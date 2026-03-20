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Bacho Ke Dant Kale Pile Hone Ke Karan: ज्यादातर छोटे बच्चे दांत साफ करने में आनाकानी करते हैं, जिसके कारण उनके दांत अक्सर पीले या फिर दांतों के ऊपर कालापन सा दिखाई देता है। ऐसे में दो बातों की संभावना होती है, पहले तो यह कि बच्चे के बड़े होते-होते दांत ठीक हो जाएंगे और दूसरा यह कि अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो कैविटी हो सकती है। इसलिए हमने आज ओरल हेल्थ डे के मौके पर इस विषय पर रेजेंसी हेल्थ की कंसल्टेंट डॉक्टर अंशिका सिंह और कैलाश हॉस्पिटल, नोएडा की कंसल्टेंट डेंटल सर्जन डॉक्टर तनु मेहता से बात की।
डॉक्टर अंशिका ने बताया कि ‘अगर बच्चे के दांत ब्रश करने के बाद भी पीले दिखते हैं, तो यह हमेशा चिंता की बात नहीं होती। कई बार यह बिल्कुल सामान्य होता है। बच्चों के दांतों की ऊपर वाली परत (एनामेल) पतली होती है, इसलिए अंदर की हल्की पीली परत दिखने लगती है।’ उन्होंने दूध के दांत के बारे में भी जानकारी दी है, जिसे जानने के लिए आपको इस लेख को पूरा पढ़ना होगा।
डॉक्टर बताती हैं कि 'दूध के दांत वैसे भी बहुत ज्यादा सफेद नहीं होते, उनका रंग थोड़ा पीला या क्रीम जैसा हो सकता है।’ साथ ही वह कहती हैं कि ‘दांत पीले होने के कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे ज्यादा मीठा खाना, ठीक से ब्रश न करना, या दांतों के बीच गंदगी (प्लाक) जमा होना। कभी-कभी कुछ दवाइयों या पानी में ज्यादा फ्लोराइड होने से भी दांतों का रंग बदल सकता है।’ इसलिए सभी माता-पिता को अपने बच्चे के दांतों की देखभाल करने का तरीका आना चाहिए।
डॉक्टर सलाह देती हैं कि ‘माता-पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा दिन में दो बार सही तरीके से ब्रश करें। उसे हेल्दी खाना दें और ज्यादा मीठी चीजें कम कराएं। साथ ही, समय-समय पर दांतों के डॉक्टर (डेंटिस्ट) को दिखाना भी जरूरी है। अगर दांत बहुत ज्यादा पीले या भूरे दिखें, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सही देखभाल से बच्चे के दांत स्वस्थ और साफ रह सकते हैं।’
कई बच्चे ब्रश तो करते हैं, लेकिन फिर भी या तो उनके दांत पीले नजर आते हैं या दांतों की ऊपरी परत काली सी नजर आती है। इसे लेकर कैलाश हॉस्पिटल की कंसल्टेंट डेंटल सर्जन डॉक्टर तनु मेहता कहती हैं कि ‘ब्रश करने के बाद भी अगर बच्चों के दांत पीले नजर आते हैं, तो यह हमेशा खराब सफाई का संकेत नहीं होता। इसके पीछे कई सामान्य और प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, जिन्हें समझना जरूरी है।’
इसके अलावा, कुछ दवाइयों जैसे एंटीबायोटिक्स या आयरन सिरप का असर भी दांतों पर पड़ सकता है, जिससे दांत पीले या भूरे दिखने लगते हैं।
फ्लोराइड की अधिक मात्रा, जिसे फ्लोरोसिस कहा जाता है, भी दांतों पर पीले या सफेद धब्बे ला सकती है। अंत में, यह समझना जरूरी है कि जब बच्चों के स्थायी दांत आते हैं, तो वे दूध के दांतों की तुलना में स्वाभाविक रूप से थोड़े ज्यादा पीले दिखते हैं और यह पूरी तरह सामान्य है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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