क्या पतले लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता? डॉक्टर ने बताई सच्चाई

Heart Attack And Weight: क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ मोटे लोगों को ही हार्ट अटैक हो सकता है? अगर हां तो आपके लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा बताई इन बातों को जानना और फॉलो करना बहुत जरूरी है।

Heart Attack Ke Chances Kab Jyada Hote Hai: दिल से जुड़ी बीमारियां होना बहुत ही आम हो गया है, खासकर हार्ट अटैक की बात करें तो इससे होने वाली मौतों आंकड़े दिन ब दिन बढ़ने पर लगे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं, क्योंकि वह मानते हैं कि हार्ट अटैक सिर्फ पतले लोगों को ही होता है। यह एक ऐसा मिथक है जिसे कई लोग सच मानते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर रोहित साने ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर इस मिथक की सारी सच्चाई हमारे सामने रख दी।

उन्होंने अपनी पोस्ट में विस्तार से बताया कि क्या पतले लोगों को हार्ट अटैक के चांस कम होते हैं या नहीं। साथ ही उन्होंने उन तरीकों के बारे में भी बताया जो हार्ट अटैक को कम करने में मदद कर सकते हैं। डॉक्टर की बताई गई इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने दिल की सेहत को बेहतर बना सकते हैं और हार्ट अटैक के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो फिर आइए बिना देर किए हम डॉक्टर द्वारा दी जानकारी के बारे में जानते हैं।

डॉक्टर ने पहले तोड़ा लोगों का भ्रम

डॉक्टर रोहित साने ने अपनी वीडियो में सबसे पहले ही यह क्लियर कर दिया कि 'सिर्फ पतले लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता? यह बिल्कुल गलत सोच है। सच यह है कि ओबेसिटी हार्ट डिजीज का एक इम्पोर्टेंस रिस्क फैक्टर है। लेकिन यह अकेला रीजन नहीं हो सकता।' खैर डॉक्टर साने की यह बात सुनकर आप में से कई लोगों के मन का भ्रम दूर हो गया होगा। जिनसे मन में अभी भी सवाल है, आइए उन्हें विस्तार से बताते हैं।

सिर्फ मोटा होना हार्ट अटैक आने का कारण नहीं

डॉक्टर साने बताते हैं कि सिर्फ मोटा होना ही हार्ट अटैक का इकलौता कारण नहीं होता है। और न ही सिर्फ पतला होना प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं होती है। पतले लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर को इशू हो सकता है, और पेट के अंदर विसेरल फैट जमा हो सकता है।

सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पर न जाएं

डॉक्टर कहते हैं कि 'बाहर से बॉडी बड़ी स्लिम दिखती है, लेकिन अंदर आर्टरी में ब्लॉकेज साइलेंटली बनती रहती है। जी हां, यह बात भी सही है कि अगर आप पतले हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपने खाने-पीने का ध्यान रखते हैं, स्ट्रेस कम है तो हार्ट डिजीज के चांस काफी हद तक कम हो जाते हैं।' यानी कि आपका अपने दिल को हेल्दी रखने के लिए वर्कआउट करना और हेल्दी खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।

लेकिन ये बेनेफिट्स लाइफस्टाइल की वजह से होता है, सिर्फ वेट गेन की वजह से नहीं। इसलिए हार्ट हेल्थ का रिलेशनसिर्फ वेट से नहीं, बल्कि पूरे लाइफस्टाइल और रिस्क फैक्टर से जुड़ा होता है। पतला होना अच्छी बात है, लेकिन हार्ट को सेफ रखने के लिए रेगुलर चेकअप और हेल्दी रूटीन भी जरूरी है।

हार्ट अटैक का रिस्क कम करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी होगी और हेल्दी डाइट लेनी होगी। मोटे व पतले, शरीर कैसा भी हो लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो हार्ट अटैक का खतरा अधिक होता है। मोटे लोगों में ओबेसिटी की वजह से हार्ट अटैक का खतरा अधिक रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पतले लोगों को हार्ट अटैक नहीं आ सकता।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।