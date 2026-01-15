क्या गर्म पानी पीने से कब्ज दूर होती है? जानिए ये कितना है कारगर

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Is it OK to drink hot water every day : यह तो सभी जानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए आपके पेट का रेगुलरली साफ होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका पेट रोजाना अच्छे से साफ नहीं हो पा रहा है, तो इससे आपको कई तरह की दिक्कतें बन सकती हैं। दरअसल, पेट साफ न होना कब्ज की वजह से होता है। आमतौर पर जो लोग कम पानी पीते हैं, उनके साथ यह दिक्कत ज्यादा होती है। दरअसल, यह आम तौर पर माना जाता है कि पानी कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है।
कई लोग मानते हैं कि पेट साफ रखने में गर्म पानी खास तौर पर फायदेमंद होता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आप अपने पेट को साफ रखना चाहते हैं, तो नियमित रूप से गर्म पानी का सेवन किया जाना चाहिए। हालांकि, गर्म पानी कोई लैक्सेटिव नहीं है और कब्ज ठीक करने के लिए इसे पीना एक घरेलू नुस्खे जैसा लगता है, लेकिन यह आंतों के कार्य को बेहतर बनाते हुए मल को आगे बढ़ाने में मदद करता है। आइए आपको बताते हैं कि गर्म पानी कब्ज को दूर करने में कैसे फायदेमंद होता है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि गर्म पानी गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को धीरे से उत्तेजित कर सकता है। यह वही सिग्नल है जिससे कुछ लोगों को नाश्ते के बाद टॉयलेट जाने की इच्छा होती है। ऐसे में अगर आपको भी नाश्ते के बाद टॉयलेट जाने का प्रेशर बनता है, तो सुबह उठकर एक गिलास गुनगुना पानी पिएं, इससे आपका पेट साफ होने में बहुत मदद मिलेगी।
गर्म पानी का सेवन करने से मांसपेशियों और आंतों को आराम देने में मदद मिलती है। इससे मल आसानी से बाहर निकल जाता है। यह फैक्ट कि लोग गर्म पानी को धीरे-धीरे पीते हैं, इसका मतलब है कि यह ओवरऑल हाइड्रेशन में सुधार करता है, जो कब्ज से राहत दिलाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है।
डॉक्टर्स की मानें, तो रिसर्च से पता चला है कि पानी का तापमान आंतों की गतिशीलता को प्रभावितकरता है। दरअसल, गर्म पानी या शरीर के तापमान पर पानी सर्जरी के बाद आंतों के काम को तेजी से वापस लाने में मदद करता है, जबकि ठंडा पानी गैस्ट्रिक संकुचन को धीमा करने और आंतों के काम को और ज्यादा बढ़ाने का काम करता है।
कुल मिलाकर, डॉक्टर्स बताते हैं कि हाइड्रेशन को "बेहतर मल की फ्रीक्वेंसी और नरम मल की कंसिस्टेंसी" से जोड़ा गया है। तो गर्म पानी कोई जादुई इलाज नहीं है, लेकिन यह आपकी रूटीन में एक मददगार चीज़ हो सकती है, खासकर सुबह के समय। हालांकि, इसके साथ-साथ पर्याप्त फाइबर फूड, मूवमेंट और एक्सरसाइज व रेगुलर खाना शामिल हैं।
