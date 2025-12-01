आंखों में सूखापन और धुंधलापन रहता है? डॉक्टर से जानें क्या इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है?

Ankho Mai Dryness Kyu Hoti Hai: आप में से कई ऐसे लोग होंगे, जिन्हें आंखों में सूखापन या देखने में धुंधलापन नजर आता होगा। यह आम समस्या नहीं है, आइए डॉक्टर से जानते हैं ऐसा क्यों होता है।

Written By: Vidya Sharma | Updated : May 16, 2026 11:23 AM IST

Medically Verified By: Dr Shruti Lanjewar Wasnik

Dry Eyes Or blurriness Hone Ka Karan: आज के समय में जब हमारे जीवन के हर पहलू में स्क्रीन का उपयोग बहुत ज्यादा और जरूरी हो गया है, लेकिन उतनी ही तेजी से आंखों का सूखापन और धुंधला दिखना दिखने की समस्या बढ़ रही है और आम शिकायतों में से एक बन गई हैं। हालांकि, कई लोग इन्हें सामान्य थकावट या सामान्य स्क्रीन तनाव मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। यह समझना कि आपकी नजर क्यों खराब हो रही है? और यह पहचानना कि इसे उचित देखभाल की कब आवश्यकता है? आगे चलकर भारी नुकसान और परेशानी को रोकने में मदद कर सकता है। अपनी आंखों के लक्षणों को नजरअंदाज न करें, समय पर ध्यान देना आपकी आंखों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

अधिकांश लोग आंखों में हल्के और कुछ समय तक रहने वाले तनाव का अनुभव करते हैं। डिजिटल उपकरणों पर लंबे समय तक काम करने के बाद आंखों में सूखापन, जलन या चुभन महसूस हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि आंखों में कुछ चला गया है। खास कर जब आप दिन भर स्क्रीन का उपयोग करते है तो कुछ समय तक धुंधला या अस्थिर दिख सकता है। इस विषय पर कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, मुंबई की ओफ्थल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रुति लांजेवार वासनिक ने बताया कि 'सामान्य रूप से पलक झपकने से आंखें नम रहती हैं, लेकिन स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करते समय यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे आंखें सूख जाती हैं। आंखों को पर्याप्त आराम देने, स्क्रीन से नियमित ब्रेक लेने आंखों को नम रखने के लिए डॉक्टर की सलाह पर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का उपयोग करने से ये लक्षण ठीक हो जाते हैं।

डॉक्टर ने बताया आंखें सूखने का कारण

डॉक्टर ने बताया कि हालांकि अधिक, लगातार या बिगड़ते लक्षण डिजिटल आई स्ट्रेन या ड्राई आई डिजीज का संकेत हो सकते हैं, जो केवल बुनियादी घरेलू उपचारों से ठीक नहीं होते हैं। ये स्थितियां तेजी से आम हो रही हैं और आधुनिक जीवन में हमारे आंखों के उपयोग के तरीके से जुड़ी हुई हैं। आंखों की सतह को नम और नजर को स्पष्ट रखने के लिए पलक झपकना आवश्यक है।

शोध से पता चलता है कि जब हम स्क्रीन पर होते हैं, तो पलक झपकने की दर आधे से भी कम हो जाती है। अधूरे पलक झपकना भी आम है, जिसकी वजह से आंखों की टियर फिल्म या आंसू की परत पूरी तरह से ताजा नहीं हो पाती है। इसका परिणाम यह होता है कि आंख की सतह सूखने लगती है, जिससे बेचैनी और धुंधली दृष्टि होती है जो आती-जाती रह सकती है।

धुंधला दिखने का क्या कारण है?

इस मामले में धुंधला दिखना सिर्फ कमोर नजर के बारे में नहीं है बल्कि यह आंख की आंसू फिल्म के टूटने के बारे में है। उचित चिकनाई के बिना प्रकाश रेटिना पर समान रूप से केंद्रित नहीं होता है और छवियां धुंधली या अस्थिर लग सकती हैं। इस तरह का धुंधलापन अक्सर पलक झपकाने या कुछ देर के लिए आंखें बंद करने पर ठीक हो जाता है। हालांकि समय के साथ अगर सूखापन बढ़ता है तो यह जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करना शुरू कर सकता है और ऐसे लक्षणों को पैदा कर सकता है जो बार-बार होते हैं।

कब बढ़ता है आंखों में सूखापन?

कुछ लोगों में आंखों के सूखेपन का जोखिमअधिक होता है। उम्र बढ़ने के साथ आंसू बनने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। इसी कारण 50 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों में सूखी आंखों की समस्या होने की संभावना सबसे अधिक होती है। गर्भावस्था या रजोनिवृत्ति के दौरान होने वाले हार्मोनल बदलाव भी आंखों को प्रभावित कर सकते हैं।

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जो लोग थायराइड रोग, ऑटोइम्यून विकार, एलर्जी या पहले हुई किसी भी आंख की सर्जरी जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, वे भी इस समस्या के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। कुछ सामान्य दवाएं जैसे एंटीहिस्टामाइन, एंटीडिप्रेसेंट, जन्म नियंत्रण की गोलियां और रक्तचाप की कुछ दवाएं प्राकृतिक रूप से आंसू बनने की प्रक्रिया को और कम कर सकती हैं। घर के अंदर का सूखा वातावरण, एयर कंडीशनिंग और प्रदूषण आदि की वजह से लक्षण और बिगड़ सकते हैं।

आप अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए क्या करें?

पलकें अधिक बार झपकाएं- विशेष रूप से स्क्रीन पर काम करते समय, नियमित रूप से पलकें झपकाने का सचेत प्रयास करें।

20-20-20 नियम का पालन करें- हर 20 मिनट में, कम से कम 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी वस्तु को देखें।

अपनी स्क्रीन सेटअप एडजस्ट करें- आंखों के स्तर से थोड़ा नीचे और लगभग एक हाथ की दूरी पर स्क्रीन रखें ताकि आंखों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके।

लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का उपयोग करें- प्रिजर्वेटिव-मुक्त कृत्रिम आँसू आँखों में नमी और आराम बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

अनावश्यक स्क्रीन समय सीमित करें- जहां संभव हो, लगातार स्क्रीन के उपयोग को कम करें और बार-बार ब्रेक लें।

अपने पर्यावरण का ध्यान रखें- सूखे कमरों में ह्यूमिडिफायर का उपयोग करें और पंखों या एसी इकाइयों से आने वाली सीधी हवा से बचें।

डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए?

यदि आपको आंखें सूखने और धुंधला दिखाई देने की समस्याएंहैं और वे सामान्य उपायों जैसे आंखों को आराम देना या आई ड्रॉप्स का उपयोग करने से ठीक नहीं होती हैं, या यदि आपके लक्षण अधिक बार होने लगे हैं या गंभीर हो रहे हैं, तो तुरंत आंखों के डॉक्टर या ophthalmologist से परामर्श करें।

यदि आपकी आंखें हर समय सूखी महसूस होती हैं, अक्सर लाल रहती हैं, यदि तेज रोशनी या धूप आपकी आंखों को चुभती है, आपकी देखने की क्षमता धीरे-धीरे कम होती जा रही है तो जरा भी नजरअंदाज न करें।

कुछ मामलों में, यदि ड्राई आई सिंड्रोम का समय पर इलाज नहीं किया जाता है, तो यह आंख की सतह को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए, किसी भी लगातार या बिगड़ते लक्षण के लिए डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है।

आंखों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें?

अपनी आंखों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना जागरूकता से शुरू होता है। आप अपनी आदतों और आंखों के लक्षणों के बीच के संबंध को समझकर और समस्याओं के शुरुआती चरण में ही कार्रवाई करके, लंबे समय तक आंखों की किसी भी परेशानी या तकलीफ को रोक सकते हैं और अपनी दृष्टि की रक्षा कर सकते हैं।

नियमित रूप से आंखों की जांच कराना उस देखभाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, या जिन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्याएं हैं (जैसे मधुमेह/डायबिटीज)। अपनी आँखों के संकेतों को समझें, अच्छी आदतें अपनाएं और नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाकर आप अपनी आँखों को सुरक्षित रख सकते हैं।

सही मार्गदर्शन और साधारण बदलावों के साथ, कई लोग आँखों के सूखेपन और स्क्रीन से संबंधित दृष्टि समस्याओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं या उन्हें रोक भी सकते हैं, जिससे न केवल उनका आराम, बल्कि उनकी दृष्टि भी सुरक्षित रहती है।

Highlights

स्क्रीन ज्यादा देखने और पलकों के कम झपकने से आई ड्राई हो सकती हैं।

इसलिए नियमित रूप से आंखों की जांच करवाएं।

ड्राई आई सिंड्रोम का समय पर इलाज नहीं किया जाता है, तो यह आंख की सतह को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।