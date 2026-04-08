क्या तरबूज खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है?

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गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है। इस सीजन में अधिकतर एक्सपर्ट पानी से भरपूर आहार का सेवन करने की सलाह देते हैं, जिससे हमारा शरीर डिहाइड्रेट न हो। इन आहार में तरबूज का नाम सबसे पहले आता है। तरबूज के सेवन से हमारा शरीर हाइड्रेट रहता है, क्योंकि इसमें करीब 90 फीसदी पानी रहता है। साथ ही इसके सेवन से कई तरह की दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। लेकिन कई मामलों में आपने देखा होगा कि यूरिक एसिड के मरीज खानपान को लेकर काफी सजग रहते हैं। तरबूज को लेकर भी उनके मन में सवाल रहता है कि क्या वे तरबूज खा सकते हैं? तो इस लेख में आपके मन में उठे इस सवाल का जबाव मिलेगा। इसकी जानकारी के लिए हमने डॉ. विद्या टिकू हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबेटोलॉजिस्ट से बातचीत की है। आइए डॉ. विद्या टिकू क्या कहती हैं?
डॉ. विद्या टिकू का कगना है कि कहना है कि जिन लोगों को हाई यूरिक एसिड की परेशानी रहती है, उन्हें यह जानना बहुत ही जरूरी है कि उनके लिए तरबूज कोई नुकसानदायक नहीं होता है। बल्कि तरबूज खाने से उनके स्वास्थ्य को कई तरह के फायदे हो सकते हैं।
यूरिक एसिड के मरीज के लिए तरबूज पूरी तरह से सुरक्षित होता है। तरबूज की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप सही मात्रा और सही तरीके से तरबूज खाते हैं, तो यूरिक एसिड के मरीजों के लिए यह फायदेमंद हो सकती है।
डॉक्टर बताती हैं कि तरबूज खाना यूरिक एसिड के मरीजों के लिए फायदेमंद ही हो सकता है। दरअसल, तरबूज में लगभग 90% पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मददगार साबित हो सकता है।
यह किडनी के जरिए अतिरिक्त यूरिक एसिड को पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने में सहायक साबित हो सकता है। इसके अलावा, तरबूज में प्यूरिन की मात्रा काफी कम होती है। प्यूरिन एक ऐसा प्रोटीन है, जो शरीर में टूटकर यूरिक एसिड बनाता है, इसलिए डॉक्टर कम प्यूरीन वाले खाद्य पदार्थों को खाने की सलाह देते हैं।
तरबूज न सिर्फ यूरिक एसिड की परेशानी को कम कर सकता है, बल्कि इसके कई अन्य फायदे हो सकते हैं, जैसे-
डॉक्टर कहती हैं कि तरबूज सेहत के लिए सुरक्षित होता है, लेकिन इसमें प्राकृतिक शुगर यानि फ्रक्टोज भी होती है। यदि इसे बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाए, तो कुछ लोगों में यह इन-डायरेक्ट रूप से यूरिक एसिड बढ़ा सकता है।
डॉक्टर कहती हैं कि अधिकतर लोगों के लिए दिन में 1–2 सर्विंग तरबूज का सेवन करना चाहिए। यह गाउट-फ्रेंडली डाइट का हिस्सा हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपका शुगर लेवल काफी ज्यादा है, तो सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करें। वहीं, यूरिक एसिड की परेशानी है, तो हाई-प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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