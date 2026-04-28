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क्या दोपहर में कॉफी पीने के कारण भी रात को नहीं नहीं आती? जानें क्या कहती हैं रिसर्च

हम शाम को कॉफी नहीं पीते क्योंकि इससे हमारी नींद खराब हो सकती है, लेकिन क्या होगा अगर दोपहर के समय पी जा रही कॉफी भी आपकी नींद को खराब कर रही होगी तो? अब इसका जवाब तो हम इस लेख में ही जान पाएंगे।

क्या दोपहर में कॉफी पीने के कारण भी रात को नहीं नहीं आती? जानें क्या कहती हैं रिसर्च
daytime coffee effects on night sleep (This image was generated by chatgpt)

Written by Mukesh Sharma |Published : April 28, 2026 8:56 PM IST

ऑफिस में बोरिंग काम करने वाले लोग हों या फिर स्टडी कर रहे बच्चे और यहां तक कि जिम करने वाले लोग भी, दिन में अपनी सुस्ती भगाने और शरीर में एनर्जी लाने के लिए कॉफी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी को कॉफी से कुछ न कुछ काम ही है, कुछ लोगों को कॉफी से सच्चा प्यार भी है, जो इसके बिना रह नहीं सकते हैं। हालांकि, हर कोई इतना स्मार्ट तो है ही और यह बात दोहराने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए कि कॉफी में कैफीन होता है, इससे नींद उड़ जाएगी। कॉफी आपको एनर्जी देती है और आपकी नींद उड़ाने का काम जरूर करती है और इसलिए लोग इसे सुबह और दोपहर में ही पीते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कॉफी आप दोपहर में पी रहे हैं, वह आपकी रात की नींद भी उड़ा रही हो? ये हम नहीं कह रहे बल्कि कुछ रिसर्च कह रहे हैं, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे।

क्या कह रहे रिसर्च?

अगर आप दोपहर तक 3 से 4 कप कॉफी के पी जाते हैं, तो इससे आपकी रात की नींद भी उड़ सकती है और ये हम नहीं बल्कि रिसर्च कह रही है। Pubmed की वेबसाइट पर पब्लिश की गई एक स्टडी के अनुसार अगर आप 400mg कैफीन लेते हैं, जो कि 2 से 3 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी में हो सकता है तो उससे अगले 6 घंटों तक की नींद उड़ सकती है। अगर आप भी नींद न आने का कारण ढूंढ रहे हैं तो चलिए इसको ब्रेकडाउन करते हैं -

अगर आप दोपहर के समय यानी 2 या 3 बजे तक इतनी कॉफी पी रहे हैं, तो आपको रात को जल्दी सोने की आदत भूल जाइए क्योंकि 6 घंटे के हिसाब से 9 बजे तक तो कैफीन का ही असर रहने वाला है। वहीं अगर आप 4 बजे तक कॉफी पीते हैं तो 10 बजे तक कैफीन का असर रहने वाला है। हालांकि, इस बात को नोट करना जरूरी है कि हम रिसर्च से मिले 6 घंटे तक कैफीन का असर रहने वाले आंकड़ों के आधार पर ये उदाहरण दे रहे हैं।

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रोज कॉफी पीने वालों पर असर कम

हाल ही में एक बड़ी स्टडी की गई जिसे PLOS One की वेबसाइट पर पब्लिश भी किया गया, यह स्टडी कोई 200-400 लोगों पर नहीं बल्कि 30,154 लोगों पर कई गई और ये इनमें सभी लोग 50 से 64 साल की उम्र के थे। इस स्टडी में भी यह पाया गया कि कॉफी जो लोग रोज कॉफी पीते हैं यानी जिन्हें कॉफी पीने की आदत है, उन कैफीन का असर इतना ज्यादा नहीं था।

आपके लिए खास सलाह

हालांकि, यह कोई नई बात नहीं है और हर किसी को पता है कि कॉफी नींद को दूर करने का काम करती है और इसलिए अगर आपको कॉफी भी पसंद है और आप अपनी स्लीप क्वालिटी भी खराब नहीं करना चाहते हैं, तो कुछ खास टिप्स आपके लिए -

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  • सोने से कम से कम 6 घंटे पहले कॉफी, चाय या फिर कोई भी कैफीन ड्रिंक न लें
  • आप दोपहर से पहले कॉफी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको लिमिट रखने की सलाह दी जाती है
  • रात के समय खाना हल्का रखें और सोने से पहले बहुत ज्यादा पानी न पीएं
  • सिर्फ कॉफी ही नहीं बल्कि शराब, स्मोकिंग, बैड लाइफस्टाइल भी नींद खराब करती हैं, उन्हें भी सुधारें
  • सोने से कम से कम 2 घंटे पहले मोबाइल फोन, कंप्यूटर या टीवी आदि न देखें
  • रोजाना का सोने व उठने का समय निश्चित बनाएं, इससे स्लीप साइकिल सुधरने लगेगा
  • स्ट्रेस व अन्य मेंटल प्रॉब्लम्स को दूर करें और आप चाहें तो एक्सपर्ट्स सलाह ले सकते हैं
  • अगर आपको रात के समय नींद आने में दिक्कत आती है तो दिन में नींद न लें

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs

नींद की कमी से दिमाग पर क्या असर पड़ता है?

आपको किसी भी चीज या काम करने में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस हो सकती है। बीच-बीच में मूड स्विंग्स या चिड़चिड़ापन हो सकता है। कोई काम करने या किभी तरह का निर्णय लेने की क्षमता में गिरावट।

अनिद्रा की समस्या क्यों होती है?

तनाव, रात में देर से खाना खाने, देर तक गैजेट्स का इस्तेमाल करने और चाय-कॉफी का अधिक सेवन करने से अनिद्रा की समस्या हो सकती है।

नींद की कमी के कारण क्या समस्याएं हो सकती हैं?

अनिद्रा  और नींद की कमी के कारण सिरदर्द, थकान, कब्ज और चिड़चिड़़ापन बढ़ने जैसी  समस्याएं हो सकती हैं।

About the Author

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More