्कत ना हो। इसके लिए आप वॉकिंग कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, थोड़ा घूम-फिर सकते हैं। या फिर कोई हल्की-फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सभी एक्सरसाइज खाना खाने के बाद करना चाहिए।
अगर आप अप्नी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो खाने में बदलाव करना जरूरी होता है। दरअसल, इससे ब्लड शुगर के अचानक बढ़ने को रोकने में मदद मिल सकती है। इसके लिए, आपको अपनी डाइट में ज़रूरी पोषक तत्व शामिल करने होंगे। डॉक्टर्स शुगर कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन और फाइबर लेने का सुझाव देते हैं, क्योंकि इससे मीठे की क्रेविंग को कंट्रोल किया जाता है, साथ ही ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को धीमा करना, इंसुलिन स्पाइक्स को कम करना और पेट भरा हुआ महसूस करने में मदद मिलती है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information