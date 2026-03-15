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आजकल बाल झड़ने की समस्या बहुत आम हो गई है। बदलती जीवनशैली, तनाव, हार्मोनल बदलाव और प्रदूषण के कारण पुरुषों और महिलाओं दोनों में हेयर लॉस तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कई लोग स्थायी समाधान के तौर पर हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेते हैं। हालांकि, हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल और डर भी होते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से कैंसर हो सकता है? या क्या यह प्रक्रिया भविष्य में किसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है?
हेयर ट्रांसप्लांट एक मेडिकल सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें व्यक्ति के सिर के पीछे या साइड वाले हिस्से (डोनर एरिया) से स्वस्थ बालों की जड़ों को निकालकर उन जगहों पर लगाया जाता है जहां बाल झड़ चुके होते हैं या बहुत कम होते हैं। इस प्रक्रिया में आमतौर पर दो तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है:
हेयर ट्रांसप्लांट के लिए यह दोनों ही तकनीकें मेडिकल साइंस में सुरक्षित और प्रभावी मानी जाती हैं।
सीधा और स्पष्ट जवाब है नहीं। अब तक उपलब्ध वैज्ञानिक शोध और मेडिकल स्टडीज के अनुसार हेयर ट्रांसप्लांट और कैंसर के बीच कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया है। हेयर ट्रांसप्लांटमें केवल व्यक्ति के अपने ही बालों की जड़ों को एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का ऐसा केमिकल, रेडिएशन या जीन संबंधी बदलाव नहीं किया जाता जो कैंसर का कारण बन सके। इसलिए यह कहना कि हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर हो सकता है, वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है।
हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर होने की बात कई बार सोशल मीडिया या अधूरी जानकारी के कारण फैल जाती है। इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं:
हालांकि हेयर ट्रांसप्लांट सुरक्षित प्रक्रिया है, लेकिन किसी भी मेडिकल प्रक्रिया की तरह इसके कुछ हल्के साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की योजना बना रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
प्रोसीजर के बाद कुछ सावधानियां अपनाने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।
हेयर ट्रांसप्लांट को आमतौर पर स्थायी समाधान माना जाता है क्योंकि डोनर एरिया के बाल हार्मोनल हेयर लॉस से प्रभावित नहीं होते। हालांकि यह जरूरी है कि व्यक्ति स्वस्थ जीवनशैली अपनाए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार इलाज जारी रखे।
हेयर ट्रांसप्लांट बाल झड़ने की समस्या के लिए एक प्रभावी और सुरक्षित समाधान है। वैज्ञानिक शोधों में यह साबित नहीं हुआ है कि हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर होता है। हालांकि यह जरूरी है कि यह प्रक्रिया केवल प्रशिक्षित और अनुभवी डॉक्टर द्वारा ही करवाई जाए। सही क्लीनिक और विशेषज्ञ का चयन करने से जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है और बेहतर परिणाम मिलते हैं।
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