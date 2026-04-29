क्या तेज धूप में घर से बाहर निकलना भी स्किन कैंसर के खतरे को बढ़ाता है? इससे बचाव कैसे करें

धूप से स्किन कैंसर हो सकता है इस बारे में तो हमको पता है, लेकिन क्या तेज धूप में बाहर निकलते ही आपको स्किन में कैंसर विकसित हो सकता है? इस बारे में हम एक्सपर्ट से जानेंगे।

Sunlight Exposure And Skin Cancer (This image was generated by Chatgpt)

अप्रैल का महीना जाने वाला है और मई आने वाला है, लेकिन अभी से ही हम जून-जुलाई जैसी गर्मी का नजारा अभी से देखने लगे हैं। धूप अभी से पहले इतनी चिलचिलाती और तेज होती है, कि दोपहर के समय तो घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। धूप अगर ज्यादा है, तो वह स्किन को कई नुकसान पहुंचा सकती है, जिसमें घमौरियां निकलना व सनबर्न होना आदि शामिल है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप तेज धूप में घर से बाहर निकलते हैं तो उससे स्किन कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप धूप में बाहर निकल गए तो बस फिर आपको स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। कुछ ऐसी कंडीशन हैं, जिनके कारण धूप के संपर्क में आने के बाद स्किन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

अगर आप लंबे समय से धूप के संपर्क में हैं

ऐसा नहीं है कि अगर आप एक या दो बार धूप में निकल गए तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है। दरअसल, धूप के साथ जो पराबैंगनी किरणें (UV Rays) आ रही होती हैं, वे त्वचा की कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाने लगती है, जिससे स्किन सेल्स म्यूटेट होने लगते हैं और स्किन कैंसर विकसित हो जाता है। ऐसा आमतौर पर तब होता है, जब आप लंबे समय से तेज तेज धूप के संपर्क में होते हैं।

(और पढ़ें - घमौरियां और सनबर्न में क्या अतर)

अगर आपको बार-बार सनबर्न हो रहा है

अगर आपको सनबर्न बार-बार हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आप इतनी धूप के संपर्क में आ रहे हैं, जिसे आपकी स्किन सहन नहीं कर पा रही है। बार-बार सनबर्न होना अपने आप में एक स्किन कंडीशन है और इसके कारण स्किन कैंसर भी विकसित हो सकता है। सरल शब्दों में कहें तो अगर आपको सनबर्न हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप कैंसर के और करीब जा रहे हैं। यहां तक कि कई बार सनबर्न जैसी स्किन कंडीशन स्किन कैंसर का लक्षण भी हो सकती है।

आपकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव है

ऐसा भी हो सकता हैं कि कुछ लोंगों की स्किन दूसरों से ज्यादा सेंसिटिव हो और इस कारण से भी उन्हें धूप में निकलने के कारण स्किन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। सरल शब्दों में कहें तो सेंसिटिव स्किन वाले लोग आम लोगों की तुलना में थोड़ी देर धूप के संपर्क में आकर भी स्किन कैंसर से ग्रस्त हो सकते हैं।

(और पढ़ें - क्या धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन काफी है?)

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परिवार में पहले किसी को स्किन कैंसर होना

देखा गया है कि ज्यादातर मामलों में स्किन कैंसर लंबे समय तक तेज धूप के संपर्क में आने के कारण ही होता है, क्योंकि इस दौरान यूवी रेज आपकी स्किन सेल्स के डीएनए को डैमेज कर देती है। लेकिन अगर आपके परिवार में पहले किसी को स्किन कैंसर है, तो धूप के संपर्क में आने से स्किन कैंसर का खतरा आपके लिए थोड़ा और बढ़ सकता है।

sunlight exposure and skin cancer 1 (This image was generated by Chatgpt)

कैसे करें बचाव

स्किन कैंसर से बचाव करने का सबसे प्रमुख तरीका यही है कि आप अपनी स्किन को धूप में डैमेज होने से बचाएं, और उसके लिए आप निम्न तरीके अपना सकते हैं -

जितना हो सके तेज धूप के संपर्क में न आएं और जरूरत पड़ने पर छांव के लिए छाते का इस्तेमाल करें

घर सा बाहर निकलते समय पूरे कपड़े, टोपी और धूप वाले चश्मे का इस्तेमाल करें

अपनी स्किन के लिए 30 या उससे ज्यादा एसपीएफ वाली सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें

रोजाना पर्याप्त पानी पिएं ताकि स्किन में नेचुरल मॉइस्चर बना रहे

डाइट में भी स्किन फ्रेंडली फूड्स शामिल करें जैसे ताजे फल और सब्जियां आदि

इसके साथ-साथ नियमित रूप से डर्मेटोलॉजिस्ट्स से अपनी स्किन की जांच कराते रहें। अगर आपको अपनी स्किन के किसी भी हिस्से में कोई भी अंतर या बदलाव दिखता है, जैसे कोई नया तिल दिखाई देना जो पहले नहीं था, किसी तिल का आकार बड़ा होना, कहीं पर त्वचा में गांठ जैसा दिखना, धूप के कारण स्किन के किसी हिस्से में जलन, खुजली या लालिमा आदि होना।

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अस्वीकरण: यह लेख का उद्देश्य सिर्फ धूप से होने वाले स्किन कैंसर के खतरे की जानकारी देना है। इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की जिम्मेदारी Thehealthsite.com नहीं लेता है और इसमें बताई गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल स्किन कैंसर या किसी दूसरी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।