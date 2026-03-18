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इन 5 कारणों से होते हैं शरीर पर सफेद दाग, डॉक्टर से जानें इसका इलाज है या नहीं

doctor explains the cause for vitiligo and treatment : कुछ लोगों के शरीर पर सफेद दाग जन्म के साथ होते हैं। वहीं, कुछ लोगों के शरीर पर सफेद दाग खानपान के कारण होती है।

इन 5 कारणों से होते हैं शरीर पर सफेद दाग, डॉक्टर से जानें इसका इलाज है या नहीं
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. (Major) Rajesh Bhardwaj

Written by Ashu Kumar Das |Published : March 18, 2026 11:54 AM IST

त्वचा पर सफेद दाग (White Patches) दिखाई देना कई लोगों के लिए चिंता का कारण बन जाता है। कुछ लोगों के शरीर पर जन्म के साथ ही सफेद दाग होते हैं। जबकि कुछ लोगों के शरीर पर सफेद दाग की समस्या खानपान और लाइफस्टाइल के कारण होती है। डॉ. चांदनी जैन गुप्ता के अनुसार, शरीर पर सफेद दाग होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे त्वचा की बीमारी, पोषण की कमी, फंगल संक्रमण या ऑटोइम्यून समस्या। सही जानकारी और समय पर इलाज से इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।

सफेद दाग क्या होते हैं?

डॉक्टर का कहना है कि सफेद दाग को मेडिकल भाषा में विटिलिगो (Vitiligo) कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें त्वचा का रंग बनाने वाली कोशिकाएं (Melanocytes) नष्ट होने लगती हैं, जिससे त्वचा पर सफेद धब्बे बनने लगते हैं। सफेद दाग शरीर के किसी भी हिस्से जैसे चेहरे, हाथ, पैर, होंठ और जननांगों के आसपास होते हैं। कई मामलों में ये धीरे-धीरे बढ़ते भी हैं।

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शरीर पर सफेद दाग होने के मुख्य कारण

  1. विटिलिगो (Autoimmune Disease)- डॉक्टर बताते हैं कि सफेद दाग का सबसे आम कारण विटिलिगो होता है। यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यूनिटी गलती से त्वचा की रंग बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला कर देती है। इसके कारण त्वचा पर सफेद धब्बे बन जाते हैं। कभी-कभी यह धब्बे तेजी से बढ़ते हैं।
  2. फंगल संक्रमण (Fungal Infection)- शरीर की साफ-सफाई न रखने के कारण त्वचा पर फंगल इंफेक्शन हो जाते है। यह फंगल इंफेक्शन धीरे- धीरे सफेद दागों में तब्दील हो जाता है। इसे मेडिकल भाषा में टिनिया वर्सिकलर (Tinea Versicolor) भी कहा जाता है। इस बीमारी में त्वचा पर छोटे-छोटे सफेद या हल्के भूरे धब्बे हो जाते है। इन दागों में खुजली और जलन की परेशानी भी होती है।
  3. विटामिन की कमी- शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने पर भी त्वचा का रंग प्रभावित हो सकता है। विटामिन B12, विटामिन D, कॉपर (Copper) और जिंक (Zinc) की कमी होने पर त्वचा का पिगमेंटेशन प्रभावित हो सकता है।
  4. कॉस्मेटिक रिएक्शन- कुछ लोगों में खराब क्वालिटी के कॉस्मेटिक या केमिकल के संपर्क में आने से भी सफेद दाग बन सकते हैं। हेयर डाई, केमिकल वाले साबुन, डिटर्जेंट और सस्ते कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करने से भी त्वचा पर सफेद दाग हो जाते हैं और धीरे-धीरे यह पूरे शरीर में फैल जाते हैं।
  5. आनुवंशिक कारण- अगर परिवार में किसी को पहले से विटिलिगो है तो अन्य सदस्यों में भी इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि विटिलिगो पूरी तरह आनुवंशिक नहीं है, लेकिन जेनेटिक फैक्टर इसकी संभावना बढ़ा सकता है। इसलिए जिन लोगों के परिवार में विटिलिगो है, उन्हें इस बीमारी के प्रति सावधान रहना चाहिए।

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सफेद दाग का इलाज क्या है?

सफेद दाग का इलाज उसके कारण और गंभीरता पर निर्भर करता है। आज के समय में सफेद दागों के इलाज के लिए कई प्रकार की चीजें मौजूद हैं। इसमें शामिल हैः

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  1. वाइयां- सफेद दागों को हटाने के लिए डॉक्टर स्टेरॉयड क्रीम, कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर क्रीम और एंटीफंगल दवाइयां (यदि फंगल इंफेक्शन हो) दवाएं गदे सकते हैं। ये दवाइयां त्वचा के रंग को वापस लाने में मदद कर सकती हैं।
  2. फोटोथेरेपी (Light Therapy)- फोटोथेरेपी में विशेष प्रकार की UV लाइट का उपयोग किया जाता है जिससे त्वचा में मेलानिन बनने की प्रक्रिया बढ़ती है। इससे विटिलिगो के कारण होने वाले सफेद दाग धीरे- धीरे कम होने लगते हैं।
  3. सर्जिकल ट्रीटमेंट- किसी व्यक्ति के शरीर पर दाग बहुत पुराने हैं और दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं तो कुछ सर्जिकल ऑप्शन भी मौजूद हैं।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More