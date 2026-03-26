क्या रोज एक्सरसाइज करने से हार्ट डिजीज का खतरा खत्म हो जाता है?

Heart Disease Hone Se Kaise Roke: आपने सुना होगा कि एक्सरसाइज करने से हार्ट हेल्थ बेहतर होती है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इससे हार्ट डिजीज के खतरे को कम किया जा सके? आइए डॉक्टर से जानते हैं।

Exercise Or Heart Disease Ka Relation: आज के समय में हार्ट डिजीज तेजी से बढ़ती एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। अक्सर यह माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रोजाना एक्सरसाइज करता है, तो उसे दिल की बीमारियों का खतरा नहीं होता। लेकिन क्या वाकई रोज एक्सरसाइज करने से हार्ट डिजीज का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाता है? एक्सरसाइज दिल को स्वस्थ रखने का एक अहम तरीका जरूर है, लेकिन यह अकेला उपाय नहीं है।

नियमित एक्सरसाइज दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है। जब हम रोजाना तेज चलना, योग, साइकिलिंग या हल्की-फुल्की कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। साथ ही, अच्छा कोलेस्ट्रॉल (HDL) बढ़ता है, जो धमनियों को साफ रखने में सहायक होता है। यही वजह है कि फिजिकली एक्टिव लोगों में हार्ट अटैक का खतरा कम देखा जाता है। आइए हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं।

एक-दो एक्सरसाइज से नहीं पड़ेगा असर

हालांकि, सिर्फ एक्सरसाइज करने से हार्ट डिजीज का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता। इसके पीछे कई अन्य कारण भी जिम्मेदार होते हैं, जैसे गलत खानपान, स्मोकिंग, ज्यादा शराब पीना, तनाव, नींद की कमी और फैमिली हिस्ट्री। अगर कोई व्यक्ति रोज जिम जाता है लेकिन बाहर का तला-भुना खाना खाता है या लगातार तनाव में रहता है, तो उसका दिल अब भी खतरे में रह सकता है। इसी तरह, जिन लोगों को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें एक्सरसाइज के साथ-साथ दवाओं और लाइफस्टाइल में बदलाव की भी जरूरत होती है।

गलत तरीके से वर्कआउट करना पड़ सकता है भारी

कई बार ज्यादा या गलत तरीके से एक्सरसाइज करना भी नुकसानदायक हो सकता है। अचानक बहुत ज्यादा वर्कआउट शुरू करना, बिना वॉर्म-अप या कूल-डाउन के एक्सरसाइज करना, या अपनी शारीरिक क्षमता से ज्यादा जोर लगाना दिल पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। खासतौर पर 40 साल से ऊपर के लोगों या पहले से किसी हार्ट प्रॉब्लम वाले व्यक्ति को एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए।

हार्ट डिजीज को दूर रखने के लिए करें ये काम

हार्ट डिजीज से बचाव के लिए एक्सरसाइज के साथ संतुलित जीवनशैली अपनाना जरूरी है। हेल्दी डाइट, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, नट्स और कम फैट वाला प्रोटीन शामिल हो, दिल को मजबूत बनाती है। स्मोकिंग से दूरी, शराब का सीमित सेवन, तनाव को कंट्रोल करना और रोज 7–8 घंटे की नींद भी उतने ही जरूरी हैं। इसके अलावा, समय-समय पर हार्ट चेकअप कराना भी जरूरी होता है, ताकि किसी भी समस्या को शुरुआती चरण में ही पकड़ा जा सके।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि रोज एक्सरसाइज करना हार्ट डिजीज के खतरे को काफी हद तक कम जरूर करता है, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म नहीं करता। दिल को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज एक मजबूत आधार है, लेकिन सही खानपान, मानसिक शांति और मेडिकल देखभाल के बिना यह अधूरी है। अगर आप दिल की बीमारी से सच में बचना चाहते हैं, तो पूरे लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना ही सबसे सही रास्ता है।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।