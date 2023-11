बढ़ता प्रदूषण और पटाखों का धुआं एक दिन में डैमेज कर देगा आपके लंग्स, डॉक्टर से जानें दिवाली के बाद के उपाय

Lungs care in pollution: दिवाली के त्योहार के बाद वायु प्रदूषण का स्तर काफी तेजी से बढ़ा है और इसके साथ-साथ स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा भी काफी बढ़ा है। डॉक्टर से जानें कैसे रखें फेफड़ों को स्वस्थ।

How to keep lungs healthy in air pollution: देशभर में दिवाली के त्योहार को खूब धूमधाम से मनाया गया है और हवा में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि भी देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश के बाद भी लोगों ने पटाखे फोड़ना कम नहीं किया है, जिससे प्रदूषण का स्तर काफी खराब हो गया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को लगातार अपने घर में सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि यह जहरीली हवा आपके सांस के साथ शरीर के अंदर जाकर काफी नुकसान पहुंचा सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वायु प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि एक दिन के लिए भी इसके संपर्क में रहना आपके फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे फेफड़े खराब होने का खतरा भी काफी हद तक बढ़ सकता है।

दिवाली के बाद बढ़े हुए वायु प्रदूषण के बाद अपने फेफड़ों का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो गया है। धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दिल्ली के पल्मोनोलॉजी और स्लीप मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट, डॉक्टर नवनीत सूद ने इस बढ़ते प्रदूषण में अपने फेफड़ों को सुरक्षित रखने के कुछ जरूरी सुझाव दिए।

1. दरवाजे खिड़कियां बंद रखें

डॉक्टर नवनीत सूद ने बताया कि बाहर प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसकी तुलना में घर के अंदर की हवा काफी साफ है। इसलिए जितना हो सके घर के खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद रखें। साथ ही साथ घर पर एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें, ताकि आप घर पर शुद्ध हवा में सांस ले सकें।

TRENDING NOW

2. बाहर जाने से पहले मास्क

जितना हो सके घर के अंदर ही रहने की कोशिश करें और यदि आपको किसी काम से घर से बाहर जाना है, तो अच्छे से मास्क या कपड़े की दो से तीन तह नाक पर रख कर बाहर जाएं। रोजाना काम से बाहर जाने वाले लोग जितना हो सके बाइक की जगह गाड़ी का उपयोग करें। मेट्रो सिटी में रहने वाले लोगों के लिए मेट्रो भी अच्छा विकल्प हो सकता है।

3. बुजुर्गों व बच्चों का खास ध्यान

बुजुर्गों व छोटे बच्चों का स्वास्थ्य ज्यादा कमजोर रहता है और इसलिए कई बार स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी होने लगती हैं। इसलिए खासतौर पर छोटे बच्चों व बुजुर्गों को घर के अंदर ही रखें और बाहर के प्रदूषण के संपर्क में उन्हें कम से कम ही आने दें।

4. पहले से सांस की बीमारियां

जिन लोगों को पहले से ही सांस से जुड़ी बीमारियां हैं, उन्हें भी वायु प्रदूषण के कारण कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जिन लोगों को सांस या फेफड़ों से जुड़ी कोई बीमारी है, उन्हें ज्यादा प्रदूषण के समय घर पर ही रहना चाहिए और घर से बाहर निकलते समय अच्छी क्वालिटी के मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ समय-समय पर डॉक्टर से सलाह भी लेते रहना चाहिए।

You may like to read