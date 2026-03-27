क्या शराब पीने से DNA पर भी असर पड़ता है? डॉक्टर ने दी चेतावनी

Kya Drink Karne Se DNA Kharab Hota Hai: हम सभी को इतना जरूर पता है कि शराब पीना से लीवर पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन आइए आज डॉक्टर से जानते हैं यह DNA को कैसे प्रभावित करता है।

Drink Karne Se Body Par Kya Asar Padta Hai: आजकल हर छोटी-मोटी पार्टी में लोगों को शराब पीने की आदत हो गई है। मूड को लाइट करने और थोड़ा टशन दिखाने के लिए हम ड्रिंक तो कर लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि यह हमारी सेहत पर बुरा असर डालता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि शराब पीने से हमारे DNA भी प्रभावित होता है? जी हां, आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए हमने पारस हेल्थ, गुरुग्राम के इंटरनल मेडिसिन एवं एचओडी डॉक्टर आर. आर दत्ता से बात की।

उन्होंने बताया कि ‘आजकल शराब पीना आम बात हो गई है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका असर हमारे शरीर के अंदर DNA तक पड़ सकता है। DNA हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो हमारी कोशिकाओं को सही तरीके से काम करने में मदद करता है।’ उन्होंने और भी कई जानकारियां साझा की, जिनके बारे में आइए इस लेख में जानते हैं।

ड्रिंक करने से शरीर पर क्या असर होता है?

जब कोई शराब पीता हैं, तो यह शरीर में जाकर एक जहरीले पदार्थ में बदल जाती है, जिसे ‘एसीटैल्डिहाइड’ कहते हैं। यह पदार्थ DNA को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे DNA में बदलाव (म्यूटेशन) हो सकता है, जिससे शरीर की कोशिकाएं ठीक से काम नहीं कर पातीं और आगे चलकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ सकता है।

रोज अल्कोहल पीने वालों के साथ क्या होता है?

डॉक्टर कहते हैं कि जो लोग ज्यादा या रोज शराब पीते हैं, उनमें मुंह, गले, लीवर और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। शराब शरीर की उस क्षमता को भी कम कर देती है, जिससे शरीर खुद DNA की मरम्मत करता है। साथ ही ड्रिंक करने से लीवर खराब होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है।

प्रेग्नेंसी में ड्रिंक करना कितना खतरनाक?

गर्भवती महिलाओं के लिए शराब और भी खतरनाक है। अगर वे शराब पीती हैं, तो इसका असर बच्चे के DNA और उसके विकास पर पड़ सकता है। इससे बच्चे में शारीरिक और मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। युवाओं में शराब की बढ़ती आदत भी चिंता की बात है, क्योंकि इस उम्र में शरीर तेजी से विकसित हो रहा होता है। ऐसे में DNA को नुकसान लंबे समय तक असर डाल सकता है।

डॉक्टर ने दी सलाह

डॉक्टर ने सलाह देते हुए कहा कि इसलिए यह समझना जरूरी है कि शराब सिर्फ नशा नहीं है, बल्कि यह शरीर के अंदर गहरा नुकसान कर सकती है। अगर आप शराब पीते हैं, तो कम मात्रा में और बहुत सोच-समझकर ही लें। बेहतर यही है कि इससे दूरी बनाकर रखें। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित जीवनशैली अपनाएं और अपने शरीर का ध्यान रखें।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।