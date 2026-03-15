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बालों के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं? जानिए क्या इससे कैंसर हो सकता है या नहीं

Kya Hair transplant karwane se Cancer hota hai: अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से कैंसर हो सकता है? या क्या यह प्रक्रिया भविष्य में किसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है?

बालों के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं? जानिए क्या इससे कैंसर हो सकता है या नहीं

Written by Dr. B. L. Jangid |Published : March 15, 2026 8:54 PM IST

आजकल बाल झड़ने की समस्या बहुत आम हो गई है। बदलती जीवनशैली, तनाव, हार्मोनल बदलाव और प्रदूषण के कारण पुरुषों और महिलाओं दोनों में हेयर लॉस तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कई लोग स्थायी समाधान के तौर पर हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेते हैं। हालांकि, हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल और डर भी होते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से कैंसर हो सकता है? या क्या यह प्रक्रिया भविष्य में किसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है?

हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है?

हेयर ट्रांसप्लांट एक मेडिकल सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें व्यक्ति के सिर के पीछे या साइड वाले हिस्से (डोनर एरिया) से स्वस्थ बालों की जड़ों को निकालकर उन जगहों पर लगाया जाता है जहां बाल झड़ चुके होते हैं या बहुत कम होते हैं। इस प्रक्रिया में आमतौर पर दो तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है:

  1. FUT (Follicular Unit Transplantation)- इस तकनीक में सिर के पीछे से त्वचा की एक पतली पट्टी निकाली जाती है और उससे बालों की जड़ों को अलग करके ट्रांसप्लांट किया जाता है।
  2. FUE (Follicular Unit Extraction)- इस तकनीक में बालों की जड़ों को एक-एक करके निकालकर सीधे उस जगह लगाया जाता है जहां बालों की जरूरत होती है।

हेयर ट्रांसप्लांट के लिए यह दोनों ही तकनीकें मेडिकल साइंस में सुरक्षित और प्रभावी मानी जाती हैं।

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क्या हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर हो सकता है?

सीधा और स्पष्ट जवाब है नहीं। अब तक उपलब्ध वैज्ञानिक शोध और मेडिकल स्टडीज के अनुसार हेयर ट्रांसप्लांट और कैंसर के बीच कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया है। हेयर ट्रांसप्लांटमें केवल व्यक्ति के अपने ही बालों की जड़ों को एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का ऐसा केमिकल, रेडिएशन या जीन संबंधी बदलाव नहीं किया जाता जो कैंसर का कारण बन सके। इसलिए यह कहना कि हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर हो सकता है, वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है।

लोगों में यह भ्रम क्यों फैलता है?

हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर होने की बात कई बार सोशल मीडिया या अधूरी जानकारी के कारण फैल जाती है। इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं:

  1. गलत जानकारी और अफवाह- सोशल मीडिया पर कई बार बिना वैज्ञानिक प्रमाण के गलत जानकारी फैल जाती है, जिससे लोगों में डर पैदा हो जाता है।
  2. कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर डर- कई लोग हर प्रकार की सर्जरी को जोखिम भरी मानते हैं, इसलिए वे इसे गंभीर बीमारी से जोड़ देते हैं।
  3. अनट्रेंड क्लीनिक का खतरा- अगर कोई प्रक्रिया अयोग्य या गैर-प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा की जाए तो संक्रमण या अन्य जटिलताएं हो सकती हैं, लेकिन इसका कैंसर से कोई संबंध नहीं होता।

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हेयर ट्रांसप्लांट के संभावित साइड इफेक्ट

हालांकि हेयर ट्रांसप्लांट सुरक्षित प्रक्रिया है, लेकिन किसी भी मेडिकल प्रक्रिया की तरह इसके कुछ हल्के साइड इफेक्ट हो सकते हैं।

  1. सूजन- हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद कुछ दिनों तक सिर में हल्की सूजन हो सकती है।
  2. दर्द या असहजता- इस प्रोसीजर के बाद थोड़ी असहजता महसूस हो सकती है, जो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है।
  3. स्कैल्प में खुजली- बालों के नए ग्राफ्ट लगने के बाद स्कैल्प में खुजली हो सकती है।
  4. अस्थायी बाल झड़ना- कुछ मामलों में ट्रांसप्लांट के बाद शुरुआती दिनों में बाल झड़ सकते हैं, लेकिन बाद में नए बाल उगने लगते हैं। ये सभी साइड इफेक्ट आमतौर पर अस्थायी और नियंत्रित होते हैं।

हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले किन बातों का ध्यान रखें?

अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की योजना बना रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

  1. योग्य डॉक्टर का चयन करें- हमेशा बोर्ड-सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से ही उपचार करवाएं।
  2. क्लीनिक की जांच करें- जिस क्लीनिक में प्रक्रिया हो रही है वहां की साफ-सफाई और मेडिकल स्टैंडर्ड सही होना चाहिए।
  3.  डॉक्टर की योग्यता जांचें- डॉक्टर का स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करें।
  4. सस्ती ऑफर से बचें- बहुत कम कीमत में किए जाने वाले हेयर ट्रांसप्लांट कई बार जोखिम भरे हो सकते हैं।

Conclusion

हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या सावधानी रखनी चाहिए?

प्रोसीजर के बाद कुछ सावधानियां अपनाने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

  1. डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों का सही तरीके से सेवन करें
  2. कुछ दिनों तक सिर को धूप और धूल से बचाएं
  3. जोर से सिर न रगड़ें
  4. डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही बाल धोएं
  5. इन सावधानियों से बालों की ग्रोथ बेहतर होती है।

क्या हेयर ट्रांसप्लांट स्थायी समाधान है?

हेयर ट्रांसप्लांट को आमतौर पर स्थायी समाधान माना जाता है क्योंकि डोनर एरिया के बाल हार्मोनल हेयर लॉस से प्रभावित नहीं होते। हालांकि यह जरूरी है कि व्यक्ति स्वस्थ जीवनशैली अपनाए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार इलाज जारी रखे।

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निष्कर्ष

हेयर ट्रांसप्लांट बाल झड़ने की समस्या के लिए एक प्रभावी और सुरक्षित समाधान है। वैज्ञानिक शोधों में यह साबित नहीं हुआ है कि हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर होता है। हालांकि यह जरूरी है कि यह प्रक्रिया केवल प्रशिक्षित और अनुभवी डॉक्टर द्वारा ही करवाई जाए। सही क्लीनिक और विशेषज्ञ का चयन करने से जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है और बेहतर परिणाम मिलते हैं।

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डॉ. बी. एल. जांगिड

डॉ. बी. एल. जांगिड त्वचा, बाल और सौंदर्य से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए जाने-माने डर्मेटोलॉजिस्ट और ... Read More